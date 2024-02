Le CN continue de concentrer ses efforts à la modernisation de la convention collective par la négociation

MONTRÉAL, 16 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a déposé aujourd’hui un avis de différend dans le cadre des négociations avec la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC) afin de permettre aux parties de parvenir à une entente. La CFTC représente environ 6 000 chefs de train, chefs de train stagiaires, coordonnateurs de formation des trains et mécaniciens de locomotive de l’ensemble du réseau du CN au Canada.



Le CN croit qu’il est possible d’arriver à un accord au moyen du processus de négociation collective et reste déterminé à collaborer avec la CFTC pour conclure une entente qui sera bénéfique pour les membres du personnel, pour le CN et pour la chaîne d’approvisionnement au Canada.

« Le CN poursuit ses efforts visant à moderniser son réseau ferroviaire de manière à offrir le meilleur service possible à ses clients, tout en garantissant à son personnel de meilleures conditions de travail et un meilleur équilibre travail/vie personnelle. Le CN propose de résoudre la question de la disponibilité des équipes, mise à l’épreuve par de récents changements réglementaires, en modernisant le modèle de rémunération. Une chaîne d’approvisionnement solide est profitable pour tous les intervenants, l’économie et les membres du personnel. »

Patrick Whitehead, vice-président exécutif et chef de l’exploitation du réseau du CN.





À propos de l’avis de différend

Appelé aussi « conciliation », un avis de différend est une demande déposée au ministre canadien du Travail par l’une des parties engagées dans un processus de négociation afin que soit nommé.e un conciliateur ou une conciliatrice pour aider les parties à conclure un accord.

