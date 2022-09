La Police du CN se mobilise à l'occasion de la Semaine de la sécurité ferroviaire 2022 Gare à votre sécurité: Arrêter. Regarder. Écouter. Vivre.

MONTRÉAL, 19 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a lancé aujourd’hui sa campagne annuelle de sensibilisation à la sécurité ferroviaire, la Semaine de la sécurité ferroviaire 2022. La Compagnie se joint à des groupes dans toute l’Amérique du Nord pour sensibiliser la population aux dangers liés aux comportements à risque autour des propriétés ferroviaires. Du 19 au 25 septembre, la Police du CN ainsi que de nombreux collègues du CN transmettront le message de la sécurité ferroviaire dans les collectivités du réseau du CN pour aider à prévenir les accidents et les blessures causées par les trains.



« Chacun est responsable de la sécurité ferroviaire, et c’est pourquoi le CN veut que vous vous impliquiez et que vous nous aidiez à sauver des vies. Nous avons tous un rôle à jouer pour assurer la sécurité de nos communautés, que ce soit en agissant comme modèle à proximité des trains et des voies, en dénonçant les actions dangereuses dont nous sommes témoins ou simplement en partageant des conseils de sécurité ferroviaire avec notre famille, nos amis et nos collègues. Je vous encourage à prendre le temps, en cette Semaine de la sécurité ferroviaire, de rappeler à vos communautés, à vos proches et à vos voisins l’importance cruciale d’être en sécurité à proximité des propriétés ferroviaires. En faisant cela, vous pouvez aider à sauver une vie. »

Stephen Covey, chef de la Police et chef de la sécurité du CN



En Amérique du Nord, on compte en moyenne chaque année 2 000 accidents aux passages à niveau et 1 000 incidents d’intrusion. En 2021, on a dénombré aux États-Unis 2 145 collisions, qui ont entraîné 236 décès et causé des blessures graves à 668 personnes. Au Canada, on a dénombré 199 accidents en 2021, qui ont entraîné 58 décès et occasionné des blessures graves à 41 personnes.

La sécurité ferroviaire est une responsabilité partagée

Les municipalités, les villes et les communautés autochtones présentes sur le réseau du CN sont des alliées puissantes dans la promotion de la sécurité ferroviaire. En 2021, un nombre record de 378 résolutions ou proclamations ont été signées par les collectivités de notre réseau pour exprimer le soutien à la Semaine de la sécurité ferroviaire. Cette année encore, la Compagnie s’efforce de promouvoir un comportement sûr autour des voies et des trains afin de préserver la sécurité de nos communautés.

Activités de la Semaine de la sécurité ferroviaire

En tant que fiers voisins et membres des collectivités partout en Amérique du Nord, les agents de la Police du CN et d’autres cheminots du CN continuent de collaborer avec Opération Gareautrain, les collectivités et les autorités locales, notamment pendant la Semaine de la sécurité ferroviaire, où sont offertes des activités en ligne ainsi que des activités extérieures avec distanciation sécuritaire visant à promouvoir la sécurité ferroviaire et à prévenir les incidents et les blessures liés aux trains. Le CN continue d’investir dans la sécurité ferroviaire et il invite toutes les collectivités le long de son réseau à participer aux activités de promotion de la sécurité ferroviaire.

À propos de la Police du CN

Chaque année, la Police du CN effectue des centaines d’interventions sur l’ensemble du réseau du CN, soit dans huit provinces canadiennes et 16 États américains. En plus de protéger la propriété du CN, les agents de la Police du CN font des exposés sur la sécurité ferroviaire dans les écoles, les entreprises de camionnage, les entreprises de transport par autobus et les organismes communautaires. En mettant en œuvre des initiatives de sensibilisation stratégiques et en menant des opérations ciblées, la Police du CN vise à promouvoir des comportements prudents et à sensibiliser davantage les gens à la sécurité ferroviaire. La Police du CN s’est engagée à faire du CN le chemin de fer le plus sécuritaire en Amérique du Nord.