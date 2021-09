Services financiers Innovation CIBC étend sa présence au Royaume-Uni : ouverture d'un bureau à Londres

Services financiers Innovation CIBC est heureuse d’annoncer l’ouverture de son nouveau bureau à Londres pour appuyer les ambitions des entrepreneurs britanniques et de leurs bailleurs de fonds en capital de risque en fournissant un capital de croissance dans certains écosystèmes d’innovation.

Depuis le lancement de Services financiers Innovation CIBC en Amérique du Nord au début de 2018, la Banque CIBC a ouvert des bureaux à 12 endroits, dont le nouveau bureau de Londres. Services financiers Innovation CIBC offre ses services à d’importants écosystèmes d’innovation à l’appui d’entreprises de technologie, de sciences de la vie et de technologies propres et de leurs promoteurs de capital de risque à l’échelle du Canada et des États-Unis. Compte tenu de ses nombreux succès passés dans le contexte d’engagements auprès de clients au Royaume-Uni, l’annonce de sa présence permanente sur le marché représente une prochaine étape naturelle de croissance et une victoire pour les entreprises innovantes dans ce grand marché mondial.

« Les chefs d’entreprise et dirigeants locaux de Londres ont clairement fait savoir que ce marché nécessite de nouvelles sources de capital de croissance pour alimenter l’essor dans une économie de l’innovation en progression rapide, et nous voyons là une occasion concrète de devenir le partenaire des fonds et des entreprises de cet important marché », a déclaré Wayne Lee, directeur général et chef, Europe et Asie-Pacifique, Marchés des capitaux CIBC. « Les entrepreneurs et fonds de capital de risque nord-américains ont bien accueilli l’offre concurrentielle de Services financiers Innovation CIBC, et je me réjouis que le capital de croissance de la Banque CIBC alimente désormais ce secteur ici, au Royaume-Uni. »

Dans la foulée de l’ouverture du nouveau bureau de Londres, la Banque CIBC a nommé Sean Duffy au poste de directeur général, Services financiers Innovation, et Sergey Kuzaev, CFA, au poste de directeur en chef, Services financiers Innovation. Jusqu’à tout récemment, M. Duffy était responsable du secteur de la technologie, des médias et des télécommunications à la banque Barclays de Londres, et M. Kuzaev travaillait dans l’équipe d’approbation de Services financiers Innovation CIBC à Toronto.

« Compte tenu du besoin d’accès à des capitaux des entrepreneurs et du siècle d’histoire de la Banque CIBC sur le marché britannique, c’était dans l’ordre des choses que nos principaux promoteurs de capital de risque et de capital de croissance nous encouragent à offrir aux entreprises en démarrage du Royaume-Uni une nouvelle source de capital de croissance », a ajouté Mark McQueen, président et directeur gestionnaire général, Services financiers Innovation CIBC. « Notre équipe cumule plus de 20 ans d’expérience en prêts aux sociétés de technologie et de sciences de la vie, alors nous partons avec une longueur d’avance. »

Au cours des trois dernières années, Services financiers Innovation CIBC a doublé le nombre de ses bureaux et ajouté 30 professionnels à son réseau nord-américain pour répondre aux besoins de ses clients dans ce secteur clé de l’économie.

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises nord-américaines du secteur de l’innovation, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l’épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, Austin, Boston, Chicago, Denver, Londres, Menlo Park, Montréal, New York, Reston, Toronto et Vancouver, l’équipe a une vaste expérience et une approche solide axée sur la collaboration qui s’étend aux activités à l’échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC au Canada et aux États-Unis. Services financiers Innovation CIBC est un nom de marque sous lequel la Banque CIBC et CIBC Bank USA offrent des produits et des services.

