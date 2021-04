Canadian Imperial Bank of Commerce : Services financiers Innovation CIBC fournit des solutions de financement pour le fonds de Yaletown Partners Inc.

Le groupe Services financiers Innovation CIBC a le plaisir d’annoncer qu’il a fourni des solutions de financement, y compris une marge de crédit d’appel de fonds, à Yaletown Partners Inc. (« Yaletown ») pour son plus récent fonds, le Innovation Growth Fund (« IGF »). La facilité d’appel de fonds offre au IGF la souplesse lui permettant de faire des investissements dans des entreprises financées par capital-risque avant de procéder à un appel de fonds des commanditaires du fonds.

Avec plus de 250 millions de dollars en capital actif dans plusieurs fonds, Yaletown investit dans des sociétés émergentes en croissance de premier plan à l’échelle du Canada, en mettant l’accent sur les technologies liées aux logiciels, aux données et aux appareils. Yaletown investit dans des sociétés technologiques qui favorisent une croissance résiliente face aux changements climatiques et qui permettent aux clients d’entreprise de prendre de meilleures décisions qui entraînent une consommation réduite de ressources.

IGF tire parti de la plateforme pancanadienne de Yaletown et se concentre sur la transformation numérique et les secteurs de l’intelligence. Le fonds finance et appuie la perturbation et la modernisation des secteurs traditionnels au moyen de la numérisation, de la transformation et de la durabilité.

« Yaletown est une société de capital de risque de longue date au Canada qui a fait ses preuves en aidant les sociétés émergentes en croissance à prendre de l’expansion », explique Rob Rosen, directeur général, Services financiers Innovation CIBC, à Toronto. Nous sommes fiers de renforcer notre relation avec leur équipe et nous avons hâte de continuer à répondre aux besoins de leur portefeuille de placements. »

« Services financiers Innovation CIBC est une équipe estimée qui appuie nos activités grâce à une vaste expérience en matière de financement et d’autres facilités offerts à de nombreuses composantes de l’écosystème technologique canadien », souligne Hans Knapp, cofondateur et associé général de Yaletown. « Nous avons hâte de tirer parti de notre relation avec Services financiers Innovation CIBC pour offrir des solutions créatives supplémentaires aux sociétés de notre portefeuille. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises nord-américaines du secteur de l’innovation, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l’épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Chicago, à Denver, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Toronto et à Vancouver, l’équipe a une vaste expérience et une approche solide axée sur la collaboration qui s’étend aux activités à l’échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC au Canada et aux États-Unis.

À propos de Yaletown Partners

Yaletown Partners est un investisseur canadien de premier plan qui se consacre à combler l’écart de capital lié à l’expansion et met l’accent sur les occasions liées au secteur de l’intelligence. L’entreprise investit dans des sociétés émergentes en croissance qui améliorent la durabilité et la productivité pour les clients industriels et d’entreprise. Ses investissements permettent l’application de données et de technologies pour transformer numériquement les secteurs traditionnels, stimuler l’innovation, améliorer l’efficacité opérationnelle et réduire l’incidence des changements climatiques. En 2017, Yaletown a reçu le prix de la transaction de capital de risque de l’année de la CVCA pour son investissement dans BitStew, la plus importante sortie de capital de risque au Canada en 2016. Appuyée par des investisseurs institutionnels de premier plan, y compris des fonds de pension et un réseau d’entrepreneurs technologiques prospères, Yaletown a des bureaux à Vancouver, à Calgary, à Edmonton, à Toronto et à Montréal. Pour en savoir plus, visitez le site www.yaletown.com.

