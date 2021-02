Canadian National Railway : Image de marque du CN

« Il s'est inspiré d'une pluralité d'éléments, comme la forme des lettres, la vitesse et la modernité des trains, un désir de montrer comment le graphisme pouvait exprimer une identité nationale avant-gardiste, l'occasion de concevoir la composante clé d'un vaste projet visant à repositionner la marque d'une entreprise en collaboration avec des collègues extraordinaires et la possibilité de se faire un nom », a-t-elle expliqué à propos de la source d'inspiration de son père.

Allan a joint les lettres C et N dans une ligne continue afin de symboliser une entreprise ferroviaire entrant à grande vitesse dans l'avenir. Lorsque les yeux vont du C au N, l'image suggère à la fois la fluidité et le mouvement.

Pendant des mois, Allan a jonglé avec diverses possibilités. Mais un jour, alors qu'il se trouvait à bord d'un avion en direction de New York, l'idée lui est venue. En quelques traits, il a dessiné une ébauche sur une serviette en papier et quelques instants plus tard, le nouveau logo du CN était né.

La première étape était de trouver un logo qui communiquerait l'essence même du CN : puissance, ouverture et dynamisme. Et c'est exactement ce qu'Allan a fait.

Un héritage intemporel

Aujourd'hui, Martha Fleming pense à son père quand elle voit passer un train.

Quelques années après le dévoilement du logo et de la nouvelle image de marque, on a demandé à Allan de parcourir le pays pour vérifier que leur déploiement avait bel et bien respecté la norme. Sa famille l'a accompagné pendant ce voyage d'un océan à l'autre à bord d'un train du CN, qui pouvait alors accueillir des voyageurs.

« Cela a été un fabuleux et inoubliable voyage; Allan descendait du train dans toutes les grandes gares pour examiner l'affichage et son orientation, puis prenait des photos avec son cher appareil Rolleiflex et remontait dans le train », s'est souvenue Martha.

Le logo du CN est encore considéré comme un exemple d'une image de marque résiliente et attrayante partout dans le monde.

Martha a raconté qu'elle avait lu récemment une entrevue avec le créateur du logo composé de deux flèches de British Rail, dans laquelle il a déclaré qu'il voulait faire le « CN britannique ».

Au cours de sa carrière, Allan a influencé le design d'organismes comme Postes Canada, le Design Council et, pendant ses années chez Publicité MacLaren, le Parti libéral.

« Son approche pédagogique en matière de graphisme - à la fois formelle et informelle - a façonné toute une génération de concepteurs graphiques au Canada. Il était talentueux et polyvalent, sociable, discipliné et souple, intuitif et rigoureux, et il s'exprimait avec élégance; il était un homme-orchestre même quand il était un employé salarié. »