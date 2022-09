Le CN nomme Michel Letellier à son conseil d'administration

La nomination de l’administrateur indépendant basé au Québec, qui compte une vaste expérience des affaires en Amérique du Nord et affiche des antécédents de leadership en développement durable, démontre l’engagement continu du conseil envers le leadership du CN en matière de gouvernance et d’ESG



MONTRÉAL, 08 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’issue d’un processus de recherche rigoureux, le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui la nomination de Michel Letellier à son conseil d’administration. M. Letellier se joindra au conseil le 1er octobre 2022.

M. Letellier, 58 ans, est président et chef de la direction d’Innergex énergie renouvelable inc. Cette société dont le siège est situé à Montréal est l’un des plus grands producteurs indépendants d’énergie renouvelable au Canada et exerce des activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili. M. Letellier possède une vaste expérience des affaires en Amérique du Nord et joue un rôle moteur dans l’industrie de l’énergie renouvelable au sein d’Innergex depuis 1997, dont il est devenu le président et chef de la direction en 2007. Auparavant, M. Letellier était responsable du développement et de l’exploitation de projets hydroélectriques auprès de Boralex inc. Il est un administrateur chevronné et siège aux conseils de sociétés ouvertes et fermées depuis 2012.

M. Letellier donne l’exemple en matière de développement durable. À titre de chef de la direction d’Innergex, il a mis en œuvre un modèle d’entreprise qui favorise l’équilibre entre les gens, l’environnement et la prospérité. Son approche intégrée a entraîné la création de partenariats qui permettent aux collectivités de posséder jusqu’à 50 % des infrastructures d’énergie renouvelable installées par cette entreprise. Son leadership en développement durable a valu à Innergex une place parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes de Corporate Knights en 2021. Son expérience sera un atout précieux pour le conseil d’administration du CN, tandis que l’entreprise continue de renforcer son leadership en développement durable.

« Michel est un chef d’entreprise accompli de Montréal dont la vaste expérience des affaires et de la stratégie, le leadership en développement durable et les antécédents en matière d’esprit d’entreprise, conjugués à son acuité financière et à ses réalisations commerciales, font de lui un ajout exceptionnel au conseil du CN. Nous nous réjouissons à l’avance de sa contribution aux délibérations du conseil alors que le CN continue de jouer son rôle essentiel dans l’économie nord-américaine et d’offrir une valeur solide et durable. »

- Shauneen Bruder, présidente du conseil d’administration du CN

M. Letellier est titulaire d’un baccalauréat en commerce (finances) de l’Université du Québec à Montréal (1986) et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke (1988).

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles, le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

