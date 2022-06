La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada déclare que les opérations ferroviaires normales se poursuivent malgré la grève

Le Canada compte sur la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et le Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée pour transporter des produits comme les récoltes, le pétrole, la potasse, le charbon et d'autres produits manufacturés vers les ports et les États-Unis.

La compagnie avait proposé une amélioration de 10 % des salaires sur trois ans, mais le vice-président exécutif et chef de l'exploitation Robert Reilly a déclaré que cette proposition avait été rejetée par la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE).

L'entreprise reste ouverte à la résolution des questions en suspens par le biais d'un accord ou d'un arbitrage contraignant, a déclaré M. Reilly dans une lettre adressée aux employés lundi.

La FIOE n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le transporteur a déclaré avoir mis en œuvre son "plan d'urgence opérationnel" pour permettre à l'entreprise de maintenir un niveau normal d'opérations ferroviaires sûres.

Le dernier grand arrêt de travail de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada a été une grève de huit jours en 2019 qui a ébranlé l'économie du pays en sabordant les expéditions de céréales et de propane.