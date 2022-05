Les banques canadiennes affichent des résultats trimestriels mitigés : RBC et TD dépassent les estimations, la CIBC échoue.

La Banque Royale, le plus grand créancier du Canada, a déclaré un bénéfice plus élevé au cours des trois mois terminés le 30 avril par rapport à l'année précédente, et a dépassé les estimations. TD, le deuxième plus grand prêteur, a affiché un bénéfice plus faible mais a dépassé les attentes, tandis que le bénéfice de CIBC a baissé et a légèrement manqué les estimations.

La vigueur des carnets de prêts et des commissions a continué à proposer des vents arrière aux banques canadiennes grâce à la croissance économique, mais elles voient aussi leurs dépenses augmenter en raison de marchés du travail serrés et l'inflation érode certains de ces avantages. Les provisions pour pertes sur créances commencent également à augmenter, car elles se préparent aux incertitudes économiques.

À RBC, si l'on exclut l'incidence des impôts et les reprises de provisions pour pertes sur prêts de 342 millions de dollars canadiens (266,81 millions de dollars), le bénéfice a chuté de 2 % pour s'établir à 5 milliards de dollars canadiens, la baisse des revenus de ses activités sur les marchés des capitaux l'emportant sur la vigueur de la gestion de patrimoine et des prêts.

Le manque à gagner de la CIBC s'explique en grande partie par une hausse de 847 % des provisions pour pertes sur prêts, qui ont atteint 303 millions de dollars canadiens, en raison de l'acquisition du portefeuille de cartes de crédit de la société canadienne Costco, ainsi que par une augmentation des frais.

Toutefois, si l'on exclut les impôts et les provisions, le bénéfice ajusté a augmenté de 7 % par rapport à l'année précédente, car les revenus d'intérêts et de commissions ont augmenté.

La TD a pris des provisions de 27 millions de dollars canadiens, contre 237 millions de dollars canadiens prévus. Si l'on exclut l'impact de ces provisions, ses bénéfices ajustés ont augmenté de près de 11 % par rapport à l'année précédente.

Les trois banques ont affiché une croissance continue des prêts, avec une vigueur des prêts hypothécaires et une reprise des prêts aux entreprises. Mais les difficultés de la Banque Royale sur les marchés des capitaux ont pesé sur les revenus, qui ont chuté de 3 %, alors que ses frais, à l'exclusion de la rémunération variable, ont augmenté de 7 %.

La croissance des frais rajustés de la CIBC, soit 11 %, a dépassé l'augmentation des revenus de 9 %. Ses activités sur les marchés financiers ont également été confrontées à des défis, bien que cela ait été davantage dû à une baisse des frais de services bancaires d'investissement, alors que les activités de négociation sont restées fortes.

Alors que TD a connu une augmentation des dépenses ajustées de 5 % par rapport à l'année précédente, les revenus ont augmenté de 8 % grâce à la hausse des volumes de prêts et des frais.

(1 $ = 1,2818 dollar canadien)