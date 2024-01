Communiqué officiel de CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY

Le chemin de fer fonctionne bien et vise une croissance du BPA d’environ 10 % en 2024

MONTRÉAL, 23 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers et d’exploitation pour le quatrième trimestre et l’exercice terminés le 31 décembre 2023. Au quatrième trimestre, le bénéfice par action (BPA) dilué de la Compagnie s’est établi à 3,29 $ CA, soit une hausse de 57 %, et le BPA dilué rajusté s’est établi à 2,02 $ CA, soit une baisse de 4 %. 1) Le ratio d’exploitation pour le quatrième trimestre a augmenté de 1,4 point, s’établissant à 59,3 %. En 2023, la Compagnie a déclaré une hausse de 15 % du BPA dilué, tandis que le BPA dilué rajusté a diminué de 2 %. 1) Le ratio d’exploitation pour 2023 a augmenté de 0,8 point, ou de 0,9 point sur une base rajustée. 1)



« En 2023, notre équipe de cheminots dévoués a tiré parti de notre modèle d’exploitation à horaires fixes pour fournir un service exceptionnel à nos clients et a su faire preuve de résilience pour relever de nombreux défis externes. Nous sommes optimistes pour l’avenir, puisque les initiatives de croissance spécifiques au CN se traduisent par des volumes. En dépit de l’incertitude économique qui persiste, nous avons le dynamisme nécessaire pour favoriser une croissance durable et rentable en 2024. »

- Tracy Robinson, présidente-directrice générale, CN



Points saillants des données financières

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

Produits d’exploitation de 4 471 M$ CA, soit une baisse de 71 M$ CA ou 2 %.

Bénéfice d’exploitation de 1 818 M$ CA, soit une baisse de 94 M$ CA ou 5 %.

Ratio d’exploitation, qui est défini comme les charges d’exploitation sous forme de pourcentage des produits d’exploitation, de 59,3 %, soit une hausse de 1,4 point.

Bénéfice net de 2 130 M$ CA, soit une hausse de 710 M$ CA ou 50 %, et bénéfice net rajusté de 1 305 M$ CA, soit une baisse de 115 M$ CA ou 8 %. 1)

BPA dilué par action de 3,29 $ CA, soit une hausse de 57 %, et BPA dilué rajusté de 2,02 $ CA, soit une baisse de 4 %. 1)

Comparaison de l’exercice 2023 et de l’exercice 2022

Produits d’exploitation de 16 828 M$ CA, soit une baisse de 279 M$ CA ou 2 %.

Bénéfice d’exploitation de 6 597 M$ CA, soit une baisse de 243 M$ CA ou 4 %.

Ratio d’exploitation de 60,8 %, soit une hausse de 0,8 point ou de 0,9 point sur une base rajustée. 1)

Bénéfice net de 5 625 M$ CA, soit une hausse de 507 M$ CA ou 10 %, et bénéfice net rajusté de 4 800 M$ CA, soit une baisse de 334 M$ CA ou 7 %. 1)

BPA dilué de 8,53 $ CA, soit une hausse de 15 %, et BPA dilué rajusté de 7,28 $ CA, soit une baisse de 2 %. 1)

Flux de trésorerie disponibles de 3 887 M$ CA, soit une baisse de 9 %. 1)

Rendement du capital investi (RCI) de 16,8 %, soit une hausse de 1,0 point, et RCI rajusté de 14,5 %, soit une baisse de 1,4 point. 1)



Performance en matière d’exploitation

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

La plupart des mesures de la performance en matière d’exploitation ont affiché une amélioration au quatrième trimestre de 2023, par rapport à la période correspondante de 2022.

Taux de fréquence des blessures historiquement bas de 0,79 (par 200 000 heures-personnes), soit une amélioration de 14 %. 3)

Taux d’accidents de 1,51 (par million de trains-milles), soit une amélioration de 29 %. 3)

Rendement du carburant de 0,874 (gallon US de carburant de locomotive consommé par 1 000 tonnes-milles brutes (TMB)), soit une amélioration de 1 %.

Temps de séjour de 6,9 (ensemble du réseau, en heures), soit une amélioration de 4 %.

Vitesse des wagons de 215 (wagons-milles par jour), soit une amélioration de 4 %.

Vitesse moyenne des trains directs sur le réseau de 19,6 (milles par heure), demeurée inchangée.

Longueur des trains de 7 951 (pieds), soit une augmentation de 1 %.

Tonnes-milles commerciales (TMC) de 61 136 (millions), soit une augmentation de 2 %.

Comparaison de l’exercice 2023 et de l’exercice 2022

L’accent continu mis par la Compagnie sur l’exploitation ferroviaire à horaires fixes en 2023, favorisé par des conditions d’exploitation hivernale plus clémentes, mais en partie contrebalancé par des perturbations des activités liées aux feux de forêt au Canada et à la grève des débardeurs de la côte ouest du Canada, a permis d’améliorer la vitesse des wagons, la vitesse des trains et le temps de séjour par rapport à 2022.

Taux de fréquence des blessures historiquement bas de 0,96 (par 200 000 heures-personnes), soit une amélioration de 13 %. 3)

Taux d’accidents de 1,74 (par million de trains-milles), soit une amélioration de 17 %. 3)

Temps de séjour de 7,0 (ensemble du réseau, en heures), soit une amélioration de 8 %.

Vitesse des wagons de 213 (wagons-milles par jour), soit une amélioration de 9 %.

Vitesse moyenne des trains directs sur le réseau de 19,8 (milles par heure), soit une amélioration de 5 %.

Rendement du carburant de 0,874 (gallon US de carburant de locomotive consommé par 1 000 TMB), soit une diminution de l’efficacité de 1 %.

Longueur des trains de 7 891 (pieds), soit une diminution de 3 %.

Tonnes-milles commerciales (TMC) de 232 614 (millions), soit une diminution de 1 %.

Perspectives pour 2024 et sommes versées aux actionnaires 2)

En 2024, le CN prévoit atteindre une croissance du BPA dilué rajusté d’environ 10 % et investir environ 3,5 G$ CA dans son programme d’immobilisations, net des sommes remboursées par les clients. La Compagnie s’attend également à ce que le rendement du capital investi (RCI) se situe dans la fourchette visée de 15 % à 17 %.

Le CN réitère ses perspectives financières à long terme et continue de viser un BPA dilué à un taux de croissance annuel composé de l’ordre de 10 % à 15 % sur la période 2024-2026, grâce à une croissance des volumes supérieure à celle de l’économie, à une tarification supérieure à l’inflation ferroviaire et à une amélioration progressive de l’efficacité, le tout sous l’hypothèse d’une économie favorable. 2)

Le Conseil d’administration de la Compagnie a approuvé une hausse de 7 % du dividende trimestriel en espèces du CN pour 2024, en vigueur à compter du premier trimestre de 2024. Cette hausse de notre dividende pour la 28e année consécutive démontre notre confiance à l’égard de la santé financière à long terme de la Compagnie. De plus, le Conseil d’administration de la Compagnie a également approuvé une nouvelle offre publique de rachat (OPR) dans le cours normal des activités qui permet au CN d’acheter, pour annulation, jusqu’à concurrence de 32 millions d’actions ordinaires sur une période de 12 mois débutant le 1er février 2024 et se terminant au plus tard le 31 janvier 2025.

Produits d’exploitation, volumes de trafic et charges du quatrième trimestre de 2023

Les produits d’exploitation pour le trimestre ont diminué de 2 % pour s’établir à 4 471 M$ CA, par rapport à la période correspondante de 2022. Cette diminution est principalement attribuable à la baisse des envois intermodaux et céréales, ainsi qu’aux frais d’entreposage des conteneurs moins élevés et au recul des produits d’exploitation découlant du supplément carburant entraîné par la baisse des prix du carburant. Ces facteurs sont partiellement neutralisés par la hausse des tarifs marchandises et par un plus grand volume de livraison de potasse, de liquides de gaz naturel et de produits pétroliers raffinés.

Les charges d’exploitation pour le trimestre ont augmenté de 1 % pour s’établir à 2 653 M$ CA, par rapport à la période correspondante de 2022. L’augmentation s’explique surtout par la hausse des charges liées à la main-d’œuvre et aux avantages sociaux qui découle principalement de la hausse de l’effectif moyen et des augmentations générales des salaires et par l’augmentation de la provision à l’égard des blessures corporelles et des réclamations en justice, facteurs partiellement neutralisés par la baisse des prix du carburant.

Produits d’exploitation, volumes de trafic et charges de l’exercice 2023

Les produits d’exploitation pour 2023 ont diminué de 2 % pour s’établir à 16 828 M$ CA, par rapport à 2022. Cette diminution s’explique principalement par la baisse des envois intermodaux, de pétrole brut, de céréales américaines et de produits forestiers ainsi que par les frais d’entreposage des conteneurs moins élevés et le recul des produits d’exploitation découlant du supplément carburant entraîné par la baisse des prix du carburant. Ces facteurs sont partiellement neutralisés par les hausses des tarifs marchandises, par l’accroissement des volumes de céréales canadiennes et de potasse, ainsi que par les répercussions positives de la conversion du dollar canadien plus faible.

Les charges d’exploitation se sont établies à 10 231 M$ CA. Les charges d’exploitation sont demeurées inchangées surtout en raison de la baisse des prix du carburant, facteur contrebalancé par l’incidence négative de la conversion du dollar canadien plus faible ainsi que par l’augmentation des charges liées à la main-d’œuvre et aux avantages sociaux découlant principalement des augmentations générales des salaires et de la hausse de l’effectif moyen.

1) Mesures de calcul non conformes aux PCGR

Le CN présente ses résultats financiers selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. Le CN utilise également des mesures de calcul non conformes aux PCGR dans le présent communiqué, qui ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR, dont le bénéfice net rajusté, le bénéfice par action (BPA) dilué rajusté, le bénéfice d’exploitation rajusté et le ratio d’exploitation rajusté (désignées les mesures de la performance rajustées), les flux de trésorerie disponibles, le rendement du capital investi (RCI) et le RCI rajusté. Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR peuvent ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces mesures de calcul non conformes aux PCGR, y compris un rapprochement avec les mesures financières conformes aux PCGR les plus directement comparables, se reporter à la section d’information supplémentaire ci-jointe, Mesures de calcul non conformes aux PCGR.

Les perspectives financières relatives au BPA dilué rajusté et au RCI rajusté 2) du CN pour l’ensemble de l’exercice excluent certains rajustements qui devraient être comparables aux rajustements apportés au cours d’exercices antérieurs. Toutefois, la direction ne peut pas quantifier individuellement de façon prospective l’incidence de ces rajustements sur son BPA dilué rajusté et son RCI rajusté, car ces éléments, qui pourraient être importants, sont difficiles à prévoir et pourraient fluctuer considérablement. Par conséquent, le CN ne fournit pas de mesure de calcul conforme aux PCGR correspondante ni de rapprochement pour le BPA dilué rajusté ou le RCI rajusté dans ses perspectives financières.

2) Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, de même que les énoncés, fondés sur l’évaluation et les hypothèses de la direction et accessibles au public portant sur le CN. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables.

Principales hypothèses de 2024

Le CN a formulé un certain nombre d’hypothèses relatives à l’économie et au marché au moment d’établir ses perspectives pour 2024. La Compagnie prévoit que la production industrielle nord-américaine sera légèrement positive en 2024. Pour la campagne agricole 2023-2024, la récolte céréalière au Canada a été inférieure à sa moyenne triennale (également inférieure lorsqu’on exclut la récolte considérablement plus faible de 2021-2022), tandis que celle aux États-Unis a été supérieure à la moyenne triennale du pays. La Compagnie présume que la récolte céréalière 2024-2025 au Canada correspondra à sa moyenne triennale (en excluant la récolte considérablement plus faible de 2021-2022) et que celle aux États-Unis correspondra également à sa moyenne triennale. La Compagnie prévoit une croissance des TMC se situant dans le milieu d’une fourchette de croissance à un chiffre. Le CN présume que les prix continueront d’être supérieurs à l’inflation ferroviaire au moment du renouvellement des contrats. Le CN présume que la valeur du dollar canadien en devise américaine fluctuera autour de 0,75 $ en 2024 et que le prix moyen du baril de pétrole brut (West Texas Intermediate) se situera approximativement entre 70 $ US et 80 $ US le baril en 2024.

Principales hypothèses de 2024-2026

Le CN a formulé un certain nombre d’hypothèses relatives à l’économie et au marché au moment d’établir ses perspectives triennales. Le CN prévoit que le TCAC de la production industrielle nord-américaine augmentera d’au moins deux pour cent pendant 2024-2026. Le CN présume que les prix continueront d’être supérieurs à l’inflation ferroviaire. Le CN présume également que la valeur du dollar canadien en devise américaine fluctuera autour de 0,75 $ et que le prix moyen du baril de pétrole brut (West Texas Intermediate) se situera approximativement à 80 $ US le baril pendant cette période.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de rendement futur et impliquent des risques, des incertitudes et d’autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats, le rendement ou les réalisations réels du CN par rapport aux perspectives ou aux résultats, au rendement ou aux réalisations futurs contenus implicitement dans ces énoncés. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient influer sur les énoncés prospectifs comprennent, sans en exclure d’autres : la conjoncture économique et commerciale en général, y compris les facteurs ayant des répercussions sur les chaînes d’approvisionnement mondiales. Ces facteurs sont : les pandémies et les conflits et tensions géopolitiques; la concurrence dans le secteur; la variabilité des taux d’inflation, de change et d’intérêt; les variations de prix du carburant; les nouvelles dispositions législatives et (ou) réglementaires; la conformité aux lois et règlements sur l’environnement; et les mesures prises par les organismes de réglementation. À cela s’ajoutent l’augmentation des charges relatives à l’entretien et à l’exploitation; les menaces à la sécurité; la dépendance à l’égard de la technologie et les risques de cybersécurité connexes; les restrictions au commerce ou les modifications aux ententes de commerce international; et le transport de matières dangereuses. Il faut aussi tenir compte des différents événements qui pourraient perturber l’exploitation, y compris les barrages illégaux sur les réseaux ferroviaires et les événements naturels comme les intempéries, les sécheresses, les incendies, les inondations et les tremblements de terre; les changements climatiques; les négociations syndicales et les interruptions de travail; les réclamations liées à l’environnement; les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites ou aux autres types de réclamations et de litiges; et les risques et obligations résultant de déraillements. Enfin, citons également l’échéancier et la réalisation des programmes de dépenses en immobilisations; la disponibilité et la compétitivité des coûts des carburants renouvelables et le développement de nouvelles technologies de propulsion des locomotives; les risques réputationnels; la concentration des fournisseurs; les exigences en matière de capitalisation des régimes de retraite et la volatilité. Sans oublier les autres risques décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. On pourra également trouver une description des principaux facteurs de risque concernant le CN dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective. Les informations diffusées sur notre site Web ou accessibles par son intermédiaire ne font pas partie du présent communiqué de presse.

3) Selon les critères de divulgation de la Federal Railroad Administration (FRA).

Ce communiqué est accessible sur le site Web de la Compagnie à www.cn.ca/resultats-financiers , sur le site SEDAR+ à www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis par EDGAR à www.sec.gov .

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 800 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

QUELQUES STATISTIQUES FERROVIAIRES – NON AUDITÉES



Pour les trois mois

terminés le 31 décembre Pour l’exercice

terminé le 31 décembre 2023 2022 2023 2022 Mesures financières Indicateurs de performance financière clés1) Total des produits d’exploitation (en millions de dollars) 4 471 4 542 16 828 17 107 Produits marchandises (en millions de dollars) 4 303 4 400 16 236 16 569 Bénéfice d’exploitation (en millions de dollars) 1 818 1 912 6 597 6 840 Bénéfice d’exploitation rajusté (en millions de dollars) 2) 3) 1 818 1 912 6 597 6 862 Bénéfice net (en millions de dollars) 2 130 1 420 5 625 5 118 Bénéfice net rajusté (en millions de dollars) 2) 3) 1 305 1 420 4 800 5 134 Bénéfice dilué par action (en dollars) 3,29 2,10 8,53 7,44 Bénéfice dilué par action rajusté (en dollars) 2) 3) 2,02 2,10 7,28 7,46 Flux de trésorerie disponibles (en millions de dollars) 2) 4) 1 613 1 335 3 887 4 259 Acquisitions brutes d’immobilisations (en millions de dollars) 947 927 3 217 2 757 Rachats d’actions (en millions de dollars) 1 113 1 065 4 551 4 709 Dividendes par action (en dollars) 0,7900 0,7325 3,160 2,930 Ratio financier Ratio d’exploitation (%) 5) 59,3 57,9 60,8 60,0 Ratio d’exploitation rajusté (%) 2) 3) 59,3 57,9 60,8 59,9 Mesures d’exploitation 6) Statistiques d’exploitation Tonnes-milles brutes (TMB) (en millions) 118 687 116 317 452 043 463 710 Tonnes-milles commerciales (TMC) (en millions) 61 136 60 143 232 614 235 788 Wagons complets (en milliers) 1 388 1 408 5 436 5 697 Milles de parcours (Canada et États-Unis, à la fin de l'année) 18 800 18 600 18 800 18 600 Effectif (à la fin de la période) 24 987 23 971 24 987 23 971 Effectif (moyenne de la période) 25 102 23 998 24 920 23 396 Mesures d’exploitation clés Produits marchandises par TMC (en cents) 7,04 7,32 6,98 7,03 Produits marchandises par wagon complet (en dollars) 3 100 3 125 2 987 2 908 TMB par effectif moyen (en milliers) 4 728 4 847 18 140 19 820 Charges d’exploitation par TMB (en cents) 2,24 2,26 2,26 2,21 Charge de main-d’œuvre et d’avantages sociaux par TMB (en cents) 0,69 0,63 0,70 0,63 Carburant diesel consommé (en millions de gallons US) 103,7 103,0 395,2 402,2 Prix moyen du carburant (en dollars par gallon US) 4,76 5,73 4,62 5,42 Rendement du carburant (gallons US de carburant de locomotive consommés par 1 000 TMB) 0,874 0,886 0,874 0,867 Poids des trains (en tonnes) 9 299 9 148 9 186 9 324 Longueur des trains (en pieds) 7 951 7 870 7 891 8 160 Vitesse des wagons (wagons-milles par jour) 215 207 213 196 Temps de séjour (ensemble du réseau, en heures) 6,9 7,2 7,0 7,6 Vitesse moyenne des trains directs sur le réseau (milles par heure) 19,6 19,6 19,8 18,9 Utilisation des locomotives (TMB remorquées en fonction du total des HP) 193 196 191 197 Indicateurs de sécurité 7) Taux de fréquence des blessures (par 200 000 heures-personnes) 0,79 0,92 0,96 1,10 Taux d’accidents (par million de trains-milles) 1,51 2,12 1,74 2,10

1) Sauf indication contraire, ces montants sont exprimés en dollars CA et dressés selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. 2) Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. 3) Consulter la section d’information supplémentaire intitulée Mesures de calcul non conformes aux PCGR – Mesures de la performance rajustées pour une explication de ces mesures de calcul non conformes aux PCGR. 4) Consulter la section d’information supplémentaire intitulée Mesures de calcul non conformes aux PCGR – Flux de trésorerie disponibles pour une explication de ces mesures de calcul non conformes aux PCGR. 5) Le ratio d’exploitation est défini comme les charges d’exploitation sous forme de pourcentage des produits d’exploitation. 6) Les statistiques d’exploitation, les mesures d’exploitation clés et les indicateurs de sécurité sont non audités et sont établis à partir des données estimées alors connues, et ils peuvent être modifiés lorsque de l’information plus complète devient disponible. Les définitions des tonnes-milles brutes, des tonnes-milles commerciales, des produits marchandises par TMC, du rendement du carburant, du poids des trains, de la longueur des trains, de la vitesse des wagons, du temps de séjour et de la vitesse moyenne des trains directs sur le réseau figurent dans le Rapport de gestion de la Compagnie. Les définitions des autres indicateurs sont données sur le site Web du CN, à l’adresse www.cn.ca/glossaire . 7) Selon les critères de divulgation de la Federal Railroad Administration (FRA).

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES – NON AUDITÉS

Pour les trois mois

terminés le 31 décembre Pour l’exercice

terminé le 31 décembre 2023 2022 Variation

en %

fav. (défav.) Variation en %, en devise

constante1)

fav. (défav.) 2023 2022 Variation

en %

fav. (défav.) Variation en %, en devise

constante1)

fav. (défav.) Produits d’exploitation (en millions de dollars) 2) Produits pétroliers et chimiques 861 794 8 % 8 % 3 195 3 229 (1 %) (3 %) Métaux et minéraux 507 500 1 % 1 % 2 048 1 911 7 % 4 % Produits forestiers 486 517 (6 %) (6 %) 1 943 2 006 (3 %) (6 %) Charbon 249 235 6 % 6 % 1 017 937 9 % 7 % Produits céréaliers et engrais 994 954 4 % 4 % 3 265 2 783 17 % 15 % Intermodal 948 1 184 (20 %) (20 %) 3 823 4 906 (22 %) (23 %) Véhicules automobiles 258 216 19 % 19 % 945 797 19 % 15 % Total – Produits marchandises 4 303 4 400 (2 %) (2 %) 16 236 16 569 (2 %) (4 %) Autres produits d’exploitation 168 142 18 % 18 % 592 538 10 % 8 % Total – Produits d’exploitation 4 471 4 542 (2 %) (2 %) 16 828 17 107 (2 %) (4 %) Tonnes-milles commerciales (TMC) (en millions) 3) Produits pétroliers et chimiques 11 931 10 669 12 % 12 % 43 846 46 273 (5 %) (5 %) Métaux et minéraux 6 986 6 753 3 % 3 % 28 444 27 606 3 % 3 % Produits forestiers 5 612 5 937 (5 %) (5 %) 23 141 25 020 (8 %) (8 %) Charbon 5 448 5 415 1 % 1 % 22 682 22 679 — % — % Produits céréaliers et engrais 18 341 17 611 4 % 4 % 63 479 55 359 15 % 15 % Intermodal 11 968 13 063 (8 %) (8 %) 47 886 56 029 (15 %) (15 %) Véhicules automobiles 850 695 22 % 22 % 3 136 2 822 11 % 11 % Total – TMC 61 136 60 143 2 % 2 % 232 614 235 788 (1 %) (1 %) Produits marchandises/TMC (en cents) 2) 3) Produits pétroliers et chimiques 7,22 7,44 (3 %) (3 %) 7,29 6,98 4 % 2 % Métaux et minéraux 7,26 7,40 (2 %) (2 %) 7,20 6,92 4 % 1 % Produits forestiers 8,66 8,71 (1 %) (1 %) 8,40 8,02 5 % 2 % Charbon 4,57 4,34 5 % 5 % 4,48 4,13 8 % 7 % Produits céréaliers et engrais 5,42 5,42 — % — % 5,14 5,03 2 % — % Intermodal 7,92 9,06 (13 %) (13 %) 7,98 8,76 (9 %) (10 %) Véhicules automobiles 30,35 31,08 (2 %) (3 %) 30,13 28,24 7 % 4 % Total – Produits marchandises/TMC 7,04 7,32 (4 %) (4 %) 6,98 7,03 (1 %) (3 %) Wagons complets (en milliers) 3) Produits pétroliers et chimiques 166 154 8 % 8 % 634 636 — % — % Métaux et minéraux 253 247 2 % 2 % 1 002 956 5 % 5 % Produits forestiers 75 80 (6 %) (6 %) 309 330 (6 %) (6 %) Charbon 125 126 (1 %) (1 %) 511 503 2 % 2 % Produits céréaliers et engrais 187 192 (3 %) (3 %) 670 614 9 % 9 % Intermodal 522 556 (6 %) (6 %) 2 078 2 450 (15 %) (15 %) Véhicules automobiles 60 53 13 % 13 % 232 208 12 % 12 % Total – Wagons complets 1 388 1 408 (1 %) (1 %) 5 436 5 697 (5 %) (5 %) Produits marchandises/wagon complet (en dollars) 2) 3) Produits pétroliers et chimiques 5 187 5 156 1 % — % 5 039 5 077 (1 %) (3 %) Métaux et minéraux 2 004 2 024 (1 %) (1 %) 2 044 1 999 2 % (1 %) Produits forestiers 6 480 6 463 — % — % 6 288 6 079 3 % 1 % Charbon 1 992 1 865 7 % 6 % 1 990 1 863 7 % 5 % Produits céréaliers et engrais 5 316 4 969 7 % 7 % 4 873 4 533 8 % 6 % Intermodal 1 816 2 129 (15 %) (15 %) 1 840 2 002 (8 %) (9 %) Véhicules automobiles 4 300 4 075 6 % 5 % 4 073 3 832 6 % 3 % Total – Produits marchandises/wagon complet 3 100 3 125 (1 %) (1 %) 2 987 2 908 3 % 1 %

1) Cette mesure de calcul non conforme aux PCGR n’est pas définie de façon normalisée en vertu des PCGR et peut, par conséquent, ne pas être comparable aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Consulter la section d’information supplémentaire intitulée Mesures de calcul non conformes aux PCGR – Devise constante pour une explication de cette mesure de calcul non conforme aux PCGR. 2) Ces montants sont exprimés en dollars canadien. 3) Les statistiques d’exploitation et les mesures d’exploitation clés connexes sont non auditées et sont établies à partir des données estimées alors connues, et elles peuvent être modifiées lorsque de l’information plus complète devient disponible.

MESURES DE CALCUL NON CONFORMES AUX PCGR – NON AUDITÉES



Dans la présente section d’information supplémentaire, la « Compagnie » ou « CN » désignent la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales en propriété exclusive. À moins d’indication contraire, les données financières contenues dans la présente section sont exprimées en dollars canadien.

Le CN présente ses résultats financiers selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. La Compagnie utilise également des mesures de calcul non conformes aux PCGR, qui ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR, telles que les mesures de la performance rajustées, la devise constante, les flux de trésorerie disponibles, le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple, le rendement du capital investi (RCI) et le RCI rajusté. Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR peuvent ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Selon l’avis de la direction, ces mesures de calcul non conformes aux PCGR sont des mesures utiles de la performance et fournissent aux investisseurs de l’information supplémentaire leur permettant d’évaluer les résultats d’exploitation et les liquidités de la Compagnie. Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR ne doivent pas être considérées isolément et ne remplacent aucunement les mesures financières préparées conformément aux PCGR.

Mesures de la performance rajustées

Le bénéfice net rajusté, le bénéfice par action dilué rajusté, le bénéfice d’exploitation rajusté, les charges d’exploitation rajustées et le ratio d’exploitation rajusté sont des mesures de calcul non conformes aux PCGR utilisées pour établir des objectifs de performance et mesurer la performance du CN. La direction estime que ces mesures de la performance rajustées fournissent à la direction et aux investisseurs de l’information supplémentaire sur les activités de la Compagnie et les tendances commerciales sous-jacentes, et qu’elles facilitent les comparaisons entre les périodes, puisqu’elles excluent certains éléments importants qui ne reflètent pas les activités commerciales sous-jacentes du CN et qui pourraient fausser l’analyse des tendances au chapitre de la performance économique. Ces éléments peuvent comprendre :

i. des rajustements des charges d’exploitation : programme de compression de l’effectif, charge d’amortissement liée au déploiement d’un système de remplacement, honoraires de consultation liés à des questions touchant les actionnaires, pertes et recouvrements sur les actifs détenus en vue de la vente, coûts liés à l’acquisition d’entreprises;

ii. des rajustements des charges hors exploitation : frais de crédit liés à l’acquisition d’entreprises, produits tirés de la résiliation d’une entente de fusion, gains et pertes sur la cession d’immobilisations; et

iii. l’effet des modifications à la législation fiscale et de l’adoption de taux, ainsi que des changements dans les positions fiscales affectant les années précédentes.



Ces mesures ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Pour les trois mois et l’exercice terminés le 31 décembre 2023, le bénéfice net rajusté de la Compagnie s’est établi à 1 305 M$, ou 2,02 $ par action après dilution, et à 4 800 M$, ou 7,28 $ par action après dilution, respectivement. Les données rajustées pour les trois mois et l'exercice terminés le 31 décembre 2023 excluent :

un gain de 129 M$, ou de 112 M$ après impôts (0,17 $ par action après dilution), sur la cession d’immobilisations dans la subdivision de Bala située à Markham et à Richmond Hill, en Ontario (Canada), comptabilisé au quatrième trimestre au poste Autres produits dans les États Consolidés des Résultats; et

un recouvrement net d’impôts reportés sur les bénéfices de 713 M$ (1,10 $ par action après dilution pour le trimestre et 1,08 $ par action après dilution pour l’année), comptabilisé au quatrième trimestre et résultant de déclarations d’impôts conformes à une décision reçue par la Compagnie dans une juridiction étrangère non américaine concernant des années d’imposition antérieures.

Pour les trois mois et l’exercice terminés le 31 décembre 2022, le bénéfice net rajusté de la Compagnie s’est établi à 1 420 M$, ou 2,10 $ par action après dilution, et à 5 134 M$, ou 7,46 $ par action après dilution, respectivement. Les données rajustées pour l’exercice terminé le 31 décembre 2022 excluent des honoraires de consultation liés à des questions touchant les actionnaires de 22 M$, ou 16 M$ après impôts (0,02 $ par action après dilution), dont 12 M$, ou 9 M$ après impôts (0,01 $ par action après dilution), ont été comptabilisés au deuxième trimestre et 10 M$, ou 7 M$ après impôts (0,01 $ par action après dilution), ont été comptabilisés au premier trimestre au poste Autres charges des États Consolidés des Résultats.

Le bénéfice net rajusté est défini comme le bénéfice net conforme aux PCGR, rajusté pour tenir compte de certains éléments importants. Le bénéfice dilué par action rajusté est défini comme le bénéfice net rajusté divisé par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation après dilution. Le tableau suivant fait le rapprochement du bénéfice net et du bénéfice par action conformes aux PCGR, tels que déclarés pour les trois mois et les exercices terminés les 31 décembre 2023 et 2022, aux mesures de la performance rajustées non conformes aux PCGR indiquées aux présentes :

Pour les trois mois

terminés le 31 décembre Pour l’exercice

terminé le 31 décembre En millions, sauf les données par action 2023 2022 2023 2022 Bénéfice net 2 130 $ 1 420 $ 5 625 $ 5 118 $ Rajustements : Rajustements des charges d’exploitation : Honoraires de consultation liés à des questions touchant les actionnaires — — — 22 Rajustements aux charges hors exploitation : Gain sur cession d’immobilisations (129 ) — (129 ) — Rajustements d’impôts : Incidence fiscale des rajustements 1) 17 — 17 (6 ) Écart d’acquisition déductible et aux autres incidences connexes 2) (713 ) — (713 ) — Total des rajustements (825 ) — (825 ) 16 Bénéfice net rajusté 1 305 $ 1 420 $ 4 800 $ 5 134 $ Bénéfice dilué par action 3,29 $ 2,10 $ 8,53 $ 7,44 $ Incidence des rajustements, par action (1,27 ) — (1,25 ) 0,02 Bénéfice dilué par action rajusté 2,02 $ 2,10 $ 7,28 $ 7,46 $

1) L’incidence fiscale des rajustements est fondée sur la nature de l’élément aux fins de l’impôt ainsi que sur les taux d’imposition du ressort territorial concerné. 2) Se rapporte à l’incidence de la comptabilisation d’un recouvrement d’impôts reportés sur les bénéfices de 767 M$ partiellement neutralisé par une charge d’impôts sur les bénéfices de 54 M$ liée à la renonciation des déductions fiscales pour les années d’imposition 2021 et 2022.

Le bénéfice d’exploitation rajusté est défini comme le bénéfice d’exploitation conforme aux PCGR, rajusté pour tenir compte de certains éléments importants des charges d’exploitation. Les charges d’exploitation rajustées sont définies comme les charges d’exploitation conformes aux PCGR, rajustées pour tenir compte de certains éléments importants des charges d’exploitation. Le ratio d’exploitation rajusté est défini comme les charges d’exploitation rajustées sous forme de pourcentage des produits d’exploitation. Le tableau suivant fait le rapprochement du bénéfice d’exploitation, des charges d’exploitation et du ratio d’exploitation, tels que déclarés pour les trois mois et les exercices terminés les 31 décembre 2023 et 2022, aux mesures de la performance rajustées non conformes aux PCGR indiquées aux présentes :



Pour les trois mois

terminés le 31 décembre Pour l’exercice

terminé le 31 décembre En millions, sauf les pourcentages 2023 2022 2023 2022 Bénéfice d’exploitation 1 818 $ 1 912 $ 6 597 $ 6 840 $ Rajustements : Honoraires de consultation liés à des questions touchant les actionnaires — — — 22 Total du rajustement — — — 22 Bénéfice d’exploitation rajusté 1 818 $ 1 912 $ 6 597 $ 6 862 $ Charges d’exploitation 2 653 $ 2 630 $ 10 231 $ 10 267 $ Total du rajustement — — — (22 ) Charges d’exploitation rajustées 2 653 $ 2 630 $ 10 231 $ 10 245 $ Ratio d’exploitation 59,3 % 57,9 % 60,8 % 60,0 % Incidence des rajustements — % — % — % (0,1 %) Ratio d’exploitation rajusté 59,3 % 57,9 % 60,8 % 59,9 %

Devise constante

La présentation des résultats financiers en devise constante permet d’examiner les résultats financiers sans que soit prise en compte l’incidence des fluctuations des taux de change, ce qui facilite les comparaisons entre les périodes dans l’analyse des tendances au chapitre de la performance économique. Les mesures déclarées en devise constante sont considérées comme non conformes aux PCGR, ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. On obtient des résultats financiers en devise constante en convertissant les résultats libellés en dollars US de la période en cours aux taux de change moyens pondérés utilisés pour convertir les transactions libellées en dollars US de la période correspondante de l’exercice précédent.

Les taux de change moyens se sont établis à 1,362 $ et à 1,350 $ par 1,00 $ US, respectivement, pour les trois mois et l’exercice terminés le 31 décembre 2023, et à 1,358 $ et à 1,301 $ par 1,00 $ US, respectivement, pour les trois mois et l’exercice terminés le 31 décembre 2022. En devise constante, le bénéfice net de la Compagnie pour les trois mois et l’exercice terminés le 31 décembre 2023 aurait été moins élevé de 2 M$ (néant $ par action après dilution) et moins élevé de 96 M$ (0,15 $ par action après dilution), respectivement.

Le tableau suivant fait le rapprochement de l’incidence de la devise constante et de la variation connexe en pourcentage en devise constante sur les résultats financiers, tels que déclarés pour les trois mois et l’exercice terminés le 31 décembre 2023 :

Pour les trois mois

terminés le 31 décembre Pour l’exercice

terminé le 31 décembre En millions, sauf les données par action 2023 Incidence de la devise constante 2022 Variation en %, en devise constante

fav. (défav.) 2023 Incidence de la devise constante 2022 Variation en %, en devise constante

fav. (défav.) Produits d’exploitation Produits pétroliers et chimiques 861 $ (1 )$ 794 $ 8 % 3 195 $ (71 )$ 3 229 $ (3 %) Métaux et minéraux 507 (1 ) 500 1 % 2 048 (59 ) 1 911 4 % Produits forestiers 486 (2 ) 517 (6 %) 1 943 (55 ) 2 006 (6 %) Charbon 249 (1 ) 235 6 % 1 017 (14 ) 937 7 % Produits céréaliers et engrais 994 (2 ) 954 4 % 3 265 (57 ) 2 783 15 % Intermodal 948 — 1 184 (20 %) 3 823 (45 ) 4 906 (23 %) Véhicules automobiles 258 (1 ) 216 19 % 945 (25 ) 797 15 % Total – Produits marchandises 4 303 (8 ) 4 400 (2 %) 16 236 (326 ) 16 569 (4 %) Autres produits d’exploitation 168 — 142 18 % 592 (12 ) 538 8 % Total – Produits d’exploitation 4 471 (8 ) 4 542 (2 %) 16 828 (338 ) 17 107 (4 %) Charges d’exploitation Main-d’œuvre et avantages sociaux 818 (2 ) 731 (12 %) 3 150 (41 ) 2 935 (6 %) Services acquis et matières 556 (1 ) 576 4 % 2 254 (29 ) 2 191 (2 %) Carburant 569 (1 ) 672 15 % 2 097 (69 ) 2 518 19 % Amortissement 463 — 451 (3 %) 1 817 (25 ) 1 729 (4 %) Location de matériel 97 — 84 (15 %) 359 (10 ) 338 (3 %) Autres 150 — 116 (29 %) 554 (13 ) 556 3 % Total – Charges d’exploitation 2 653 (4 ) 2 630 (1 %) 10 231 (187 ) 10 267 2 % Bénéfice d’exploitation 1 818 (4 ) 1 912 (5 %) 6 597 (151 ) 6 840 (6 %) Intérêts débiteurs (199 ) 1 (153 ) (29 %) (722 ) 23 (548 ) (28 %) Autres éléments du produit net des prestations 119 — 124 (4 %) 479 — 498 (4 %) Autres produits (pertes) 134 — (2 ) 6800 % 134 — (27 ) 596 % Bénéfice avant les impôts sur les bénéfices 1 872 (3 ) 1 881 (1 %) 6 488 (128 ) 6 763 (6 %) Recouvrement (charge) d’impôts sur les bénéfices 258 1 (461 ) 156 % (863 ) 32 (1 645 ) 49 % Bénéfice net 2 130 $ (2 )$ 1 420 $ 50 % 5 625 $ (96 )$ 5 118 $ 8 % Bénéfice dilué par action 3,29 $ — $ 2,10 $ 57 % 8,53 $ (0,15 )$ 7,44 $ 13 %

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles constituent une mesure utile des liquidités puisqu’ils démontrent la capacité de la Compagnie de générer des flux de trésorerie pour des obligations de dette et à des fins discrétionnaires, telles que le versement de dividendes, les rachats d’actions et les occasions stratégiques. La Compagnie définit les flux de trésorerie disponibles comme la différence entre les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation et les flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement, rajustés pour tenir compte de l’incidence i) des acquisitions et regroupements d’entreprises ainsi que ii) des paiements liés à l’opération de fusion, des entrées de trésorerie et des impôts sur les bénéfices en espèces, qui sont des éléments non représentatifs des tendances de l’exploitation. Les flux de trésorerie disponibles ne sont pas définis de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Le tableau suivant fait le rapprochement des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation conformes aux PCGR, tels que déclarés pour les trois mois et les exercices terminés les 31 décembre 2023 et 2022, aux flux de trésorerie disponibles non conformes aux PCGR indiqués aux présentes :

Pour les trois mois

terminés le 31 décembre Pour l’exercice

terminé le 31 décembre En millions 2023 2022 2023 2022 Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 2 413 $ 2 272 $ 6 965 $ 6 667 $ Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement (1 190 ) (937 ) (3 468 ) (2 510 ) Flux de trésorerie nets générés avant les activités de financement 1 223 1 335 3 497 4 157 Rajustements : Acquisitions et regroupement d’entreprises 1) 390 — 390 — Impôts sur les bénéfices en espèces pour les paiements et les entrées de trésorerie liés à l’opération de fusion 2) — — — 102 Total des rajustements 390 — 390 102 Flux de trésorerie disponibles 1 613 $ 1 335 $ 3 887 $ 4 259 $

1) Se rapporte à l’acquisition des actions de l’Iowa Northern Railway Company pour un montant de 312 M$ et au regroupement d’entreprises de Cape Breton & Central Nova Scotia Railway pour un montant de 78 M$. Voir la Note 3, Acquisitions et regroupements d’entreprises, afférente aux États Financiers Consolidés Intermédiaires non audités de la Compagnie pour obtenir de plus amples renseignements. 2) Se rapporte à des paiements d’impôts sur les bénéfices de 102 M$ pour les paiements et les entrées de trésorerie liés à l’opération de fusion avec le KCS.

Ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté sous forme de multiple



La direction est d’avis que le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple est une mesure utile de la solvabilité parce qu’il reflète la capacité de la Compagnie à faire face à ses obligations du service de la dette et à d’autres obligations à long terme. La Compagnie calcule le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple en divisant les capitaux empruntés rajustés par le BAIIA rajusté des douze derniers mois. Les capitaux empruntés rajustés sont définis comme la somme de la dette à long terme et de la tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an telles que déclarées dans les Bilans Consolidés de la Compagnie, ainsi que des passifs liés aux contrats de location-exploitation, incluant la tranche échéant à moins de un an, et des régimes de retraite en déficit comptabilisés dans les Bilans Consolidés de la Compagnie en raison de la nature de leurs obligations contractuelles et financières qui est semblable à des titres d’emprunt. Le BAIIA rajusté représente le bénéfice net, à l’exclusion des intérêts-débiteurs, de la charge d’impôt sur les bénéfices, de l’amortissement, du coût des contrats de location-exploitation, des autres éléments du produit net des prestations, d’autres produits (pertes) et d’autres éléments importants qui ne reflètent pas les activités commerciales sous-jacentes du CN et qui pourraient fausser l’analyse des tendances au chapitre de la performance économique. Les capitaux empruntés rajustés et le BAIIA rajusté sont des mesures de calcul non conformes aux PCGR utilisées dans le calcul du ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple. Ces mesures ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Le tableau suivant fait le rapprochement des capitaux empruntés et du bénéfice net conformes aux PCGR, tels que déclarés pour les exercices terminés les 31 décembre 2023 et 2022, respectivement, au ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté, lesquels ont été utilisés pour calculer le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple, non conforme aux PCGR :

En millions, à moins d’indication contraire Au 31 décembre et pour l’exercice terminé le 31 décembre 2023 2022 Capitaux empruntés 18 473 $ 15 429 $ Rajustements : Passifs liés aux contrats de location-exploitation, incluant la tranche échéant à moins de un an 1) 415 466 Régimes de retraite en déficit 2) 362 353 Capitaux empruntés rajustés 19 250 $ 16 248 $ Bénéfice net 5 625 $ 5 118 $ Intérêts débiteurs 722 548 Charge d’impôts sur les bénéfices 863 1 645 Amortissement 1 817 1 729 Coût des contrats de location-exploitation 3) 149 142 Autres éléments du produit net des prestations (479 ) (498 ) Autres pertes (produits) (134 ) 27 Rajustement : Honoraires de consultation liés à des questions touchant les actionnaires 4) — 22 BAIIA rajusté 8 563 $ 8 733 $ Ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple (fois) 2,25 1,86

1) Représente la valeur actuelle des paiements liés à des contrats de location-exploitation. 2) Représente le déficit capitalisé total de tous les régimes de retraite à prestations déterminées pour lesquels les obligations projetées découlant des régimes sont supérieures à l’actif des régimes. 3) Représente les coûts des contrats de location-exploitation inscrits aux postes Services acquis et matières et Location de matériel des États Consolidés des Résultats. 4) Se rapporte à des honoraires de consultation liés à des questions touchant les actionnaires comptabilisés au poste Autres charges des États Consolidés des Résultats.

RCI et RCI rajusté



Le RCI et le RCI rajusté sont des mesures utiles à la direction et aux investisseurs pour évaluer l’efficacité de la Compagnie dans l’utilisation des fonds de capital et permettent aux investisseurs d’évaluer les décisions prises par la direction en matière d’exploitation et d’investissement. La Compagnie calcule le RCI en divisant le rendement par le capital investi moyen, qui sont deux mesures non conformes aux PCGR. Le rendement correspond au bénéfice net plus les intérêts débiteurs après impôts, calculé au moyen du taux d’imposition effectif de la Compagnie. Le capital investi moyen correspond à la moyenne des soldes d’ouverture et de clôture sur les douze derniers mois de la somme de l’avoir total des actionnaires, de la dette à long terme et de la tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an moins la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les liquidités soumises à restrictions et les équivalents de trésorerie soumis à restrictions. La Compagnie calcule le RCI rajusté en divisant le rendement rajusté par le capital investi moyen, qui sont deux mesures non conformes aux PCGR. Le rendement rajusté correspond au bénéfice net rajusté plus les intérêts débiteurs après impôts, calculé au moyen du taux d’imposition effectif rajusté de la Compagnie. Le rendement, le capital investi moyen, le RCI, le rendement rajusté et le RCI rajusté ne sont pas définis de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Le tableau suivant fait le rapprochement du bénéfice net et du bénéfice net rajusté au rendement et au rendement rajusté, respectivement, et présente le calcul du capital investi moyen, qui ont été utilisés pour calculer le RCI et le RCI rajusté :

En millions, sauf les pourcentages Au 31 décembre et pour l’exercice terminé le 31 décembre 2023 2022 Bénéfice net 5 625 $ 5 118 $ Intérêts débiteurs 722 548 Impôts sur les intérêts débiteurs 1) (177 ) (133 ) Rendement 6 170 $ 5 533 $ Total – Avoir des actionnaires moyen 20 751 $ 22 064 $ Dette à long terme moyenne 15 253 13 175 Tranche moyenne de la dette à long terme échéant à moins de un an 1 699 783 Moins : Trésorerie, équivalents de trésorerie, liquidités soumises à restrictions et équivalents de trésorerie soumis à restrictions moyens (879 ) (1 088 ) Capital investi moyen 36 824 $ 34 934 $ RCI 16,8 % 15,8 % Bénéfice net rajusté 2) 4 800 $ 5 134 $ Intérêts débiteurs 722 548 Impôts sur les intérêts débiteurs 3) (177 ) (133 ) Rendement rajusté 5 345 $ 5 549 $ Capital investi moyen 36 824 $ 34 934 $ RCI rajusté 14,5 % 15,9 %

1) Le taux d’imposition effectif, défini comme la charge d’impôts sur les bénéfices sous forme de pourcentage du bénéfice avant les impôts sur les bénéfices, utilisé pour calculer les impôts sur les intérêts débiteurs pour 2023 était de 24,5 % (2022 – 24,3 %). En raison du taux d’imposition effectif nettement inférieur déclaré par la Compagnie en 2023, les impôts sur les intérêts débiteurs pour 2023 ont été calculés au moyen d’un taux d’imposition effectif rajusté. 2) Cette mesure non conforme aux PCGR n’est pas définie de façon normalisée en vertu des PCGR et peut, par conséquent, ne pas être comparable aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Consulter la section d’information supplémentaire intitulée Mesures de calcul non conformes aux PCGR – Mesures de la performance rajustées pour une explication de cette mesure de calcul non conforme aux PCGR. 3) Le taux d’imposition effectif rajusté est une mesure de calcul non conforme aux PCGR définie comme la charge d’impôts sur les bénéfices, déduction faite des rajustements d’impôts, tel qu’il est indiqué à la section intitulée Mesures de la performance rajustées, sous forme de pourcentage du bénéfice avant les impôts sur les bénéfices, déduction faite des rajustements avant impôts, tel qu’il est indiqué à la section intitulée Mesures de la performance rajustées. Cette mesure n’est pas définie de façon normalisée en vertu des PCGR et peut, par conséquent, ne pas être comparable à une mesure semblable présentée par d’autres sociétés. Le taux d’imposition effectif rajusté pour 2023 utilisé pour calculer les impôts rajustés sur les intérêts débiteurs était de 24,5 % (2022 – 24,3 %).

ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS – NON AUDITÉS

Pour les trois mois

terminés le 31 décembre Pour l’exercice

terminé le 31 décembre En millions, sauf les données par action 2023 2022 2023 2022 Produits d’exploitation 4 471 $ 4 542 $ 16 828 $ 17 107 $ Charges d’exploitation Main-d’œuvre et avantages sociaux 818 731 3 150 2 935 Services acquis et matières 556 576 2 254 2 191 Carburant 569 672 2 097 2 518 Amortissement 463 451 1 817 1 729 Location de matériel 97 84 359 338 Autres 150 116 554 556 Total – Charges d’exploitation 2 653 2 630 10 231 10 267 Bénéfice d’exploitation 1 818 1 912 6 597 6 840 Intérêts débiteurs (199 ) (153 ) (722 ) (548 ) Autres éléments du produit net des prestations 119 124 479 498 Autres produits (pertes) (Note 4) 134 (2 ) 134 (27 ) Bénéfice avant les impôts sur les bénéfices 1 872 1 881 6 488 6 763 Recouvrement (charge) d’impôts sur les bénéfices (Note 5) 258 (461 ) (863 ) (1 645 ) Bénéfice net 2 130 $ 1 420 $ 5 625 $ 5 118 $ Bénéfice par action De base 3,30 $ 2,10 $ 8,55 $ 7,46 $ Dilué 3,29 $ 2,10 $ 8,53 $ 7,44 $ Nombre moyen pondéré d’actions En circulation 646,4 674,9 657,7 686,4 Dilué 647,6 676,9 659,1 688,3 Dividendes déclarés par action 0,7900 $ 0,7325 $ 3,1600 $ 2,9300 $

Voir les Notes afférentes aux États Financiers Consolidés Intermédiaires.

ÉTATS CONSOLIDÉS DU BÉNÉFICE GLOBAL – NON AUDITÉS

Pour les trois mois

terminés le 31 décembre Pour l’exercice

terminé le 31 décembre En millions 2023 2022 2023 2022 Bénéfice net 2 130 $ 1 420 $ 5 625 $ 5 118 $ Autre bénéfice (perte) global(e) Gain (perte) net(te) sur la conversion des devises (103 ) (101 ) (101 ) 366 Variation nette des régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite (332 ) (399 ) (334 ) (250 ) Instruments dérivés 19 — 96 (2 ) Autre bénéfice (perte) global(e) avant impôts sur les bénéfices (416 ) (500 ) (339 ) 114 Recouvrement d’impôts sur les bénéfices 47 77 29 158 Autre bénéfice (perte) global(e) (369 ) (423 ) (310 ) 272 Bénéfice global 1 761 $ 997 $ 5 315 $ 5 390 $

Voir les Notes afférentes aux États Financiers Consolidés Intermédiaires.

BILANS CONSOLIDÉS ─ NON AUDITÉS

31 décembre 31 décembre En millions Au 2023 2022 Actif Actif à court terme Trésorerie et équivalents de trésorerie 475 $ 328 $ Liquidités et équivalents de trésorerie soumis à restrictions 449 506 Débiteurs 1 300 1 371 Matières et fournitures 699 692 Autres actifs à court terme 166 320 Total – Actif à court terme 3 089 3 217 Immobilisations 44 617 43 537 Actifs au titre de droits d’utilisation liés aux contrats de location-exploitation 424 470 Actif relatif aux régimes de retraite 3 140 3 033 Actifs d'impôt différé (Note 5) 682 — Actifs incorporels, écart d’acquisition et autres 714 405 Total – Actif 52 666 $ 50 662 $ Passif et avoir des actionnaires Passif à court terme Créditeurs et autres 2 695 $ 2 785 $ Tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an 2 340 1 057 Total – Passif à court terme 5 035 3 842 Passifs d'impôt différé 10 066 9 796 Autres passifs et crédits différés 522 441 Régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite 495 486 Dette à long terme 16 133 14 372 Passifs liés aux contrats de location-exploitation 298 341 Total – Passif 32 549 29 278 Avoir des actionnaires Actions ordinaires 3 512 3 613 Actions ordinaires dans les Fiducies d’actions (144 ) (170 ) Surplus d’apport 373 381 Autre perte globale cumulée (2 279 ) (1 969 ) Bénéfices non répartis 18 655 19 529 Total – Avoir des actionnaires 20 117 21 384 Total – Passif et avoir des actionnaires 52 666 $ 50 662 $

Voir les Notes afférentes aux États Financiers Consolidés Intermédiaires.

ÉTATS CONSOLIDÉS DE L'ÉVOLUTION DE L'AVOIR DES ACTIONNAIRES - NON AUDITÉS

Nombre

d’actions ordinaires Actions ordinaires détenues dans les Fiducies d’actions Autre perte globale cumulée Bénéfices non répartis Total –

Avoir des actionnaires En millions En circulation Fiducies d’actions Actions ordinaires Surplus d’apport Solde au 30 septembre 2023 649,8 1,1 3 533 $ (143 )$ 375 $ (1 910 )$ 18 116 $ 19 971 $ Bénéfice net 2 130 2 130 Options d’achat d’actions levées 0,2 18 (2 ) 16 Règlement d’octrois donnant lieu à un règlement en titres de capitaux propres 0,1 (0,1 ) 6 (12 ) (7 ) (13 ) Charge liée à la rémunération à base d’actions et autres 12 (1 ) 11 Rachat d’actions ordinaires (7,3 ) (39 ) (1 074 ) (1 113 ) Achats d’actions par les Fiducies d’actions (0,1 ) 0,1 (7 ) (7 ) Autre perte globale (369 ) (369 ) Dividendes (509 ) (509 ) Solde au 31 décembre 2023 642,7 1,1 3 512 $ (144 )$ 373 $ (2 279 )$ 18 655 $ 20 117 $

Nombre

d’actions ordinaires Actions ordinaires détenues dans les Fiducies d’actions Autre perte globale cumulée Bénéfices non répartis Total –

Avoir des actionnaires En millions En circulation Fiducies d’actions Actions ordinaires Surplus d’apport Solde au 31 décembre 2022 671,0 1,4 3 613 $ (170 )$ 381 $ (1 969 )$ 19 529 $ 21 384 $ Bénéfice net 5 625 5 625 Options d’achat d’actions levées 0,5 56 (7 ) 49 Règlement d’octrois donnant lieu à un règlement en titres de capitaux propres 0,5 (0,5 ) 54 (77 ) (32 ) (55 ) Charge liée à la rémunération à base d’actions et autres 76 (2 ) 74 Rachat d’actions ordinaires (29,1 ) (157 ) (4 394 ) (4 551 ) Achats d’actions par les Fiducies d’actions (0,2 ) 0,2 (28 ) (28 ) Autre perte globale (310 ) (310 ) Dividendes (2 071 ) (2 071 ) Solde au 31 décembre 2023 642,7 1,1 3 512 $ (144 )$ 373 $ (2 279 )$ 18 655 $ 20 117 $

Voir les Notes afférentes aux États Financiers Consolidés Intermédiaires.

Nombre

d’actions ordinaires Actions ordinaires détenues dans les Fiducies d’actions Autre perte globale cumulée Bénéfices non répartis Total –

Avoir des actionnaires En millions En circulation Fiducies d’actions Actions ordinaires Surplus d’apport Solde au 30 septembre 2022 677,9 0,9 3 625 $ (88 )$ 378 $ (1 546 )$ 19 631 $ 22 000 $ Bénéfice net 1 420 1 420 Options d’achat d’actions levées 0,2 23 (2 ) 21 Règlement d’octrois donnant lieu à un règlement en titres de capitaux propres 0,1 (0,1 ) 5 (7 ) 1 (1 ) Charge liée à la rémunération à base d’actions et autres 12 — 12 Rachat d’actions ordinaires (6,6 ) (35 ) (1 030 ) (1 065 ) Achats d’actions par les Fiducies d’actions (0,6 ) 0,6 (87 ) (87 ) Autre perte globale (423 ) (423 ) Dividendes (493 ) (493 ) Solde au 31 décembre 2022 671,0 1,4 3 613 $ (170 )$ 381 $ (1 969 )$ 19 529 $ 21 384 $

Nombre

d’actions ordinaires Actions ordinaires détenues dans les Fiducies d’actions Autre perte globale cumulée

Bénéfices non répartis Total –

Avoir des actionnaires En millions En circulation Fiducies d’actions Actions ordinaires Surplus d’apport Solde au 31 décembre 2021 700,9 1,1 3 704 $ (103 )$ 397 $ (2 241 )$ 20 987 $ 22 744 $ Bénéfice net 5 118 5 118 Options d’achat d’actions levées 0,6 70 (9 ) 61 Règlement d’octrois donnant lieu à un règlement en titres de capitaux propres 0,4 (0,4 ) 38 (84 ) (22 ) (68 ) Charge liée à la rémunération à base d’actions et autres 77 (2 ) 75 Rachat d’actions ordinaires (30,2 ) (161 ) (4 548 ) (4 709 ) Achats d’actions par les Fiducies d’actions (0,7 ) 0,7 (105 ) (105 ) Autre bénéfice global 272 272 Dividendes (2 004 ) (2 004 ) Solde au 31 décembre 2022 671,0 1,4 3 613 $ (170 )$ 381 $ (1 969 )$ 19 529 $ 21 384 $

Voir les Notes afférentes aux États Financiers Consolidés Intermédiaires.

ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE - NON AUDITÉS



Pour les trois mois

terminés le 31 décembre Pour l’exercice

terminé le 31 décembre En millions 2023 2022 2023 2022 Activités d’exploitation Bénéfice net 2 130 $ 1 420 $ 5 625 $ 5 118 $ Rajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation : Amortissement 463 451 1 817 1 729 Produit et capitalisation des régimes de retraite (104 ) (92 ) (418 ) (387 ) Gain sur la cession d’immobilisations (Note 4) (129 ) — (129 ) — Impôts différés (Note 5) (591 ) 188 (288 ) 404 Variations des actifs et des passifs d’exploitation : Débiteurs (18 ) 126 71 (290 ) Matières et fournitures 44 11 (18 ) (82 ) Créditeurs et autres 342 272 (191 ) (9 ) Autres actifs à court terme 70 (70 ) 85 (30 ) Autres activités d’exploitation, nettes 206 (34 ) 411 214 Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 2 413 2 272 6 965 6 667 Activités d’investissement Acquisitions d’immobilisations (934 ) (920 ) (3 187 ) (2 750 ) Acquisitions et regroupements d’entreprises (Note 3) (390 ) — (390 ) — Produits des actifs détenus en vue de la vente — — — 273 Produits découlant de la cession d’immobilisations (Note 4) 129 — 129 — Autres activités d’investissement, nettes 5 (17 ) (20 ) (33 ) Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement (1 190 ) (937 ) (3 468 ) (2 510 ) Activités de financement Émission de dette 824 — 2 554 1 899 Remboursement de dette (12 ) (344 ) (250 ) (383 ) Variation nette du papier commercial (404 ) 602 908 563 Règlement des contrats de change à terme sur la dette 17 18 38 79 Émission d’actions ordinaires découlant de la levée d’options d’achat d’actions 16 21 49 61 Impôts retenus versés sur le règlement net d’octrois donnant lieu à un règlement en titres de capitaux propres (13 ) — (51 ) (44 ) Rachat d’actions ordinaires (1 152 ) (1 122 ) (4 551 ) (4 709 ) Achat d’actions ordinaires pour le règlement d’octrois donnant lieu à un règlement en titres de capitaux propres — (1 ) (4 ) (24 ) Achat d’actions ordinaires par les Fiducies d’actions (7 ) (87 ) (28 ) (105 ) Dividendes versés (509 ) (493 ) (2 071 ) (2 004 ) Flux de trésorerie nets utilisés par les activités de financement (1 240 ) (1 406 ) (3 406 ) (4 667 ) Effet des fluctuations du taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie,

les liquidités soumises à restrictions et les équivalents de trésorerie soumis à restrictions (1 ) (1 ) (1 ) 3 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents

de trésorerie, des liquidités soumises à restrictions et des

équivalents de trésorerie soumis à restrictions (18 ) (72 ) 90 (507 ) Trésorerie, équivalents de trésorerie, liquidités soumises à restrictions et équivalents

de trésorerie soumis à restrictions au début de la période 942 906 834 1 341 Trésorerie, équivalents de trésorerie, liquidités soumises à restrictions

et équivalents de trésorerie soumis à restrictions à la fin

de la période 924 $ 834 $ 924 $ 834 $ Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 475 $ 328 $ 475 $ 328 $ Liquidités et équivalents

de trésorerie soumis à restrictions à la fin de la période 449 506 449 506 Trésorerie, équivalents de trésorerie, liquidités soumises à restrictions

et équivalents de trésorerie soumis à restrictions à la fin

de la période 924 $ 834 $ 924 $ 834 $ Information supplémentaire sur les flux de trésorerie Intérêts versés (154)$ (103 )$ (776 )$ (542 )$ Impôts sur les bénéfices versés (210)$ (334 )$ (1 197 )$ (1 288 )$

Voir les Notes afférentes aux États Financiers Consolidés Intermédiaires.

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES - NON AUDITÉS

1 – Mode de présentation

Dans les présentes notes, la « Compagnie » ou « CN » désignent la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales en propriété exclusive. Les États Financiers Consolidés Intermédiaires non audités ci-joints (« États Financiers Consolidés Intermédiaires »), exprimés en dollars CA, ont été dressés selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis pour les états financiers intermédiaires. Par conséquent, ils ne contiennent pas toute l’information exigée selon les PCGR pour les états financiers complets. De l’avis de la direction, tous les rajustements (constitués de montants courus normaux récurrents) jugés nécessaires pour une présentation fidèle ont été inclus. Les résultats d’exploitation intermédiaires ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats qui pourraient être prévus pour l’ensemble de l’exercice.

Ces États Financiers Consolidés Intermédiaires ont été préparés selon des conventions comptables conformes à celles qui ont été utilisées pour dresser les États Financiers Consolidés annuels de 2022 du CN, et devraient être lus conjointement avec ces états financiers et les Notes afférentes.

2 – Recommandations comptables récentes

Les récentes mises à jour Accounting Standards Update (ASU) ci-dessous, qui ont été publiées par le Financial Accounting Standards Board (FASB), sont entrées en vigueur après le 31 décembre 2023 et n’ont pas été adoptées par la Compagnie :

ASU 2023-07 Segment reporting (Topic 280): Improvements to reportable segment disclosures

L’ASU améliorera la divulgation des renseignements financiers sur les secteurs à présenter d’une entité publique et répondra aux demandes des investisseurs qui souhaitent obtenir des renseignements supplémentaires et plus détaillés sur les dépenses de ces secteurs. Dans le cadre des principales modifications de la norme ASU, les entités publiques, y compris celles qui n’ont qu’un secteur à présenter, sont tenues de présenter, sur une base annuelle et intermédiaire, les dépenses sectorielles significatives fournies au principal décideur opérationnel, d’indiquer le titre ou la fonction de cette personne et de préciser comment l’information sur les dépenses sectorielles est utilisée dans le processus de prise de décision.

La norme ASU entre en vigueur pour les périodes annuelles débutant après le 15 décembre 2023. L’adoption anticipée est permise.

L’adoption de la norme ASU aura une incidence sur les informations à fournir dans les États Financiers Consolidés de la Compagnie. La Compagnie inclura l’information à fournir pertinente dans ses États Financiers Consolidés annuels de 2024 et dans ses États Financiers Intermédiaires de 2025.

ASU 2023-09 – Income Taxes (Topic 740): Improvements to income tax disclosures

Cette norme modifie les règles relatives à l’information à fournir sur l’impôt sur le revenu en modifiant ou en éliminant certaines obligations de divulgation existantes, et en en établissant de nouvelles. Les modifications répondent aux demandes des investisseurs qui souhaitent plus de transparence sur l’impôt sur le revenu, y compris les renseignements relatifs au territoire, en mettant en place des catégories cohérentes et une meilleure ventilation de l’information. Les deux principales modifications de la norme ASU portent sur le rapprochement des taux d’impôt et la divulgation de l’information annuelle sur l’impôt sur le revenu versé.

Les postes de rapprochement présentés dans le rapprochement des taux d’impôt seront exprimés en montants et en pourcentages, et seront ventilés dans des catégories spécifiques, certains postes étant également ventilés par nature et/ou par territoire, sur la base d’un seuil de 5 % des impôts fédéraux domestiques. L’impôt sur le revenu payé sera ventilé entre les instances fiscales fédérales, provinciales/territoriales et étrangères, en utilisant un seuil de 5 % du total de l’impôt sur le revenu payé net des remboursements reçus.

La norme ASU entre en vigueur pour les périodes annuelles débutant après le 15 décembre 2024. L’adoption anticipée est permise pour les états financiers annuels qui n’ont pas encore été publiés ou rendus disponibles pour publication. La norme ASU devrait être appliquée de façon prospective. L’application rétrospective est permise.

L’adoption de la norme ASU aura une incidence sur les informations à fournir dans les États Financiers Consolidés de la Compagnie. Les modifications requises en matière de divulgation de l’information seront intégrées dans les États Financiers Consolidés annuels lors de l’adoption de la norme ASU.

Les mises à jour Accounting Standards Update (ASU) ci-dessous, qui ont été publiées par le Financial Accounting Standards Board (FASB), ont été adoptées par la Compagnie.

ASU 2020-04 et ASU 2022-06 Reference rate reform (Topic 848): Facilitation of the effects of reference rate reform on financial reporting and related amendments

Le 31 mars 2023, la Compagnie a modifié la facilité de crédit non renouvelable pour passer du taux interbancaire offert à Londres (LIBOR) au taux de financement à un jour garanti (SOFR). La Compagnie était admissible à l’exception facultative autorisée par l’ASU et a choisi de l’appliquer, ce qui lui a permis de comptabiliser la modification du contrat comme une modification non substantielle d’une dette existante. Par conséquent, la modification n’a pas eu d’incidence significative sur les États Financiers Consolidés Intermédiaires de la Compagnie et les informations connexes à fournir.

Des renseignements supplémentaires concernant la facilitation des effets de la réforme des taux de référence sur les rapports financiers et les modifications connexes sont fournis à la Note 3, Recommandations comptables récentes des États Financiers Consolidés annuels de 2022 de la Compagnie et à la section intitulée Recommandations comptables récentes du Rapport de gestion annuel de 2022 de la Compagnie.

D’autres normes ASU récemment publiées et devant être appliquées le ou après le 31 décembre 2023 ont été évaluées par la Compagnie et ne devraient pas avoir une incidence significative sur les États Financiers Consolidés de la Compagnie.

3 – Acquisitions et regroupements d’entreprises

Iowa Northern Railway Company

Le 6 décembre 2023, la Compagnie a acquis les actions de l’Iowa Northern Railway Company (IANR), un chemin de fer d’intérêt local de classe III qui possède et loue environ 175 milles de parcours dans le nord-est de l’Iowa qui sont reliés au réseau ferroviaire américain du CN. Le CN a versé 230 M$ US (312 M$), y compris les coûts de transaction à ce jour. L’IANR transporte de nombreux produits vers les marchés agricoles et industriels du nord du Midwest, notamment des biocarburants et des céréales. Cette opération représente une excellente occasion de soutenir la croissance des entreprises locales en créant un service à transporteur unique vers des destinations nord-américaines, tout en préservant l’accès aux options des transporteurs existants.

Les actions de l’IANR ont été déposées dans une convention fiduciaire de vote indépendante en attendant que le Surface Transportation Board (STB) des États-Unis examine la demande de la Compagnie de prendre le contrôle de l’IANR. Dans le cadre de cette convention fiduciaire, les activités de l’IANR continueront d’être gérées par sa direction actuelle et la Compagnie ne pourra pas exercer de contrôle quotidien. Par conséquent, la Compagnie a comptabilisé son investissement dans l’IANR à son coût d’acquisition selon la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation. Sous réserve de l’approbation définitive du STB, la Compagnie prendra le contrôle de l’IANR et comptabilisera l’acquisition comme un regroupement d’entreprises selon la méthode de l’acquisition.

À la date d’acquisition du 6 décembre 2023, immédiatement avant l’acquisition, il y avait une différence de 236 M$ entre la contrepartie payée pour acquérir l’IANR et la valeur comptable sous-jacente des actifs nets de l’IANR. La différence relative aux immobilisations amortissables et, s’il y a lieu, aux actifs incorporels à durée de vie définie sera amortie sur la durée de vie utile restante des actifs liés. Le reste de la différence, qui se rapporte aux terrains, aux actifs incorporels à durée de vie non définie, s’il y a lieu, et à l’écart d’acquisition sur valeur de consolidation, ne serait pas amorti et serait comptabilisé au coût, sous réserve d’une évaluation de la dépréciation. La juste valeur estimative des actifs nets sous-jacents de l’IANR est évaluée de façon préliminaire à partir des renseignements dont dispose la Compagnie à ce jour et elle pourrait changer au cours de la période d’évaluation, qui peut aller jusqu’à douze mois après la date d’acquisition.

La Compagnie n’a pas fourni d’informations financières résumées pour l’IANR, selon la méthode du coût historique, pour la période du 6 décembre 2023 au 31 décembre 2023, et au 31 décembre 2023, puisque ces informations n’étaient pas significatives.

Cape Breton & Central Nova Scotia Railway

Le 1er novembre 2023, la Compagnie a acquis de Genesee & Wyoming Inc. une participation dans le Cape Breton & Central Nova Scotia Railway (CBNS), un chemin de fer d’intérêt local de classe III qui possède environ 150 milles de parcours. Le CN a versé 78 M$ en espèces, nettes des espèces acquises et incluant les ajustements du fonds de roulement. L’acquisition a été comptabilisée à titre de regroupement d’entreprises. Par conséquent, le Bilan Consolidé de la Compagnie comprend les actifs nets du CBNS au 1er novembre 2023, qui étaient composés de 101 M$ d’immobilisations à leur juste valeur, principalement des actifs de voies et de chemin de roulement, partiellement contrebalancés par 18 M$ de passifs d’impôts reportés. Le reste de l’actif net était composé d’actifs et de passifs à court terme qui sont chacun négligeables, et il n’y a pas d’actifs incorporels identifiables. Aucun écart d’acquisition n’a été comptabilisé. La juste valeur des actifs nets sous-jacents du CBNS a été estimée de façon préliminaire et pourrait changer au cours de la période d’évaluation si des renseignements supplémentaires sont obtenus au cours des douze prochains mois. La Compagnie n’a pas fourni d’information pro forma relative aux périodes antérieures, car cette information n’était pas significative.

4 – Autres produits

2023

Cession d’immobilisations

Le 13 décembre 2023, la Compagnie a conclu la vente d’une parcelle de terrain dans la subdivision de Bala, située à Markham et à Richmond Hill, en Ontario, au Canada, pour un produit en espèces de 129 M$, ce qui a donné lieu à un gain de 129 M$ (112 M$ après impôts) étant donné que la valeur comptable du terrain était nominale.

5 – Impôts sur les bénéfices

Au quatrième trimestre de 2023, la Compagnie a reçu une décision des autorités fiscales d’une juridiction étrangère non américaine concernant des années d’imposition antérieures. Conformément à cette décision, et depuis le 1er janvier 2021, la Compagnie a renoncé à des déductions fiscales favorables de nature permanente sur certains produits générés par des ententes intersociétés. En raison de cette décision, la Compagnie a généré un écart d’acquisition déductible d’impôt dont la valeur approximative correspond aux déductions fiscales auxquelles il a été renoncé, qui peut être amorti sur une période pouvant aller jusqu’à dix ans.

En conséquence, la Compagnie a inscrit un recouvrement net d'impôt différé sur les bénéfices de 682 M$, composé d’un recouvrement d'impôt différé sur les bénéfices de 767 M$ lié à l’écart d’acquisition déductible d’impôt initialement généré au 1er janvier 2021. Ce recouvrement est partiellement contrebalancé par une charge d’impôts sur les bénéfices de 85 M$ liée à la renonciation aux déductions fiscales (31 M$ pour 2023 et 54 M$ pour les années antérieures), qui a été initialement comptabilisée dans les impôts exigibles, puis reclassée dans les impôts différés à la suite de l’amortissement de l’écart d’acquisition déductible d’impôt de ces années. Ainsi, les actifs d'impôt différé restants au 31 décembre 2023 s’élevaient à 682 M$, ce qui correspond à l’incidence fiscale de l’écart d’acquisition déductible d’impôt de 5,8 G$ qui n’a pas été amorti.

6 – Événement subséquent

Offre publique de rachat (OPR) dans le cours normal des activités

Le 23 janvier 2024, le Conseil d’administration de la Compagnie a approuvé une nouvelle OPR permettant le rachat jusqu’à concurrence de 32,0 millions d’actions ordinaires entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025.