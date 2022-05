Un ancien cadre poursuit la CIBC pour 1 million de dollars pour discrimination sexuelle et raciale

Zhuofang Wei, qui a travaillé comme directrice exécutive à la CIBC pendant près de deux ans entre 2018 et 2020, poursuit la CIBC pour 800 000 livres (1 million de dollars) pour perte de revenus et dommages, alléguant qu'elle a été victime de discrimination sexuelle et raciale de la part des gestionnaires.

Wei a déclaré avoir été licenciée par la CIBC en mars 2020 après s'être opposée à l'acceptation d'un nouveau rôle sans augmentation de salaire.

La CIBC a nié toutes les allégations de discrimination de Wei et a déclaré que son rôle a été rendu superflu après que ses responsabilités aient considérablement diminué, selon un document de défense fourni par la banque à Reuters.

"La CIBC s'engage à offrir un milieu de travail respectueux et équitable et prend au sérieux toute préoccupation soulevée par un membre de l'équipe", a déclaré un porte-parole de la CIBC. "Chaque fois qu'un problème est soulevé par le biais de notre ligne d'assistance confidentielle ou de toute autre voie hiérarchique, nous menons une enquête approfondie et prenons les mesures qui s'imposent.

"Comme cette affaire est maintenant devant les tribunaux, nous ne sommes pas en mesure de faire d'autres commentaires pour le moment."

La plainte de Wei a été entendue par un tribunal du travail à Londres ce mois-ci, avec un jugement attendu dans les semaines à venir.

La discrimination sexuelle sur le lieu de travail fait l'objet d'un examen plus approfondi dans le sillage du mouvement #MeToo, avec des allégations d'inconduite dans une myriade de domaines, notamment le divertissement mondial, les affaires, la religion et le sport.

Parmi les allégations, Wei prétend que le bureau londonien de la CIBC tenait un livre de citations à insinuations auquel le personnel était encouragé à contribuer et à voter lors de la fête de Noël de l'équipe, qui comprenait des phrases telles que "Je vais te retenir et t'en mettre une" et "Elle est partante pour une touche".

Wei, née en Chine, a également été victime de discrimination directe à de multiples reprises, affirme-t-elle, notamment en se voyant demander à deux reprises par l'un des cadres supérieurs de la banque de garder ses enfants. Wei et au moins trois collègues féminines ont également fait l'objet de commentaires sexuels sur leur tenue ou leur apparence, allègue-t-elle.

Dans son document de défense, la CIBC a nié toutes les allégations de Wei concernant l'existence d'un environnement discriminatoire au bureau de Londres et a nié qu'elle ait été soumise à un harcèlement indésirable lié à son sexe ou à sa race.

RELOCALISATION POST-BREXIT

Wei était pressentie pour un rôle dans le bureau de Luxembourg de la CIBC prévu après le Brexit, mais on ne lui a pas proposé d'augmentation de salaire pour refléter l'accroissement de ses responsabilités, affirme-t-elle.

Wei était censée combiner les rôles de chef de l'exploitation et de chef de la gestion du risque - qui, selon la CIBC, seraient susceptibles d'entraîner des salaires de 330 000 euros et 225 000 euros respectivement - mais on lui a dit qu'elle conserverait son salaire de base actuel de 206 000 euros, affirme-t-elle.

En revanche, plusieurs employés blancs transférés au Luxembourg ont eu la possibilité de négocier leurs salaires, et au moins deux hommes blancs, dont le nouveau directeur général de l'unité luxembourgeoise, ont obtenu des augmentations de salaire, allègue-t-elle.

La CIBC a soutenu que les niveaux de salaire soumis aux régulateurs étaient des estimations, ajoutant qu'elle avait déterminé que tous les employés transférés devaient recevoir le même salaire, mais converti de livres en euros. Tout changement de salaire pour les autres employés reflétait leurs circonstances spécifiques, a déclaré la banque dans son document de défense.