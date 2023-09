La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada est une entreprise de transport et de logistique. Les services de la société comprennent les services ferroviaires, intermodaux, de camionnage et de chaîne d'approvisionnement. Ses services ferroviaires proposent des équipements, des services de courtage en douane, le transbordement et la distribution, l'entreposage de wagons privés et autres. Ses services intermodaux de conteneurs aident les expéditeurs à étendre leur portée sur le marché de porte à porte avec environ 23 terminaux intermodaux stratégiquement placés. Ses services intermodaux comprennent le fret à température contrôlée, les partenariats portuaires, le parc logistique, le transport de céréales en conteneurs, le courtage à façon, le transbordement et la distribution, et autres. Ses services de camionnage comprennent le service porte-à-porte, le transport routier d'importation et d'exportation, les services interlignes et les services spécialisés. Ses services de chaîne d'approvisionnement proposent des services complets dans une gamme d'industries et de types de produits. Elle transporte chaque année plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis dans toute l'Amérique du Nord.

Secteur Frêt au sol et logistique