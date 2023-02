La Caisse de bienfaisance des employés et retraités du CN annonce des résultats records pour sa campagne de collecte de fonds

Les 2,19 M$ CA recueillis permettront d’aider des centaines d’organismes de bienfaisance

MONTRÉAL, 23 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui que la Caisse de bienfaisance des employés et retraités du CN (la Caisse de bienfaisance), un fonds bien établi au Canada qui soutient des initiatives locales et qui a fait son entrée aux États-Unis en 2022, a recueilli une somme record de 2,19 M$ CA pour des organismes de bienfaisance dans le cadre de sa campagne de collecte de fonds 2023.

« Nous sommes très fiers de ce montant record qui fera une différence pour beaucoup d’organismes de bienfaisance dans les collectivités où le CN exerce ses activités et où nous vivons et travaillons. Ce succès sans précédent est le résultat direct de la générosité de chaque donateur et du dévouement extraordinaire de nos bénévoles », explique Olivier Chouc, premier vice-président, chef de la direction des Affaires juridiques et président du Conseil de la Caisse de bienfaisance du CN au Canada. « Il s’agit de la première campagne aux États-Unis, et je ne pourrais être plus fière d’avoir contribué à l’atteinte de ces résultats historiques », ajoute Jody Evely, vice-présidente adjointe, avocate générale États-Unis et présidente du Conseil de la Caisse de bienfaisance aux États-Unis.

Les coprésidents de la campagne, Jamie Lockwood, vice-président Planification financière et Nicholas Clark, directeur général Division du Centre à Gary, en Indiana, ajoutent : « Une fois de plus, les membres du personnel et les retraités du CN se sont mobilisés et ont fait preuve d’une générosité incroyable. La campagne de cette année nous a permis de recueillir des dons records au Canada et aux États-Unis, et nous remercions sincèrement tous les participants pour leur bienveillance et leur compassion, qui permettent de soutenir des centaines d’organismes de bienfaisance dans nos collectivités. »

Quelque 580 organismes de bienfaisance voués notamment à la santé, à la recherche, au bien-être des collectivités, à la jeunesse et à l’aide humanitaire bénéficieront de la contribution de membres du personnel actif et retraités du CN ainsi que de collaborateurs externes. Le total recueilli englobe les contributions individuelles des membres du personnel ainsi que les activités de collecte de fonds comme le Défi CN des Anciens Canadiens, Noël en juillet, la Journée du chandail orange, les fonds de secours pour la crise humanitaire en Ukraine et l’ouragan Fiona, les efforts de secours suite à la crise de l'eau à Jackson, au Mississippi, ainsi que de nombreuses autres initiatives.

« Je remercie tout spécialement les personnes qui ont contribué aux résultats records obtenus cette année et qui, ainsi, ont aidé à apporter un changement tangible dans la vie de beaucoup de personnes dans le besoin », souligne Lynn Blais, présidente et directrice générale de la Caisse de bienfaisance.

Dirigée par des membres du personnel et des retraités du CN qui agissent au nom de leurs collègues, la Caisse – qui existe au Canada depuis 56 ans – organise des collectes de fonds et des campagnes annuelles en soutien à diverses œuvres de bienfaisance au Canada et aux États-Unis. Au cours des dix dernières années, la Caisse a recueilli plus de 19 M$ CA en dons pour aider les personnes dans le besoin.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis grâce à un réseau ferroviaire de 18 600 milles. La Compagnie et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

