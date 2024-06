Canadian Life Companies Split Corp. est une société de fonds communs de placement. La société investit principalement dans un portefeuille d'actions ordinaires géré activement et composé essentiellement de quatre compagnies d'assurance-vie canadiennes à forte capitalisation. Les objectifs de la société sont de fournir aux détenteurs d'actions privilégiées un dividende mensuel préférentiel cumulatif à taux variable à un taux annuel équivalent au plus élevé de 6,5 % basé sur le prix d'émission initial de 10 $ et du taux préférentiel canadien en vigueur plus 2 % annuellement basé sur le prix d'émission initial de 10 $, jusqu'à un maximum de 8 % et de payer aux détenteurs le prix d'émission initial de 10 $. L'objectif de la Société est également de verser aux détenteurs d'actions de catégorie A les dividendes que les administrateurs de la Société peuvent déterminer de temps à autre et de payer, à la date de résiliation, les montants restants après avoir payé aux détenteurs d'actions privilégiées les montants qui leur sont dus. Le gestionnaire d'investissement de la Société est Quadravest Capital Management Inc.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds