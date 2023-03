Le CN et Unifor concluent des accords de principe

MONTRÉAL, 20 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui que des nouvelles conventions collectives provisoires avaient été conclues entre Unifor et le CN. Ces conventions collectives couvrent environ 3 000 membres du personnel du CN qui travaillent au sein de divers services, comme celui de la Mécanique, de l’Intermodal, de la Gestion des installations, ainsi que dans des postes administratifs au Canada.

« Nous sommes très heureux d’avoir conclu ces ententes. Le CN a toujours cherché à conclure des ententes négociées afin d'améliorer les conditions de travail de cet important groupe d'employés, alors que nous poursuivons notre travail essentiel qui consiste à faire rouler l'économie de l'Amérique du Nord. Nous avons hâte de continuer notre collaboration avec Unifor. »

Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN



Aucun détail de l’accord de principe ne sera rendu public avant la ratification des conventions.

