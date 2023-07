Le financement alimentera l’expansion continue de l’entreprise dans les marchés en plein essor des véhicules électriques et de la modernisation du réseau

Services financiers Innovation CIBC a annoncé aujourd’hui qu’elle a augmenté son engagement en matière de financement de la croissance à l’égard de Bidgely, un important fournisseur de solutions énergétiques fondées sur l’intelligence artificielle (IA) pour les fournisseurs d’énergie dans le monde entier. L’engagement de financement supplémentaire renforcera la capacité de Bidgely à soutenir des initiatives essentielles des services publics, en particulier au moment où la prolifération des véhicules électriques (VE) et les objectifs mondiaux de décarbonation redéfinissent le marché de l'énergie.

Le programme UtilityAI™ de Bidgely analyse les données des compteurs intelligents afin d’obtenir des renseignements sur la consommation quotidienne d’énergie au niveau des appareils, sans avoir besoin de matériel de surveillance intrusif. Cela donne aux services publics des renseignements complets sur les habitudes d’utilisation des clients et les charges prévues du réseau.

En donnant aux entreprises de services publics des renseignements fondés sur les données, Bidgely leur permet d’atteindre des objectifs stratégiques comme la planification précise du réseau et les prévisions de charge, ainsi que la capacité de mieux gérer l’afflux de VE dans leur réseau grâce à une meilleure mobilisation des clients, à l’optimisation des heures d’utilisation, au déplacement de la charge et à la gestion de la recharge.

« L’intégration de l’intelligence artificielle aux données des clients est un outil incroyablement puissant pour donner aux services publics les moyens de bâtir des réseaux électriques modernes, résilients et fiables, tout en encourageant les consommateurs à réduire leur empreinte carbone, a déclaré Abhay Gupta, chef de la direction de Bidgely. « Cet engagement de Services financiers Innovation CIBC renforcera notre capacité à continuer d’innover pour répondre aux besoins en évolution de nos partenaires du secteur des services publics. »

« Partout dans le monde, les services publics comptent sur la solution énergétique alimentée par l’intelligence artificielle de Bidgely pour guider leurs clients vers des décisions judicieuses en matière d’énergie », a déclaré Amy Olah, directrice générale, Services financiers Innovation CIBC. Notre soutien témoigne de la réussite de Bidgely et de notre engagement à appuyer les entreprises de logiciels novatrices en Amérique du Nord tout au long de leur parcours de croissance. »

L’engagement de financement de Services financiers Innovation CIBC fait suite aux progrès importants de Bidgely dans sa solution complète de gestion des véhicules électriques pour les services publics, les coopératives et les municipalités appartenant à des investisseurs.

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l’innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l’épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Durham, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l’équipe est riche d’une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s’étend aux activités à l’échelle de Groupe Entreprises, de Privabanque, de Gestion de patrimoine et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC.

À propos de Bidgely

Bidgely est une société de logiciels-services alimentée par l’intelligence artificielle qui accélère la mise en oeuvre d’un avenir énergétique propre en permettant aux entreprises du secteur de l’énergie et aux consommateurs de prendre des décisions fondées sur des données. Alimentée par notre technologie brevetée unique, la plateforme UtilityAI™ de Bidgely transforme de multiples dimensions des données sur les clients (comme la consommation d’énergie, la démographie et les interactions) en renseignements sur l’énergie extrêmement précis et réalisables pour les consommateurs. Nous tirons parti de ces renseignements pour offrir à chaque client des recommandations personnalisées, adaptées à sa personnalité et à son mode de vie, à ses habitudes d’utilisation, à ses comportements, à sa propension à acheter et au-delà. Du point de vue des ressources énergétiques distribuées et de Grid Edge, Bidgely fait progresser l’innovation en matière de compteurs intelligents grâce à des solutions fondées sur des données pour l’énergie solaire photovoltaïque, la détection de VE, le déplacement de la charge et la gestion de la recharge de VE, le vol d’énergie, les prévisions de charge à court terme, l’analyse du réseau et la conception des taux d’heure de consommation. L’analyse énergétique de la plateforme UtilityAI™ de Bidgely fournit une visibilité approfondie de la production, de la consommation pour une meilleure configuration de la charge de pointe et de la planification du réseau, ainsi que des recommandations ciblées pour de nouveaux produits et services à valeur ajoutée. Forte de ses racines dans la Silicon Valley, elle détient plus de 17 brevets dans le secteur de l’énergie et plus de 75 M$ en financement, retient les services de plus de 30 scientifiques des données et apporte une passion pour l’intelligence artificielle aux services publics qui servent des clients résidentiels et commerciaux partout dans le monde. Bidgely est une société privée qui détient des capitaux d’investisseurs comme Georgian, Moore Strategic Ventures, Accurant International, Constellation Technology Ventures, Khosla Ventures et Future Energy Ventures. Pour en savoir plus, visitez le site www.bidgely.com ou le blogue de Bidgely à l’adresse https://www.bidgely.com/blog/.

