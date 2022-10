Le CN publie son Plan d'exploitation hivernale 2022-2023

Ce plan exhaustif repose sur quatre objectifs : la sécurité de l’exploitation, l’offre du meilleur service possible, l’accroissement de la productivité du réseau et le renforcement de la résilience

MONTRÉAL, 03 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a publié aujourd’hui son Plan d’exploitation hivernale 2022-2023. Le plan présente une vaste gamme d’initiatives visant à garantir que le CN dispose de la capacité et des ressources pour répondre de façon sécuritaire et efficace aux besoins de ses clients dans les prochains mois.



« Depuis que je me suis jointe au CN en mars, j’ai engagé notre équipe à répondre aux besoins de nos clients en revenant à l’essentiel. Cela signifie assurer une exploitation à horaires fixes, harmoniser la capacité avec la demande et collaborer étroitement avec nos clients et nos intervenants pour maximiser l’efficacité et l’efficience d’une chaîne d’approvisionnement complète. Ce plan est le reflet de cet engagement. Il aborde les principaux aspects de l’exploitation du CN : la façon dont la sécurité et l’efficacité accrue vont de pair; la façon dont nous planifions avec les clients pour fournir le service en hiver, secteur par secteur; la façon dont nous investissons pour améliorer la productivité; et la façon dont nous mobilisons les gens et les ressources pour accroître la résilience de notre réseau. Les mesures présentées dans ce plan contribueront à rendre notre réseau plus efficace et plus résilient, et à accroître l’efficacité et la résilience de la chaîne d’approvisionnement. »

Tracy Robinson, présidente-directrice générale, CN



Aperçu des nouvelles initiatives

Personnel : À la fin de juin, l’effectif du CN comptait 850 personnes de plus qu’au début de l’année, principalement au sein des équipes de conduite des trains de la Compagnie. Quelque 500 nouveaux chefs de train additionnels seront formés d’ici la fin de 2022 et des gestionnaires qualifiés en vertu du Règlement d’exploitation ferroviaire seront disponibles pour protéger la circulation ferroviaire et appuyer l’exploitation dans les conditions d’exploitation hivernale difficiles.

Locomotives : Le CN a fait l'acquisition graduelle de 57 locomotives de grande puissance, ce qui porte le total de locomotives de moyenne à grande puissance qu'il possède à environ 1 950.

Le CN a fait l’acquisition graduelle de 57 locomotives de grande puissance, ce qui porte le total de locomotives de moyenne à grande puissance qu’il possède à environ 1 950. Matériel roulant : Quelque 800 nouveaux wagons couverts seront livrés au début de 2023, de même que 500 wagons-trémies à haute efficacité au cours de la campagne agricole 2022-2023.

Quelque 800 nouveaux wagons couverts seront livrés au début de 2023, de même que 500 wagons-trémies à haute efficacité au cours de la campagne agricole 2022-2023. Planification : Le CN a instauré des créneaux horaires pour les trains-blocs de vrac dans les corridors clés afin d’augmenter la capacité ferroviaire et la vitesse des trains.

Le CN a instauré des créneaux horaires pour les trains-blocs de vrac dans les corridors clés afin d’augmenter la capacité ferroviaire et la vitesse des trains. Technologie : La mise en place de détecteurs acoustiques de roulements défectueux à cinq endroits sur le réseau permettra de réduire les défaillances en voie. Les véhicules du programme d’inspection autonome de la voie de troisième génération du CN ont été lancés avant l’hiver, réduisant ainsi les risques d’incidents ferroviaires.



Pour plus de renseignements au sujet du Plan d’exploitation hivernale du CN, veuillez télécharger la version complète du plan en cliquant ici.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

