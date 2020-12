MONTRÉAL, 08 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a été reconnu pour son leadership en matière de développement durable par CDP, organisme mondial à but non lucratif, qui le place sur sa prestigieuse « Liste A » pour ses efforts dans la lutte contre les changements climatiques.



Cette reconnaissance salue les efforts déployés par le CN pour réduire ses émissions, atténuer les risques liés aux changements climatiques et créer une économie à faibles émissions de carbone, selon les données soumises par l’entreprise dans le cadre du questionnaire 2020 de CDP sur les changements climatiques.

Le CN est l’une des 5 800 entreprises les plus performantes qui ont été notées. Grâce à d’importantes mesures tangibles sur le plan du climat, le CN est à l’avant-garde en matière d’ambition environnementale, d’action et de transparence à l’échelle mondiale.

Le processus de divulgation et d’évaluation environnementale annuel de CDP est largement reconnu comme une norme d’excellence en matière de transparence environnementale des entreprises. En 2020, plus de 515 investisseurs représentant des actifs de plus de 106 billions de dollars US et plus de 150 acheteurs importants dont les dépenses en approvisionnement atteignent 4 billions de dollars US ont demandé à des entreprises de divulguer leurs données sur l’environnement (impacts, risques et possibilités) par l’intermédiaire de la plateforme de CDP. Plus de 9 600 entreprises ont répondu, un record.

« Nous sommes fiers d’être reconnus par CDP pour la onzième année consécutive. Nous visons à exercer nos activités moyennant un impact minimal sur l’environnement, tout en offrant des services de transport plus propres et plus durables à nos clients. Depuis 1993, nous avons réduit de 40 % l’intensité de nos émissions de locomotive, soit 46 millions de tonnes d’émissions de GES en moins. La réponse du CN au questionnaire 2020 de CDP dresse les grandes lignes de notre engagement à soutenir la transition vers un avenir sobre en carbone. Elle apporte également un complément à nos discussions en cours avec les investisseurs et à la lutte que nous livrons aux changements climatiques en collaboration avec nos clients. »

Jean-Jacques Ruest, président-directeur général, CN



« Nous offrons nos félicitations à toutes les entreprises qui figurent sur la « Liste A » cette année. Ouvrir la voie à la transparence et à l’action environnementale est l’une des initiatives les plus importantes que les entreprises peuvent prendre, et une telle démarche est encore plus impressionnante en cette année difficile marquée par la COVID-19. La portée des risques que les changements climatiques, la déforestation et l’insécurité hydrique présentent pour les entreprises est énorme, et nous savons que les possibilités d’action pèsent beaucoup plus lourd que les risques d’inaction. Le leadership du secteur privé créera une « boucle d’ambition » en vue d’une plus grande action gouvernementale et veillera à concrétiser les objectifs mondiaux pour une économie durable et carboneutre. Notre « Liste A » salue ces entreprises qui se préparent à exceller dans l’économie de demain en agissant aujourd’hui. »

Paul Simpson, président-directeur général du CDP



La liste complète des entreprises figurant sur la « Liste A » de CDP cette année et les résultats des autres entreprises sont accessibles à l’adresse suivante : https://www.cdp.net/fr/scores.

Pour en savoir davantage sur la réponse du CN à CDP : www.cn.ca/environnement.

À propos de CDP

CDP est un organisme international sans but lucratif qui encourage les entreprises et les gouvernements à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à préserver les ressources en eau et à protéger les forêts. Désigné par les investisseurs comme le fournisseur numéro un de recherche en matière de climat et collaborant avec des investisseurs institutionnels dont les actifs d’élèvent à 106 billions de dollars US, CDP tire parti du pouvoir des investisseurs et des acheteurs pour motiver les entreprises à dévoiler et à gérer leurs répercussions sur l’environnement. Plus de 9 600 entreprises représentant plus de 50 % de la capitalisation boursière mondiale ont divulgué leurs données environnementales par l’intermédiaire du CDP en 2020. Ce nombre s’ajoute aux centaines de villes, de régions et d’États qui ont dévoilé leurs données, faisant ainsi de la plateforme du CDP l’une des sources d’information mondiale les plus complètes en matière d’efforts des entreprises et des gouvernements pour stimuler les changements environnementaux. CDP est un membre fondateur de la coalition We Mean Business. Consultez le site www.cdp.net ou suivez le groupe @CDP pour obtenir plus de renseignements.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada à l’extrémité sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles, le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.