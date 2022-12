CSX modifie sa politique d'assiduité alors que les syndicats de cheminots s'opposent aux congés de maladie.

CSX fait partie des chemins de fer qui ont utilisé des politiques d'assiduité basées sur des points pour réduire les absences non planifiées, alors que l'industrie supprimait des emplois pour réduire les coûts et augmenter les profits. Dans le cadre de ces politiques, les travailleurs sont pénalisés par des points pour les absences non planifiées et risquent d'être suspendus ou licenciés.

Les syndicats ferroviaires protestent contre l'absence d'intervention fédérale sur les politiques de congé de maladie devant le Capitole des États-Unis ce mardi. Le 2 décembre, le président américain Joe Biden a signé une loi qui a mis fin à l'impasse qui aurait pu interrompre les expéditions de nourriture, de carburant et de médicaments, bloquer les navetteurs et nuire à l'économie américaine sans apporter de changements aux accords sur les congés de maladie.

Lorsque la pandémie a frappé et que les volumes de fret ont augmenté, les travailleurs ferroviaires concernés ont déclaré que ces politiques les décourageaient de rechercher des soins médicaux ou de prendre des congés pour se remettre d'une maladie.

En vertu de la nouvelle politique qui entrera en vigueur le 1er janvier, CSX a déclaré mardi qu'elle n'attribuera plus de points lorsqu'un employé se portera malade peu avant un jour de travail prévu, en raison d'une maladie pour laquelle il a consulté un médecin.

Les nouvelles règles d'assiduité de CSX seront "non disciplinaires et non punitives", a déclaré la société dans un courriel adressé à Reuters.

Quatre des 12 syndicats impliqués dans les dernières négociations de contrats ferroviaires ont rejeté un accord récemment négocié parce qu'il n'incluait pas de jours de maladie payés à court terme et ne traitait pas du système de points d'assiduité utilisé par CSX et les deux plus grands chemins de fer américains - Union Pacific et BNSF, propriété de Berkshire Hathaway.

Dans le cadre de la nouvelle politique de CSX, les points accumulés expireront sur un cycle de 12 mois glissants plutôt que de s'accumuler indéfiniment, et les employés recevront un crédit pour avoir travaillé sans absence et pourront l'utiliser pour effacer des points, a ajouté CSX. CSX a déclaré qu'elle n'applique pas de points lorsque les employés s'absentent du travail en raison d'une hospitalisation ou d'un traitement d'urgence.

L'Union Pacific a déclaré qu'elle prévoit de commencer à travailler avec les syndicats sur les questions de qualité de vie dans les semaines à venir. BNSF n'a pas répondu immédiatement aux questions concernant sa politique sur les absences liées à la santé.

Vendredi, plus de 70 parlementaires ont exhorté Biden à prendre des mesures exécutives pour garantir aux travailleurs du rail des jours de maladie payés.

Entre-temps, le Canada a accordé le 1er décembre aux travailleurs des chemins de fer et d'autres lieux de travail réglementés au moins 10 jours de congé de maladie payés par an. Les deux plus grandes compagnies ferroviaires de marchandises du Canada, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et le Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée, ont également des employés aux États-Unis. Les négociations collectives avec les travailleurs américains détermineront les exigences en matière de congés de maladie, ont déclaré les chemins de fer.