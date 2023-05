La CFTC ratifie sa convention collective conclue avec le CN

MONTRÉAL, 26 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui que la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC) a ratifié la convention collective conclue avec la Compagnie. Le syndicat représente approximativement 6 000 mécaniciens de locomotive, chefs de train, chefs de train de manœuvre et coordonnateurs de formation des trains travaillant sur les lignes principales, pour le CN au Canada.



« Nous sommes ravis que les membres de la CFTC aient signé cette entente conclue plus tôt cette année. Nous remercions les dirigeants de la CFTC de leur engagement lors de ce processus. Nous restons déterminés à travailler avec eux pour assurer la continuité du service à nos clients et l’amélioration des conditions de travail des membres de notre équipe. »

- Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

Sources:

Médias Investisseurs Jonathan Abecassis Stacy Alderson Directeur principal Vice-présidente adjointe par intérim Relations avec les médias Relations avec les investisseurs 438 455-3692

media@cn.ca 514 399-0052

investor.relations@cn.ca