Canadian Imperial Bank of Commerce : Services financiers Innovation CIBC offre à Vanedge Capital une marge de crédit d'appel de fonds

Services financiers Innovation CIBC est heureux d’annoncer qu’il a fourni une marge de crédit d’appel de fond à Vanedge Capital III L.P (« Vanedge »), un fonds de capital de risque en démarrage. La solution de financement permet à Vanedge de faire des investissements dans les entreprises de son portefeuille avant de procéder à un appel de fonds des commanditaires du fonds, et de poursuivre sa stratégie de placement dans les domaines de l’analyse, des technologies de pointe et de la bio-informatique.

Située à Vancouver, Vanedge a mobilisé plus de 390 millions de dollars de capitaux engagés dans trois fonds depuis 2010 et a réalisé plus de 40 investissements avec 10 sorties réussies. La société continuera de se concentrer sur les entreprises canadiennes émergentes qui perturbent leurs secteurs respectifs, avec une stratégie de placement thématique axée sur les logiciels, les plateformes de technologies de pointe perturbatrices et la bio-informatique.

« En tant que fonds canadien bien établi, Vanedge est reconnu pour sa capacité à aider les entreprises en démarrage à prendre de l’expansion dans leur secteur », souligne Rob Rosen, directeur général, Services financiers Innovation CIBC, à Toronto. « Nous sommes impatients d’approfondir notre relation avec l’équipe et de répondre aux besoins des sociétés de leur portefeuille. »

« Nous sommes ravis de travailler avec Services financiers Innovation CIBC dans un certain nombre de secteurs, des opérations de change aux services bancaires aux entreprises et aux marges de crédit. Nous sommes impressionnés par l’étendue des services offerts par l’équipe et par l’emphase accrue accordée à l’écosystème de l’innovation au Canada », indique Paul Lee, associé directeur de Vanedge.

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises nord-américaines du secteur de l’innovation, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l’épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, Austin, Boston, Chicago, Denver, Menlo Park, Montréal, New York, Reston, Toronto et Vancouver, l’équipe a une vaste expérience et une approche solide axée sur la collaboration qui s’étend aux activités à l’échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC au Canada et aux États-Unis.

À propos de Vanedge

L’équipe de professionnels de Vanedge investit dans des entreprises en démarrage qui ont le potentiel d’être des chefs de file de la prochaine génération des domaines de l’analyse, de la bio-informatique et des plateformes de technologies de pointe perturbatrices en Amérique du Nord. Vanedge est à la recherche d’entreprises qui peuvent tirer parti des priorités de l’équipe, de ses antécédents et de son expérience pour gérer le risque et positionner les sociétés afin qu’elles atteignent leur plein potentiel et attirent des investissements subséquents de grandes sociétés de capital-risque établies.

