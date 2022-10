Fin de l'arbitrage entre le CN et la FIOE : une nouvelle convention collective est conclue

MONTRÉAL, 11 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé la fin du processus d’arbitrage avec la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE). La convention collective de trois ans est rétroactive au 1er janvier 2022 et expirera le 31 décembre 2024. Elle prévoit une augmentation salariale de 3 % pour chacune des années 2022, 2023 et 2024.



« Nous sommes satisfaits que ce processus d’arbitrage soit terminé. Nous continuons de viser un retour aux sources en assurant une exploitation à horaires fixes, en harmonisant la capacité avec la demande et en collaborant étroitement avec nos clients et nos intervenants pour maximiser l’efficacité et l’efficience du meilleur réseau de l’Amérique du Nord. »

- Rob Reilly, vice-président exécutif et chef de l’exploitation, CN

La FIOE représente environ 750 membres de personnel syndiqué Signalisation et communications dans les exploitations canadiennes du CN.

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

