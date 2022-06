La CIBC ajustera le rythme de ses investissements en fonction des conditions du marché, selon son PDG

"Il y a beaucoup d'inquiétude là-bas" au sujet des conditions économiques et du marché, a déclaré Victor Dodig lors de la journée des investisseurs du créancier à Toronto. "Si le marché est plus difficile, nous ajusterons notre rythme d'investissement. Quand il se retournera, nous accélérerons ce rythme d'investissement."

La semaine dernière, la cinquième plus grande banque du Canada a annoncé des augmentations de salaire pour la plupart des employés et a déclaré qu'elle élargissait son équipe de banque d'investissement aux États-Unis. Le mois dernier, le créancier a manqué les attentes en matière de bénéfices trimestriels, en partie à cause de l'augmentation des dépenses liées aux initiatives stratégiques et à la rémunération des employés.