Affaissements en Colombie-Britannique : la productivité du réseau du CN revient à la normale tandis que l'aide aux collectivités se poursuit

MONTRÉAL, 21 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé que la productivité et la capacité de son réseau en Colombie-Britannique sont presque revenues aux niveaux d’avant les affaissements et que ses équipes continuent de travailler 24 heures sur 24.



La circulation a été interrompue sur le réseau du CN pendant trois semaines, soit du 14 novembre au 4 décembre 2021, et au cours de cette période, la Compagnie a subi 58 pannes sur un tronçon de 150 milles (240 km). Afin de remettre la ligne ferroviaire en service, le chemin de fer a mobilisé plus de 400 membres du personnel et entrepreneurs et utilisé plus de 110 pièces de matériel lourd 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En outre, il a fallu déplacer 282 000 verges cubes de roches, de terre et de matériaux de remblai, soit l’équivalent de plus de 25 000 chargements de camion, pour reconstruire les emplacements endommagés. Malgré d’importants problèmes, notamment un incident récent près de Jasper et des conditions météorologiques difficiles dans les Prairies, les indicateurs de mesure de l’exploitation pointent vers un rétablissement deux semaines après la réouverture du réseau.

La Compagnie a également travaillé en étroite collaboration avec les responsables de la gestion des situations d’urgence pour aider les Britanno-Colombiens touchés par les conditions météorologiques. En travaillant avec ses partenaires, le CN a aidé à évacuer des centaines de résidents en détresse et a acheminé le matériel médical nécessaire pour fournir des soins médicaux d’urgence dans des régions isolées par la crue des eaux. La Compagnie a également fait un don de 100 000 $ à la Croix-Rouge canadienne en Colombie-Britannique pour son fonds de secours destiné aux victimes des inondations et des conditions météorologiques extrêmes dans la région.

De plus, le CN a pu utiliser son accès exclusif au port de Prince Rupert pour transporter des marchandises. Nous avons augmenté nos ressources et notre effectif afin de pouvoir acheminer les ressources naturelles canadiennes vers les marchés, et les biens de consommation arrivant d’outre-mer vers les collectivités de toute l’Amérique du Nord.

« Nous ne saurions être plus fiers du travail remarquable accompli par nos cheminots et nos fournisseurs pour assurer le transport des marchandises tout en répondant à l’appel à l’aide de leurs voisins dans des moments difficiles. Les investissements de capitaux stratégiques que nous avons réalisés dans notre capacité au cours des dernières années nous ont permis, une fois de plus, d'être résilients et de nous rétablir rapidement. Nous savons qu’il nous reste du travail à faire pour rééquilibrer les chaînes d’approvisionnement et nous sommes déterminés à l’accomplir. À ce jour, nos résultats et nos indicateurs de mesure de l’exploitation montrent que nous réussissons à rétablir une productivité proche de la normale, ce qui nous motive davantage. »

- Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN



À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu de la législation canadienne relative aux valeurs mobilières. De par leur caractère, les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN met le lecteur en garde contre le fait que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de rendement futures et comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de CN soient sensiblement différents des perspectives ou des résultats, du rendement ou des réalisations futurs contenus implicitement dans ces déclarations. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient avoir une incidence sur les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, les attentes, les estimations, les prévisions et les hypothèses relatives aux aspects suivants : l’efficience énergétique du CN; la capacité de la Compagnie à mettre en œuvre certaines initiatives, notamment les objectifs en matière d’émissions, les analyses de scénarios, les stratégies d’atténuation des risques, les changements apportés à la gestion des risques de l’entreprise, les investissements futurs dans les outils et les technologies de réduction des émissions de carbone et la disponibilité de ces outils et technologies, y compris dans le cadre de la modernisation du parc automobile du CN; les répercussions des dépenses en immobilisations actuelles et prévues; la croissance économique nord-américaine et mondiale; les lois, règles, règlements et politiques gouvernementaux applicables; la disponibilité et le coût de la main-d’œuvre dans les délais prévus ainsi que les capacités requises, de même que la disponibilité et le coût des services et des infrastructures; et les investissements en capital et les développements technologiques de tiers. Pour une description des principaux facteurs de risque se rapportant au CN, on peut consulter le Rapport de gestion dans le Rapport annuel et les rapports intermédiaires, la Notice annuelle et le formulaire F-40 du CN, déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et disponibles sur le site Web du CN.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure qu’il fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.