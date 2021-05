Canadian National Railway : Le CN célèbre le Mois du patrimoine asiatique avec le groupe-ressources de membres du personnel Réseau Pan-Asiatique Collectivement Engagé

Au Canada comme aux États-Unis, mai est le Mois du patrimoine asiatique. Tout au long du mois, nous apprendrons à mieux connaître et à célébrer la richesse et la diversité des cultures et des histoires des membres de la communauté panasiatique du CN. Nous travaillons aussi à faire connaître le groupe-ressources de membres du personnel (GRMP) Réseau Pan-Asiatique Collectivement Engagé (P.A.C.E), lancé officiellement plus tôt cette année.

À l'origine, P.A.C.E. était un petit groupe organique et populaire de collègues de la communauté panasiatique qui se réunissaient pour se soutenir mutuellement, tant sur le plan personnel que professionnel. Fidèles au concept du CN sur l'importance de travailler ensemble comme UNE ÉQUIPE et de veiller les uns sur les autres, les membres de ce groupe et leurs alliés ont su rallier de plus en plus de membres du personnel et forment aujourd'hui une communauté beaucoup plus vaste.

À la suite du lancement officiel du GRMP P.A.C.E., en même temps que d'autres nouveaux GRMP dans le cadre des initiatives du CN en matière de diversité et d'inclusion, P.A.C.E. compte maintenant 153 membres, originaires de 33 pays, et continue de gagner en popularité. Le groupe-ressources P.A.C.E est déterminé à mobiliser le personnel du CN, de même qu'à soutenir les membres de la communauté panasiatique et à faire entendre leurs voix.

Nous avons eu la chance de nous entretenir avec Sangtae Woo, directeur principal Parc, Stratégie et analyses, et Inderpal Palmier, directrice Relogement du personnel, qui assurent la coprésidence de P.A.C.E., au sujet du Mois du patrimoine asiatique et du GRMP en tant que tel.

Qu'est-ce que le GRMP P.A.C.E., et quel est son rôle au CN?

« Le GRMP P.A.C.E. est une tribune où les membres du personnel d'origine asiatique et leurs collègues du CN peuvent célébrer la diversité et l'inclusion, explique Inderpal Palmier. Il est fondamental d'adhérer à ces principes de diversité et d'inclusion pour favoriser la croissance de l'entreprise, le développement professionnel et l'engagement communautaire », poursuit-elle.

Sangtae Woo partage le sentiment d'Inderpal. Il raconte qu'il voulait créer un espace protégé et rassurant où les membres du personnel pourraient s'exprimer. Immigrant de première génération, Sangtae insiste sur l'importance de nourrir le sentiment d'appartenance au CN.

« Créer une communauté où les gens peuvent se sentir en confiance et partager leurs points de vue, dit il, permet de développer une culture de diversité, d'inclusion, de respect et de compassion plus efficace. » Que signifie le Mois du patrimoine asiatique pour vous?

Inderpal et Sangtae expliquent que le Mois du patrimoine asiatique est une période importante pour reconnaître et célébrer la richesse et la diversité des cultures de la communauté panasiatique. Le Mois du patrimoine asiatique est un « moment pour faire découvrir les diverses cultures panasiatiques à tout le personnel du CN », précise Sangtae. Inderpal poursuit en expliquant qu'il s'agit pour eux « d'une occasion de découvrir toute la richesse et la beauté de ces cultures, leur histoire, et [la chance] de célébrer nos communautés au CN. »

Dans le cadre du mois des festivités, le GRMP P.A.C.E. a choisi le thème « Suivez leurs pas » pour mettre en lumière la diversité des cultures et des expériences au sein de la communauté panasiatique du CN. Par ce thème, on invite tous les membres du personnel du CN à partager les diverses expériences, cultures et histoires de leurs collègues et à apprendre d'eux.

Inderpal affirme que c'est un thème qui lui tient particulièrement à cœur. « En tant que personne d'origine asiatique, [participer aux célébrations du Mois du patrimoine asiatique] me permet de partager mes expériences et, en tant que public, de découvrir et de comprendre celles d'autres membres du personnel », explique-t-elle.

Sangtae insiste sur l'importance de comprendre les expériences des membres du personnel pour réaliser une transformation dans l'ensemble de l'équipe du CN. « Il est très important d'essayer de comprendre comment les membres du personnel de différentes origines composent avec leur vie, leur travail et leur cheminement professionnel, dit-il. En renforçant les liens qui nous unissent et en nous comprenant mieux les uns les autres, nous améliorons nos performances interfonctionnelles et interservices. »

Pour aider les membres de la grande famille du CN à « suivre les pas » de leurs collègues de la communauté panasiatique, P.A.C.E. tiendra deux événements d'envergure ce mois-ci. D'abord, des membres du groupe P.A.C.E. raconteront leur histoire et leurs expériences au cours d'une séance virtuelle de discussion en groupe; ensuite, d'autres membres du groupe nous feront découvrir leur culture à travers des habits traditionnels dans le cadre d'une exposition de mode virtuelle.

Quelles sont les prochaines étapes pour le GRMP P.A.C.E.?

« Même si la communauté P.A.C.E. est enthousiasmée par le Mois du patrimoine asiatique, elle demeure concentrée sur ses objectifs à long terme. » « En tenant plus d'événements qui mettent en lumière la richesse et les expériences de la culture asiatique tout au long de l'année, le groupe P.A.C.E. continuera de se mobiliser autour de ses valeurs de 'croissance, de communauté et d'éducation' », précise Inderpal. Sangtae compare le processus à un cheminement qui, au bout du compte, favorisera une culture de compassion qui nous permettra d'atteindre notre plein potentiel grâce à une totale collaboration.