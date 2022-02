Fortes et inspirantes : des femmes cheminots du CN dans les STIM

Nous sommes fiers de toutes les femmes en STIM qui continuent de se démarquer dans le secteur ferroviaire et d'ouvrir la voie aux générations futures de femmes et de filles dans les chemins de fer.

En l'honneur de la Journée internationale des femmes et des filles de science, nous braquons les projecteurs sur certaines de nos cheminots qui font carrière dans les STIM et qui continuent d'inspirer les jeunes générations à poursuivre leurs rêves.

Abby Gilkes Directrice principale Services de planification et de livraison Mon rôle : J'ai commencé au CN en 1997 dans le cadre d'un emploi d'été à l'Information et technologie et, après avoir obtenu mon diplôme en informatique de l'Université McGill à Montréal (Qc), je me suis jointe au CN à temps plein et j'ai gravi les échelons jusqu'à occuper un poste de direction. Je dirige actuellement plusieurs domaines relevant de l'infrastructure technologique et des télécommunications, notamment la planification des investissements en capital en fonction du risque, du cycle de vie et de l'évolution de la technologie, la gestion du portefeuille et de la demande, ainsi que les projets et la gouvernance.

Ce qui m'a inspiré dans mon rôle au CN : Au fil des ans, de nombreux collègues et leaders du CN, qui m'ont encadrée et appuyée, ont été pour moi une source d'inspiration. Je suis maintenant fière d'agir à titre de mentor pour d'autres. Comme tous les chemins de fer, le CN a toujours compté un personnel homogène, et je suis fière d'ouvrir la voie à une main-d'œuvre plus diversifiée et plus représentative.

Carolyn David Directrice principale Systèmes de sécurité Mon rôle : Je suis ingénieure en environnement et j'ai obtenu ma maîtrise en ingénierie environnementale à l'Université McGill. Je gère une équipe de cheminots qui prend la sécurité très à cœur et qui est toujours à l'affût d'occasions pour réduire le nombre de blessures et d'accidents, et pour améliorer la performance en matière de sécurité grâce aux outils, processus et programmes relatifs aux systèmes de sécurité.

Point saillant de ma carrière : J'ai été sélectionnée pour participer à un programme de Femmes en leadership, qui m'a offert une excellente occasion de cerner le type de leader que je voulais être et de mieux soutenir mon équipe.

Martita Mullen Chef adjointe régionale Voie, Ingénierie Mon rôle : Je suis responsable de la réparation, de l'entretien et de l'inspection de la voie, ainsi que de l'évaluation et de la mise en œuvre de nouvelles technologies et pratiques. J'ai un baccalauréat en génie civil de l'Université Northwestern et une maîtrise en génie civil de l'Université Tufts.

Points saillants de ma carrière : J'aime ouvrir la voie à d'autres jeunes femmes pour qu'elles réussissent en génie et en transport. Au CN, j'ai travaillé au sein d'une équipe qui a mis au point « Aspire », un événement sur les STIM parrainé par le CN qui a eu lieu aux États-Unis et au Canada afin d'encourager les étudiantes du secondaire à poursuivre une carrière dans le secteur ferroviaire. Depuis récemment, je copréside le groupe-ressources du personnel (GRP) WE - Les Femmes du CN.

Yasmina Elotmani Directrice principale Architecture, Gestion de produits et transition des services Mon rôle : Je suis ingénieure en télécommunications; j'ai étudié en France et j'ai immigré du Maroc au Canada. J'ai commencé à travailler au CN en 2009 en tant qu'intégratrice débutante et j'ai gravi les échelons vers un poste de direction. Je dirige actuellement une équipe qui travaille à la mise en œuvre de normes, de pratiques et de gouvernance pour l'architecture et la gestion des produits conformément à la vision et à la stratégie du CN.

Ce que j'aime le plus dans mon travail au CN : En tant que femme ayant des antécédents en génie technique, j'ai eu l'occasion de m'épanouir au sein du CN, d'agir avec courage, d'exprimer mon opinion et d'inclure d'autres membres du personnel pour tirer le meilleur parti de leur potentiel. J'ai eu la chance de bénéficier d'une direction solide et de collègues très coopératifs, et je suis particulièrement fière de mon équipe, qui reflète une main-d'œuvre diversifiée et un milieu de travail dynamique.

Paula C. Pienton Ingénieure en chef Ponts et charpentes Mon rôle : Je suis ingénieure en charpentes et professionnelle désignée, et dirige une équipe qui supervise tous les aspects du réseau de ponts et de charpentes et de la géotechnique du CN, y compris la gestion et l'entretien de la sécurité opérationnelle. Je suis la fière détentrice d'un baccalauréat ès sciences en génie civil de l'Université de l'Illinois, à Urbana Champaign.