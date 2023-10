La Banque Canadienne Impériale de Commerce est une institution financière basée au Canada. Elle propose une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau bancaire numérique dans les secteurs des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services bancaires commerciaux et de la gestion de patrimoine, et des marchés des capitaux. Ses services bancaires personnels proposent des produits et services, notamment des chèques personnels, des comptes d'épargne santé, des prêts personnels, des services bancaires EasyPath, des épargnes personnelles, des retraites, des clubs de traditions et des hypothèques. Son patrimoine privé propose des services de gestion de placements, des services aux entreprises et aux institutions, des services de planification du patrimoine et de fiducie et des services bancaires privés. Ses services bancaires commerciaux comprennent les prêts commerciaux, les marchés des capitaux, l'immobilier commercial et la gestion de trésorerie. Elle comprend également les services bancaires aux petites entreprises et les services bancaires numériques agility. La société compte plus de 13 millions de clients des services bancaires aux particuliers, aux entreprises, au secteur public et aux institutions.

Secteur Banques