Le CN, Union Pacific (UP) et GrupoMéxico Transportes (GMXT) annoncent un nouveau service intermodal transformationnel entre le Mexique, les États-Unis et le Canada

Le service intermodal Falcon Premium offrira les meilleurs temps de parcours et la meilleure fiabilité

MONTRÉAL, 24 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI), Union Pacific Railroad (NYSE : UNP) et GMXT (BMV : GMXT) étaient fiers d’annoncer aujourd’hui la création du service intermodal Falcon Premium, un service de premier ordre entre le Mexique, les États-Unis et le Canada offrant une liaison ferroviaire sans rupture à Chicago (Illinois). Il raccordera directement tous les points d’origine du CN au Canada et Détroit (Michigan) aux terminaux de GMXT au Mexique : Monterrey (Nuevo León) et Silao (Guanajuato).



Ce service profitera directement aux clients du service intermodal qui expédient des pièces automobiles, de la nourriture, du fret de tout genre, des électroménagers et des produits à température contrôlée.

Le service Falcon Premium, qui combine les avantages uniques de chaque partenaire, sera le service ferroviaire intermodal le plus rapide et le plus fiable reliant le Canada au Mexique. Le service sans rupture exploitera les meilleurs temps de parcours de GMXT entre Silao (Guanajuato) et Eagle Pass (Texas), l’excellent itinéraire d’Union Pacific entre le Texas et Chicago ainsi que le service de premier ordre du CN reliant Chicago à tous les points au Canada au moyen de l’unique voie de contournement de Chicago de l’EJ&E.

Ce nouveau service innovant permet de maximiser les poids de chargement entre le Mexique et le Canada pour offrir un service plus efficace aux clients. Le service intermodal Falcom Premium permettra également de réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à une diminution des milles ferroviaires parcourus et un accroissement du remplacement du transport routier par le transport ferroviaire.

« Le service Falcon Premium change la donne pour les clients du service intermodal. En tirant parti des meilleurs services et des meilleurs itinéraires de chaque partenaire, nous créons un service transformationnel. Nous sommes engagés à offrir ce service en concentrant nos efforts sur la maximisation de la vitesse, de la fiabilité et de la satisfaction de la clientèle. Ce service illustre la façon dont la collaboration et la coopération peuvent améliorer les chaînes d’approvisionnement pour les clients. »

Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN



« Ce projet innovant et audacieux exploite les forces de trois entreprises pour offrir un service de premier ordre à nos clients dans trois pays tout en contribuant à nos objectifs environnementaux. Nous nous réjouissons de prendre part à ce nouveau partenariat en matière de service intermodal; celui-ci tire parti de notre itinéraire inégalé qui passe par le Mexique, et renforce notre portefeuille de services intermodaux. »

Lance Fritz, président du conseil, président et chef de la direction, Union Pacific



« GMXT a toujours été engagée à être un acteur des solutions logistiques qui stimulent la croissance économique de l’Amérique du Nord, par l’intermédiaire de son service ferroviaire. Le service Falcon Premium est conçu sur mesure en vue d’offrir aux clients de nouveaux services visant à satisfaire les exigences des demandes de délocalisation à proximité. »

Fernando López, président-directeur général, GMXT



À propos du CN

Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

À propos de Union Pacific

Union Pacific (NYSE : UNP) livre, au moyen d’un service sécuritaire, fiable et efficace, les biens que les familles et les entreprises utilisent au quotidien. Présente dans 23 États de l’ouest des États-Unis, l’entreprise relie ses clients et les collectivités à l’économie mondiale. Le train est le moyen de transport de marchandises le plus écologique, ce qui permet à Union Pacific de protéger les générations futures. Pour en savoir davantage sur Union Pacific, consultez le site http://www.up.com.

À propos de GMXT

GMXT (BMV : GMXT) est le chef de file du transport terrestre au Mexique en raison de sa présence sur le territoire et de sa connectivité. GMXT dessert 24 États du Mexique, soit près de 90 % du PIB du pays, et elle est massivement présente en Floride et au Texas. L’intégration harmonieuse de son réseau avec le reste de l’Amérique du Nord au moyen de ses six points d’échange le long de la frontière entre le Mexique et les États-Unis est inégalée. Pour en savoir davantage sur GMXT, consultez le site https://gmxt.mx/.

Sources :

Médias – CN Investisseurs – CN Jonathan Abecassis Paul Butcher Directeur principal Vice-président Relations avec les médias Relations avec les investisseurs 438 455-3692

media@cn.ca 514 399-0052

investor.relations@cn.ca





Médias – UP Investisseurs – UP Kristen South Brad Stock Première directrice principale Vice-président adjoint Relations avec les médias Relations avec les investisseurs 402 544-3435

kmsouth@up.com 402 544-4227

bkstock@up.com