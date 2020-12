Le CN renouvelle son engagement à soutenir la recherche et la formation au Center for Supply Chain Management de l'Université Wilfrid-Laurier en versant un don de 500 000 $ CA

MILTON, Ontario, 01 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui le renouvellement de son engagement à soutenir les programmes de recherche et de formation au Center for Supply Chain Management (SCM) de la Lazaridis School of Business and Economics de l’Université Wilfrid-Laurier à Waterloo, en Ontario, en versant un don de 500 000 $ CA.



Cette contribution s’ajoute à un autre don de 500 000 $ CA que le CN avait fait en 2015.

« La pandémie de COVID-19 a mis la question des chaînes d’approvisionnement solides et fiables au premier plan des sujets d’intérêt et du débat public. En tant que maillon essentiel de nombreuses chaînes d’approvisionnement dont dépendent les Nord-Américains, le CN s’est engagé à développer l’expertise canadienne dans le domaine névralgique de la gestion des chaînes d’approvisionnement en renforçant son extraordinaire partenariat avec l’Université Wilfrid-Laurier. Au cours des cinq dernières années, le CN a travaillé en étroite collaboration avec le Center for Supply Chain Management de la Lazaridis School pour soutenir des stages d’étudiants et un programme d’enseignement coopératif permettant aux étudiants de travailler au CN. Nous offrons aussi une bourse CN en gestion des chaînes d’approvisionnement et tenons une conférence annuelle sur les chaînes d’approvisionnement et la logistique à Milton, en Ontario. »

- Keith Reardon, premier vice-président Chaîne d’approvisionnement, Produits de consommation au CN



La conférence annuelle sur les chaînes d’approvisionnement de classe mondiale, présentée par le CN et l’Université Wilfrid-Laurier en partenariat avec la Chambre de commerce de Milton, est un événement important réunissant spécialistes de l’industrie et universitaires. Cet événement est l’occasion pour des conférenciers de grande renommée et d’autres panélistes d’aborder le sujet des chaînes d’approvisionnement et de la logistique, dans les contextes canadien et international.

La cinquième conférence annuelle, sous le thème Vision 2030: SCM for a new decade, devait avoir lieu le 6 mai à Milton, mais a été annulée à cause de la pandémie de COVID-19. Un sommet virtuel se tiendra le 5 mai 2021.

« Milton est devenue une pierre angulaire en matière de gestion des chaînes d’approvisionnement et de logistique. Le sommet est un important forum qui permet de comprendre comment saisir les occasions et relever les défis propres à ce secteur. »

- Scott McCammon, président-directeur général de la Chambre de commerce de Milton



« Je suis très reconnaissant de la contribution du CN au Centre for Supply Chain Management. C’est un privilège d’être un partenaire du CN, une entreprise canadienne solide dont l’engagement nous a permis de renforcer nos activités en matière de gestion de la chaîne d’approvisionnement. Grâce à ce don généreux, nous pourrons continuer d’améliorer nos recherches ainsi que nos efforts de sensibilisation et de formation, et veiller à ce que nos diplômés acquièrent les compétences nécessaires pour s’intégrer dans l’environnement complexe d’aujourd’hui, qui exige des chaînes d’approvisionnement adaptables, résilientes et souples. »

- Micheàl Kelly, doyen de la Lazaridis School of Business and Economics



À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada à l’extrémité sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

Sources :