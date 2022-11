Canadian National Railway : CDP-2022

Présentation du CN (suite)

NOTRE STRATÉGIE POUR DÉCARBONISER NOS ACTIVITÉS

Comme l'exploitation ferroviaire génère près de 87 % de nos émissions de domaine 1, nous devons continuellement améliorer notre efficacité pour réduire notre bilan carbone. Cette cible sert donc de base à notre plan de transition vers une économie sobre en carbone et notre stratégie commerciale, qui s'articule autour de cinq grands thèmes : le renouvellement du parc de locomotives, l'adoption de technologies écoénergétiques novatrices, l'analyse des mégadonnées, les pratiques d'exploitation et l'utilisation accrue des carburants renouvelables.

En 2021, le CN s'est associé à Progress Rail, une entreprise de la société Caterpillar, et à Renewable Energy Group (REG) pour mettre à l'essai des mélanges de carburant renouvelable de haut niveau contenant à la fois du biodiesel et du diesel renouvelable. Nous travaillons également à réduire le bilan carbone lié à nos activités non ferroviaires, qui représente environ 17 % du total de nos émissions de GES (domaines 1 et 2), grâce aux mises à niveau de notre parc routier, aux travaux d'amélioration des triages et des bâtiments et à la décarbonisation de notre flotte de navires.

RENFORCER LA RÉSILIENCE ET LA BIODIVERSITÉ

En tant que facilitateur du commerce, nous reconnaissons l'importance d'assurer la résilience de notre réseau ferroviaire. Nous nous adaptons aux effets physiques des changements climatiques et analysons des scénarios de changements climatiques afin d'explorer les vulnérabilités climatiques et d'améliorer ainsi notre résilience aux risques liés au climat. Nous reconnaissons également l'importance de la biodiversité et de la protection du capital naturel. Grâce à des initiatives de plantation d'arbres et de reboisement massif, nous contribuons à améliorer la qualité de l'air, appuyons la biodiversité et créons des collectivités résilientes

et durables.

Mis sur pied en 2012, notre programme ÉcoConnexions - De terre en air, jumelé