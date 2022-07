Le CN et la FIOE acceptent l'arbitrage exécutoire, mettant fin à la grève

MONTRÉAL, 04 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est heureux d’annoncer que la Fraternité Internationale des Ouvriers en Électricité (FIOE) a accepté d’aller en arbitrage exécutoire, ce qui mettra fin à la grève à 00 h 01 HAE le 5 juillet 2022. Les membres du personnel du groupe Signalisation et communications reprendront leurs fonctions à 07 h 00 HAE le 6 juillet 2022.

Le CN tient à remercier son personnel cadre et ses entrepreneurs pour leur service qui a permis de maintenir les activités ferroviaires sans interruption pendant la grève.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles, le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.



