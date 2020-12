ÉcoConnexions : Des ÉcoChampions contribuent à l'économie circulaire à Prince George (C.-B.)

Le réseau ferroviaire du CN en Colombie-Britannique s'étend jusqu'à Fort Nelson, au nord, qui reçoit en moyenne plus de 190 cm (75 po) de neige chaque année. Le personnel doit toujours se tenir prêt à déblayer les voies comme en témoignent les 5 cm (2 po) de neige qui ont recouvert les voies en août, l'an dernier.

Quand le chasse-neige de la région a commencé à montrer des signes de vieillesse après 40 ans de service, l'ÉcoChampion Allan Harker, superviseur Matériel de travaux, a réuni une équipe multidisciplinaire pour le remettre en état. « Plus personne ne vend ce type de matériel, explique Allan. Pour en faire construire un autre, cela aurait coûté environ 1 M$. »

L'équipe était composée d'une vingtaine d'employés de métier qui ont travaillé comme UNE ÉQUIPE. Le service Matériel de travaux d'Allan a rééquipé le véhicule d'un moteur moderne et remplacé les systèmes d'éclairage, de chauffage et hydraulique. Le service Matériel remorqué du directeur principal Michael Provencal a effectué des travaux de soudure, modernisé les freins et installé un toit. Le service Matériel remorqué du directeur principal Kris Engler a refait le câblage afin d'éclairer la passerelle et l'échelle pour accroître la sécurité. L'Entretien des installations a reconstruit l'intérieur de la cabine qui accueille deux membres du personnel de l'Ingénierie et un serre-freins pour conduire le chasse-neige. « Ces travaux ont été faits à l'interne et les matériaux ont coûté environ 200 000 $ au CN. Remis en état, le chasse-neige devrait durer encore 40 ans, affirme Allan. L'équipe est fière de son travail et contente d'avoir prolongé la durée de vie d'un vieux véhicule plutôt que de l'envoyer à la ferraille. En optimisant l'utilisation du matériel, nous contribuons à l'économie circulaire. »

Au CN contribuer à l'économie circulaire signifie faire plus avec moins, optimiser la valeur des matériaux utilisés, puis récupérer et régénérer les produits et les matériaux à la fin de leur vie. Nous cherchons à prolonger la durée de vie utile de nos actifs par la réutilisation et le recyclage. Ainsi, nous réutilisons l'huile usée, les traverses en béton et les liquides de refroidissement des moteurs. En outre, nous nous servons des eaux usées provenant des installations de traitement pour laver les locomotives.