Canadian National Railway : Une façon plus durable de transporter des marchandises en provenance ou à destination du Canada atlantique

Réduisez les émissions de GES de votre chaîne d'approvisionnement en expédiant vos marchandises avec le CN.

Le transport par train offre une option plus durable pour acheminer les marchandises vers les marchés, et le CN est fier de fournir à ses clients des solutions de transport à faibles émissions de carbone qui misent sur le transport par train pour les longs trajets et le transport par camion pour les distances plus courtes. Lorsqu'il s'agit de transporter vos marchandises à destination ou en provenance du Canada atlantique, le CN peut se rapprocher de vous et de vos clients mieux que tout autre chemin de fer, en écourtant les trajets parcourus par camion et en contribuant à réduire les émissions globales de GES de votre chaîne d'approvisionnement de transport.

Grâce à des voies qui mènent plus loin au cœur des marchés du Canada atlantique que les autres chemins de fer, ainsi qu'aux terminaux ferroviaires situés stratégiquement partout dans la région, le CN est en mesure de réduire vos besoins en transport par camion à la simple livraison au premier et au dernier mille. Alors que nos concurrents doivent utiliser le transport par camion pour accéder aux marchés que nous desservons, le CN peut expédier des marchandises par train plus loin au cœur de la région, ce qui signifie qu'il peut offrir une solution de transport comportant un niveau d'émissions réduites à partir des mêmes points d'origine ou de destination du Canada atlantique.

Les avantages de choisir le CN pour expédier des marchandises en provenance ou à destination du Canada atlantique :

Diminuez vos coûts de transport en tirant parti du chemin de fer sur les longues distances et des camions sur les courtes distances. Réduisez la portion du trajet effectuée par camion en ayant recours au transport par train pour vous rapprocher de vos clients. Le chemin de fer est le moyen de transport terrestre de marchandises le plus écoénergétique.

Réduisez les émissions de GES de votre chaîne d'approvisionnement.

Des itinéraires complètement canadiens, sans formalités douanières.

Envois de détail : des processus d'entreposage exemplaires pour gérer les rendez-vous de livraisons, l'état des envois, la logistique inverse et le signalement des livraisons non conformes.

Un point de contact unique pour tous vos besoins en matière d'expédition.

Le CN est fier de faire partie de la solution de lutte aux changements climatiques en offrant des options durables pour acheminer vos marchandises vers les marchés.

Les voies du CN passent plus près de vos marchés du Canada atlantique que tout autre chemin de fer.

*L'approche adoptée par le CN pour calculer les émissions est conforme aux processus et à l'orientation standards définis par le Protocole sur les GES. Les calculs sont fondés sur 100 conteneurs à raison de 16 tonnes américaines (14,1 tonnes métriques) par conteneur.

