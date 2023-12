Communiqué officiel de CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY

L’acquisition offrira des options d’expédition à destination et en provenance de l’Iowa

MONTRÉAL, 06 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE: CNI) a annoncé aujourd’hui la signature et la conclusion d’une entente visant l’acquisition de l’Iowa Northern Railway (IANR), qui exploite environ 275 milles de voies en Iowa reliées au réseau du CN aux États-Unis. L’opération a été conclue dans le cadre d’une fiducie de vote indépendante, en attendant l’examen réglementaire de l’opération par le Surface Transportation Board (STB) des États-Unis.



L’IANR transporte de nombreux produits vers les marchés agricoles et industriels du nord du Midwest, notamment des biocarburants et des céréales. Cette opération représente une occasion significative de soutenir la croissance des entreprises locales en créant un service à transporteur unique vers des destinations nord-américaines, tout en préservant l’accès aux options des transporteurs existants.

« Nous nous réjouissons de la conclusion de cette entente avec l’IANR et des possibilités que notre réseau combiné offrira aux clients, aux agriculteurs et à nos partenaires devant répondre aux besoins de leurs marchés nouveaux et existants. En nous permettant de jouer un rôle encore plus important dans cette chaîne d’approvisionnement essentielle et en densifiant notre réseau dans le sud, nous accélérons notre croissance durable et rentable. »

- Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN

« Nous sommes très heureux d’avoir conclu un accord avec le CN. Nous pensons que le CN partage l’engagement de l’IANR envers les intervenants locaux et que cette opération sera bénéfique pour les clients, les employés et l’économie locale de l’Iowa. Nous sommes convaincus que, en tant que composante du CN, l’IANR sera en mesure de continuer à fournir un service fiable à nos clients locaux du premier au dernier mille, tout en leur donnant accès à un réseau et à un marché beaucoup plus vastes. »

- Daniel Sabin, Président du conseil de l’Iowa Northern Railway

Les conditions de cette opération n’ont pas été divulguées. Une décision du STB concernant l’opération est attendue en 2024.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

L’Iowa Northern, basé à Waterloo, est un réseau de transport essentiel dans l’Iowa, qui facilite le développement économique des collectivités qu’elle dessert. La société, dirigée par la famille Sabin, est depuis longtemps considérée comme l’un des principaux chemins de fer d’intérêt local indépendants du pays, dont la croissance est la plus rapide.

Énoncés prospectifs du CN

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et aux termes des lois canadiennes régissant le commerce des valeurs mobilières. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses, comme le risque que l’opération d’acquisition de l’IANR, qui est soumise à l’approbation des autorités réglementaires, ne soit pas réalisée. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs, de changements de situations ou de changements de convictions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective. On pourra trouver une description des principaux facteurs de risque dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

