MONTRÉAL, 24 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX: CNR) (NYSE: CNI) a annoncé aujourd’hui un engagement de 1,5 million de dollars dans le cadre d’un partenariat de trois ans avec Hockey aide les sans-abri (HASA). À compter de la saison de hockey 2024-2025, le CN deviendra le nouveau partenaire national principal de HASA et contribuera à la sensibilisation et au soutien financier des personnes sans abri au moyen de l’éducation, de la collecte de fonds et de partenariats avec des refuges et des services locaux axés sur les solutions.



En plus d’assumer son rôle à titre de partenaire national principal, le CN agira aussi à titre de commanditaire principal de HASA Montréal, le 5 avril 2025. Ce tournoi est le 19e tournoi de hockey annuel de HASA, qui vise à recueillir des fonds pour la lutte contre l’itinérance.

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat de longue date avec le CN. Notre organisme connait profondément tous les aspects de la lutte contre l’itinérance au Canada. Grâce au CN, nous pourrons non seulement poursuivre tout le travail que nous avons accompli au cours des 28 dernières années, mais aussi développer de nouvelles façons de poursuivre cette lutte contre l’itinérance. »

Andrew Gucciardi, directeur exécutif, Hockey aide les sans-abri



« Nous sommes très fiers de nous associer à Hockey aide les sans-abri pour aider à trouver des solutions à la crise de l’itinérance au Canada. Ce partenariat souligne notre engagement à soutenir nos cheminots et les collectivités où le CN exerce ses activités. En collaboration avec Hockey aide les sans-abri, nous appuierons les efforts d’organismes communautaires à offrir des services aux personnes les plus vulnérables dans notre société »

Olivier Chouc, premier vice-président et chef de la direction des Affaires juridiques



Cette initiative constitue un autre exemple du soutien que le CN apporte aux collectivités qui se trouvent le long de son réseau et au-delà. En collaboration avec Hockey aide les sans-abri, le CN aide à concrétiser une vision pour le Canada où tout le monde dispose d’un endroit sûr qu’il peut considérer comme son chez-soi.

À l’heure actuelle, plus de 300 000 personnes se retrouvent sans logement chaque année au Canada, bien que ce chiffre soit probablement sous-estimé. En 2023-2024, les organismes bénéficiaires des tournois HASA ont offert plus de 2,7 millions de repas et 1,8 million de nuitées à travers le pays, en plus de nombreux autres services essentiels. L’appui du CN permettra à HASA d’atteindre de nouveaux marchés ainsi que d’étendre son soutien dans les marchés existants, touchant ainsi un plus grand nombre de vies.

Hockey aide les sans-abri

Depuis 1996, Hockey aide les sans-abri, un organisme de bienfaisance sans but lucratif qui compte plus de 25 000 donateurs, 3 500 joueurs et 1 000 bénévoles, a donné plus de 28 M$ pour lutter contre l’itinérance. Chaque année, des membres de la communauté, des joueurs de la LNH et des athlètes olympiques participent aux tournois et se mobilisent ensemble pour à lutter contre le sans-abrisme. 100 % des profits nets reviennent à la ville où a lieu le tournoi. HASA compte plus de 60 organismes de soutien aux sans-abri comme partenaires partout au Canada.

Pour en savoir plus sur les événements, visitez le site de Hockey aide les sans-abri.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et au golfe du Mexique, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

