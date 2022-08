Keyera et le CN annoncent une entente pour évaluer une solution de terminal à énergie propre dans le centre industriel de l'Alberta

CALGARY, Alberta, 17 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Keyera Corp. (« Keyera ») et le CN (TSX : CNR) (NYSE : (CNI) ont annoncé aujourd’hui la signature d’un protocole d’entente permettant de mettre à profit leur expertise commune pour évaluer la création d’un terminal spécialisé à énergie propre dans le centre industriel de l’Alberta. La nouvelle infrastructure regroupera différents types d’énergie de plusieurs sources, propres et traditionnelles, afin de soutenir le transport des divers produits énergétiques de l’Alberta et de renforcer le développement futur de l’énergie verte du Canada.



« Ce projet misera sur une force fondamentale du CN, soit le transport durable et efficace des ressources naturelles canadiennes vers les marchés nationaux et internationaux. Nous sommes ravis de travailler avec Keyera à ce projet, qui profitera à l’Alberta et à l’économie canadienne. Le projet offrira une occasion unique de regrouper les produits de plusieurs producteurs et procurera un mécanisme efficace non seulement pour appuyer l’industrie canadienne, mais aussi pour favoriser la transition énergétique mondiale. »

- Tracy Robinson, présidente-directrice générale, CN

« Cette entente repose sur les forces de chacun des partenaires et permettra au secteur de profiter des solutions les plus efficaces afin de répondre aux besoins des marchés actuels et futurs en matière d’énergie propre. Ensemble, Keyera et le CN montrent comment la collaboration est essentielle pour créer des solutions durables, répondre aux besoins changeants de nos clients et transporter des produits de grande valeur en Amérique du Nord et à l’étranger, tout en soutenant l’objectif de carboneutralité que s’est fixé le Canada. »

- Dean Setoguchi, président-directeur général, Keyera

« Le gouvernement de l’Alberta est ravi de la ratification de ce protocole d’entente entre Keyera et le CN puisqu’il aidera l’Alberta à acheminer ses produits à énergie propre vers de nouveaux marchés en croissance partout dans le monde. Cette collaboration montre clairement que l’Alberta possède tous les outils nécessaires pour devenir un leader mondial pour l’établissement d’un système énergétique plus diversifié, tout en offrant aussi des ressources énergétiques traditionnelles qui soient valables sur le plan de l’éthique et de la sécurité. Avec des entreprises comme Keyera et le CN qui pavent la voie, l’Alberta sera considérée pendant encore plusieurs générations comme un centre international de choix pour la production d’énergies responsables pour plusieurs générations à venir. »

- Dale Nally, ministre associé du secteur du gaz naturel et de l’électricité

« Le terminal à énergie propre constituera un investissement en immobilisation important dans le centre industriel de l’Alberta. Il contribuera à accroître la capacité concurrentielle du centre industriel de l’Alberta, ce qui attirera de nouveaux investisseurs dans le domaine des énergies propres qui profiteront d’installations de chargement et d’un accès rentable centralisés vers les marchés mondiaux. Cet investissement illustre aussi le fait qu’une collaboration réussie a pu aider à créer de nouvelles possibilités économiques et à accroître l’offre déjà solide du centre industriel de l’Alberta. »

- Mark Plamondon, directeur administratif, Alberta's Industrial Heartland Association

« Cette annonce confirme les besoins mondiaux en produits à énergie propre et montre l’avantage des grappes de services ici, dans notre région, pour approvisionner les marchés du monde entier. Les occasions d’emploi et les possibilités d’un environnement plus propre se multiplieront. Nous voyons l’importance des actifs de production existants et d’une infrastructure de transport robuste pour attirer de nouveaux investissements dans notre région, et nous poursuivrons nos efforts pour qu’elle fournisse un environnement adéquat aux industries et aux entreprises locales afin de leur permettre de réussir et de grandir. »

- Rod Frank, maire de Strathcona County

Cette collaboration a pour but de créer la solution de logistique ferroviaire la plus efficace pour le centre industriel de l’Alberta. L’installation de premier ordre proposée créerait une solution sûre et efficace pour les acteurs du secteur afin de relier différentes installations entre elles et transporter une gamme de produits dérivés de l’énergie verte spécialisés à faible coût vers les principaux marchés intérieurs et mondiaux.

L’installation ultramoderne de grande capacité serait construite sur des terrains adjacents appartenant à Keyera et au CN. Cet emplacement stratégique offre une occasion sans précédent de regrouper des produits grâce à la proximité de grands clients industriels, à l’infrastructure existante pour soutenir le terminal et ses clients, y compris la séquestration du carbone, et à l’accès direct au réseau ferroviaire du CN. Au moment de son achèvement, l’installation sera en mesure de gérer six trains de grande capacité entrants et sortants par jour.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

À propos de Keyera

Keyera Corp. (TSX :KEY) exploite une entreprise canadienne intégrée d’infrastructures énergétiques qui possède de vastes actifs interreliés et une grande expertise en matière de solutions énergétique. Ses activités, principalement rémunérées à l’acte, sont la collecte et le traitement du gaz naturel; le traitement, le transport, le stockage et la commercialisation des liquides de gaz naturel; la production et les ventes d’isooctane; et un système de condensation de premier plan dans la région d’Edmonton et de Fort Saskatchewan, en Alberta. Keyera s’efforce d’offrir des services à valeur ajoutée de grande qualité à ses clients partout en Amérique du Nord et s’engage à mener ses activités de manière éthique, sécuritaire et responsable sur le plan environnemental et financier.

