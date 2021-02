Canadian National Railway : Le CN célèbre le Mois de l'histoire des Noirs et lance le groupe de ressources de membres du personnel R.I.S.E.

Quelle est l'importance du groupe de ressources de membres du personnel R.I.S.E. pour le CN et quelles sont les prochaines étapes?

« Le groupe de ressources R.I.S.E. est spécifiquement conçu pour offrir une tribune aux membres du personnel noirs du CN et à leurs alliés, [et] il travaillera à améliorer la diversité au CN en se concentrant sur les besoins personnels et professionnels des employés noirs », explique Stacey Lyons, directrice de comptes nationale. « Ce regard intime sur la démographie du CN aidera à bâtir une entreprise plus diversifiée, plus innovante et plus durable », ajoute Arthur Mayoll.

Andrew de Freitas, directeur de comptes, Ventes, Chaîne d'approvisionnement, décrit le GRMP R.I.S.E. (et les autres groupes de ressources) comme des éléments importants pour la création d'une culture qui célèbre la différence. « Au cours de ma vie, j'ai souvent entendu la phrase 'Je ne vois pas la couleur', explique-t-il. Je sais que cette affirmation est pleine de bonnes intentions et que la personne qui parle essaie de me faire comprendre qu'elle ne me juge pas parce que je suis Noir. Mais pour moi, c'est une chose qui m'a toujours un peu énervé. Je veux que vous voyiez ma couleur. Ma couleur, ce n'est pas quelque chose à écarter, c'est quelque chose qu'il faut célébrer et valoriser. Pour moi, elle fait partie de ma proposition de valeur. Elle représente la personne que je suis. »

Selon Herman Searcy-Plunkett, le fait de « prendre la diversité au sérieux » équivaut à faire les choses à « la Façon CN ». Grâce à des GRMP comme R.I.S.E., « le CN reconnaît que la diversité est essentielle à notre croissance et que tous les membres du personnel doivent avoir une voix et une tribune. »

Pour la suite des choses, le comité directeur de R.I.S.E. est déterminé à accroître le nombre de ses membres et à se mettre au travail. Les membres du personnel qui joindront les rangs de R.I.S.E. auront la possibilité de faire partie d'un comité et surtout, de faire entendre leur voix. Stacey Lyons espère que R.I.S.E. sera « une ressource non seulement pour le personnel, mais également pour les équipes de direction lorsqu'il faudra discuter des questions importantes liées au personnel. »

Quel est le message que R.I.S.E. aimerait partager avec le personnel et les clients du CN et avec nos collectivités?

Arthur Mayoll explique que la « valorisation de la diversité, de l'équité, du respect et de l'inclusion » pavent la voie à la réussite de l'entreprise et aux succès personnels. Dans le même ordre d'idée, Andrew de Freitas explique que « les décisions que nous prenons sont incomplètes et imparfaites si nous n'avons pas la diversité... Une tribune diversifiée comprenant des voix noires fortes qui sont entendues sera un aspect essentiel de la puissance de nos équipes et de nos décisions. »

En d'autres mots, une culture fondée sur l'inclusion et la diversité qui reflète la diversité des collectivités que sert le CN ne pourra que conduire à l'excellence de nos décisions et à un CN plus fort. Stacey Lyons souligne que le lancement du GRMP démontre que « le CN apprécie ses employés et se soucie de leur développement personnel et professionnel », ce qui « résultera en une expérience client améliorée [et] permettra au CN de disposer des meilleurs talents aux bons postes ».