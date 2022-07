Le CN publie le Plan annuel de transport des céréales

Le CN ajoute du matériel roulant et des locomotives; il investit dans la capacité du réseau et recrute des employés; il encourage l’utilisation du réseau pour accéder aux principaux ports de l’Est afin de répondre aux besoins prévus de la campagne agricole 2022–2023



MONTRÉAL, 29 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a publié aujourd’hui son Plan de transport des céréales 2022-2023, qui décrit les préparatifs de la Compagnie en vue du transport de la récolte céréalière de l’Ouest canadien, qui devrait rebondir par rapport aux niveaux touchés par la sécheresse de l’an dernier.

« La vitalité de notre secteur agricole est essentielle à l’économie canadienne et à l’alimentation de la planète. Notre équipe est convaincue que les ajustements que nous avons apportés à nos activités et à notre planification à l’approche de cet automne, combinés aux investissements faits dans une perspective de croissance économique, nous permettront d’obtenir de solides résultats en 2022-2023 pour le secteur agricole de l’Ouest canadien. »

- Tracy Robinson, présidente-directrice générale, CN

Le Plan présente les mesures que prend le CN afin de pouvoir répondre à la demande prévue du secteur céréalier au cours de la nouvelle campagne agricole. Par exemple, le Plan fournit des renseignements sur le recrutement, l’ajout de 57 nouvelles locomotives de grande puissance et de nouveau matériel roulant, le tout afin d’acheminer les céréales et d’autres marchandises. Face à la demande croissante de tous les secteurs, le Plan prévoit également un meilleur équilibre entre tous les corridors ferroviaires afin d’atteindre l’extrémité supérieure de la chaîne d’approvisionnement durable maximale. Pour ce faire, le Plan préconise de mieux utiliser le réseau de l’Est du Canada, notamment les installations de Thunder Bay, lorsque la Voie maritime du Saint-Laurent est ouverte à la navigation, et de diriger les envois par train vers les ports du Saint-Laurent lorsque la Voie maritime est fermée pour l’hiver.

Le CN continue d’ajouter de nouveaux wagons-trémies céréaliers de grande capacité à son parc dans le cadre de l’augmentation continue de sa capacité. En 2022, le CN ajoutera 500 nouveaux wagons-trémies couverts et 500 wagons supplémentaires au début de 2023. Jusqu’à la fin de 2023 et en 2024, l’entreprise prendra livraison de 750 autres wagons-trémies couverts. Les nouveaux wagons peuvent transporter jusqu’à 15 % plus de céréales que les anciens wagons moins efficaces. Le CN augmentera le nombre d’équipes dans l’Ouest canadien et prévoit embaucher plus de 500 membres du personnel supplémentaires.

La préparation du Plan annuel de transport des céréales du CN résulte d’un vaste processus de consultation et tient compte des commentaires des principaux intervenants. Le Plan examine la performance fournie par le CN au cours de la dernière campagne agricole, et évalue la capacité de la Compagnie à transporter les volumes prévus de céréales pendant la prochaine campagne agricole. Il explique également les mesures prises par le CN pour s’assurer qu’il dispose de la capacité nécessaire pour acheminer les céréales efficacement et en toute sécurité au nom des agriculteurs, des clients et des partenaires de la chaîne d’approvisionnement ainsi que pour relever les défis connus et inconnus des hivers nord-américains.

