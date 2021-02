CN et FourKites : collaborer pour améliorer les résultats des clients

Le CN fait office de pionnier et de moteur de l'économie en adoptant une approche multifacette moderne reposant sur une architecture d'infonuagique axée sur les plateformes pour lancer le chemin de fer numérique à horaires fixes. Notre objectif est d'offrir aux clients du CN et à nos partenaires des chaînes d'approvisionnement une expérience numérique optimale, peu importe leur mode de branchement ou de consommation des données. Les interfaces de programme d'application (API) du CN proposent des outils de visibilité des chaînes d'approvisionnement robustes qui démontrent notre engagement à gérer les chaînes des clients au moyen de systèmes intégrés et de données novatrices.

Plusieurs clients du CN ont établi des partenariats avec des agrégateurs de données axés sur les plateformes qui gèrent des écosystèmes numériques complexes et de grandes quantités de données sur les chaînes d'approvisionnement. En optimisant la visibilité en temps réel de leurs chaînes d'approvisionnement mondiales, les clients peuvent prendre des décisions d'affaires fondées sur des données, ce qui leur procure un avantage concurrentiel.

FourKites, la plus importante plateforme prédictive de visibilité de chaînes d'approvisionnement au monde et partenaire de plateforme du CN, aide les entreprises Fortune 500 à orchestrer leurs chaînes complexes en combinant la puissance de l'apprentissage machine à des données en temps réel pour améliorer leur visibilité et leur performance en matière de ponctualité. Certains des plus importants clients du CN sont des partenaires de FourKites et, grâce à une collaboration étroite, le CN et FourKites créent de la valeur pour les clients en combinant les données API du CN et la plateforme de visibilité de FourKites pour améliorer le fonctionnement général des chaînes d'approvisionnement.

Après le lancement réussi du portail API en mars 2020, le CN a été le premier chemin de fer de classe 1 à s'ajouter à liste des principaux transporteurs de FourKites. Le classement du CN a été déterminé par la qualité des données générées par ses API.