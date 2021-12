Le CN et Watco annoncent que le Surface Transportation Board a approuvé la vente de tronçons ferroviaires au Wisconsin et au Michigan

MONTRÉAL, 21 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) et Watco sont heureux d’annoncer que le Surface Transportation Board (STB) des États-Unis a approuvé la vente de lignes et d’actifs non essentiels répartis sur approximativement 650 milles d’embranchements de la Wisconsin Central Ltd. au Wisconsin et au Michigan. Cette entente marque une étape importante vers une conclusion positive du processus de vente que le CN a annoncé et lancé en juillet 2020, et qui comprend également la vente de la subdivision de Soo (environ 250 milles de voies), qui s’étend de Sault Ste. Marie à Oba, en Ontario.



Le CN et Watco travailleront ensemble au cours des prochaines semaines afin de mettre en œuvre une transition en douceur pour les clients de ces voies.

Après la conclusion de la vente, le CN continuera de jouer un rôle central au Wisconsin et au Michigan, puisque les tronçons transférés demeureront reliés au réseau sur trois côtes de la Compagnie afin d’assurer une liaison sûre et fiable entre les entreprises et les marchés mondiaux. Le CN est déterminé à construire le chemin de fer de l'avenir - un chemin de fer qui crée de la valeur pour ses actionnaires en répondant véritablement aux besoins de ses clients.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

À propos de Watco

Watco est un chef de file dans le domaine des services et de la logistique qui offre des solutions de transport, de réparation et d’entretien mécaniques, de manutention et d’entreposage ainsi que des solutions logistiques dans toute l’Amérique du Nord et en Australie. Comptant plus de 5 000 voies, Watco est l’une des plus grandes sociétés de portefeuille détenant des chemins de fer d’intérêt local aux États-Unis. Pendant ses 40 ans d’existence, Watco est devenu un leader dans le secteur ferroviaire grâce à un service à la clientèle hors pair, à une sécurité accrue et à un solide engagement envers ses partenaires publics et privés. Les chemins de fer gérés par Watco exploitent actuellement plus de 600 miles de voies dans l’État du Wisconsin. Pour en savoir plus sur Watco, rendez-vous à l’adresse watco.com.

Énoncés prospectifs du CN

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu de la législation canadienne relative aux valeurs mobilières. De par leur caractère, les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. La Compagnie prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de la performance future et impliquent des risques, des incertitudes et d’autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats réels ou la performance réelle de la Compagnie par rapport aux perspectives ou aux résultats futurs ou à la performance future implicites dans ces énoncés. On pourra trouver une description des principaux facteurs de risque dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

Sources

