Canadian National Railway : Le CN célèbre le Mois de l'histoire autochtone et la Journée nationale des peuples autochtones avec notre groupe-ressources de membres du personnel pour les Autochtones.

Au Canada, juin est le Mois national de l'histoire autochtone et le 21 juin est la Journée nationale des peuples autochtones, qui célèbre l'héritage, la voix, les réalisations et la culture autochtones.

Cette année, le groupe-ressources de membres du personnel (GRMP) pour les Autochtones du CN marque l'événement en organisant des activités qui présentent l'art, la danse et la culture des peuples autochtones. Des conférences éducatives virtuelles ainsi que des commandites et des activités de collecte de fonds seront aussi organisées.

Nous avons eu l'occasion de discuter avec deux membres du GRMP pour les Autochtones, Vanessa James (partenaire d'affaires Ressources humaines, Mécanique) et Samuel Newton (développeur de l'équipe VAT) au sujet des célébrations de ce mois et du GRMP.

Parlez-nous de vous et du poste que vous occupez au CN

Dès le départ, Vanessa débute en nous disant « Aneen, Vanessa James nidishnika, Anishinaabekwe. Je suis une femme ojibwée de la Première Nation Sagkeeng du Manitoba. J'ai passé plusieurs années de ma carrière à travailler avec des organisations des Premières Nations, des organismes sans but lucratif ou des ministères gouvernementaux, où je collaborais à des projets et à des initiatives des Premières Nations. » La carrière de Vanessa au CN a commencé il y a trois ans, alors qu'elle occupait un poste aux Ressources humaines, à titre de partenaire d'affaires au service de la Mécanique. « Je descends de la nation autochtone Wiyot, dit Samuel, et le dernier territoire qui reste au peuple Wiyot est situé à Humboldt Bay, en Californie. » Au CN, Samuel est développeur au sein de l'équipe VAT, qui a pour tâche d'inspecter les trains à la recherche de défectuosités mécaniques et d'offrir du soutien pour les portails d'inspection automatisés du CN.

Qu'est-ce que le GRMP pour les Autochtones et quel rôle compte-t-il jouer au CN?

« Le groupe-ressources de membres du personnel (GRMP) pour les Autochtones offre un espace sécuritaire aux Autochtones et aux non Autochtones pour échanger, apprendre et progresser ensemble en s'imprégnant des témoignages, des relations et des histoires uniques que détiennent les peuples autochtones », dit Vanessa.

Tout a commencé grâce à une initiative de l'entreprise d'amorcer le dialogue auprès des personnes d'origine autochtone et de ceux qui soutiennent la cause des peuples autochtones, dans un souci d'acceptation et de responsabilisation », ajoute Samuel.

Vanessa explique que le GRMP pour les Autochtones est déterminé à adopter les cultures autochtones et la formation continue, afin d'offrir un « espace de discussion pour les questions autochtones et partager des histoires et des expériences tout en créant des liens avec les membres de notre personnel, les partisans ainsi que les représentants. »

Le mandat du GRMP comprend aussi un engagement à favoriser le « recrutement, l'intégration, le programme de mentorat, l'éducation, les séances de formation, le soutien aux organisations et aux collectivités autochtones, et aussi à créer des occasions de commandites et de collecte de fonds », dit Vanessa.

Comment le CN soutient-il les membres du personnel d'origine autochtone et que peut-il faire de plus?

« Le CN consent actuellement beaucoup d'efforts à la création d'une communauté qui soit accueillante pour les membres du personnel d'origine autochtone, dit Samuel. » Vanessa explique que « le CN soutient le Groupe de ressources de membres du personnel pour les Autochtones, ainsi que sa mission et sa vision de créer une communauté de partage et d'apprentissage pour les membres du personnel d'origine autochtone et non autochtone, où les contributions des Autochtones seront reconnues. »

Vanessa est motivée à l'idée d'explorer davantage les occasions pour le CN de « communiquer avec les membres du personnel et de promouvoir les occasions d'embauche de personnes d'origine autochtone... et aussi d'optimiser le potentiel des membres du personnel d'origine autochtone au CN, grâce à la formation, au développement professionnel et à la planification de la relève. » Elle anticipe avec plaisir le rôle que le GRMP qui pourrait jouer dans ces efforts.

Samuel décrit à quel point il est fier de certaines des plus récentes initiatives du CN en matière de relations avec les Autochtones, un sentiment que partage aussi Vanessa; il décrit la façon dont les efforts du CN ont permis de « favoriser des relations sincères et durables entre le chemin de fer et les peuples autochtones » et il indique que ces efforts continuent aussi d'influencer positivement les membres du personnel. « L'entreprise prend les moyens d'atteindre un niveau inédit de collaboration avec les communautés autochtones. En retour, cela aura une influence sur les relations que nous entretenons à l'interne avec les membres du personnel autochtones, maintenant et pour l'avenir. »

Que représentent à vos yeux le Mois de l'histoire autochtone et la Journée nationale des peuples autochtones (21 juin)?

« Le Mois de l'histoire autochtone et la Journée nationale des peuples autochtones suscitent un grand sentiment de fierté et représentent une occasion de sensibiliser la société quant aux défis actuels que doivent affronter les peuples autochtones et aux réalisations positives des peuples autochtones », explique Samuel.

Vanessa explique que le 21 juin, qui correspond au solstice d'été, est aussi un moment de l'année où les communautés autochtones célèbrent à la fois leur culture et leur héritage. « Pour moi et ma famille, il s'agit d'un moment pour rendre hommage à nos ancêtres et aux connaissances qu'ils ont acquises du territoire, pour rétablir leur identité et raconter leur histoire. », ajoute-t-elle.

Pour la communauté autochtone élargie, c'est une occasion d'écouter et d'apprendre. Vanessa poursuit en disant : « Nous voulons être entendus, nous voulons que les gens nous écoutent... Il s'agit de réconcilier notre passé, de partager notre culture, de réhabiliter notre langue, de réclamer le rétablissement de nos territoires et de nos droits, et de redéfinir notre futur pour les générations à venir. »

Quelles sont les prochaines étapes du GRMP pour les Autochtones?

Fort de ses 93 membres, le GRMP pour les Autochtones a de grands projets en vue, notamment le maintien des occasions de formation continue, le soutien des besoins des membres du personnel autochtones et l'augmentation de son nombre d'adhérents. Samuel est résolu à sensibiliser davantage les membres du personnel sur la question du GRMP, y compris ceux qui habitent dans des plus petites collectivités ou dans des endroits isolés, ainsi que les membres du personnel sur le terrain qui ont un accès limité à l'intranet de l'entreprise.

Alors que son nombre d'adhérents augmente, le GRMP maintient son engagement fondamental d'apporter des changements positifs. Comme le dit Vanessa, « notre groupe souhaite faire preuve de créativité et de cohérence et espère que ses actions seront percutantes. Nous voulons changer les choses; nous voulons impliquer davantage les membres des collectivités, à l'interne comme à l'externe, et qu'ils deviennent des parties prenantes du changement de culture qui se manifeste dans nos vies aujourd'hui. »