Le CN s'associe à Google Cloud pour moderniser les services ferroviaires et offrir aux clients des expériences améliorées

Un partenariat de sept ans permettra au CN de réaliser son plan stratégique et de propulser une croissance durable pour les clients, le public et les collectivités au cours de la prochaine décennie

MONTRÉAL et SUNNYVALE, Calif., 14 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI), un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur en Amérique du Nord, et Google Cloud ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique d’une durée de sept ans, qui transformera la chaîne d’approvisionnement du CN dans le cadre de l’exploitation ferroviaire numérique à horaires fixes, offrira de nouvelles expériences aux clients et modernisera son infrastructure technologique dans le nuage. Les entreprises collaboreront à de nouveaux services qui révolutionneront le réseau ferroviaire nord-américain en combinant l’expertise de classe mondiale du CN dans l’industrie du transport et de la logistique avec la technologie et la culture d’innovation de Google Cloud.



Grâce à ce partenariat, le CN et Google Cloud établiront une nouvelle norme pour le réseau ferroviaire en offrant une meilleure expérience aux clients dans divers secteurs, notamment ceux des matières et des ressources, des produits fabriqués et des biens de consommation. La collaboration entre le CN et Google Cloud élargira la capacité du chemin de fer d’enregistrer une croissance continue et de mettre en œuvre des initiatives transformationnelles tout en appuyant les objectifs de développement durable du CN, puisque la plateforme de Google est la solution infonuagique la plus verte de l’industrie.

« Notre partenariat avec Google Cloud est essentiel à la réalisation de notre plan stratégique, et renforce notre engagement à numériser l’exploitation ferroviaire à horaires fixes et à bâtir le premier chemin de fer du 21e siècle en investissant dans des technologies qui offrent un service de haute qualité à nos clients, améliorent la sécurité et créent de la capacité », explique Dominique Malenfant, vice-président exécutif et chef des services informatiques et de la technologie du CN. « Nous nous réjouissons de travailler ensemble afin de stimuler l’innovation dans toute l’entreprise et de soutenir les clients, le personnel et les partenaires de la chaîne d’approvisionnement. »

Voici les initiatives auxquelles le CN et Google Cloud collaboreront dans le cadre de ce partenariat :

Améliorer la connectivité et la collaboration avec les clients et les partenaires de la chaîne d’approvisionnement : Le CN développera une plateforme numérique intuitive, propulsée par les outils d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage machine (AM) de Google Cloud, ce qui offrira une meilleure visibilité aux clients et aux partenaires de la chaîne d’approvisionnement sur la logistique entourant la planification, l’expédition, le suivi des envois et les paiements.





Le CN développera une plateforme numérique intuitive, propulsée par les outils d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage machine (AM) de Google Cloud, ce qui offrira une meilleure visibilité aux clients et aux partenaires de la chaîne d’approvisionnement sur la logistique entourant la planification, l’expédition, le suivi des envois et les paiements. Offrir de nouvelles expériences aux clients du CN au moyen d’initiatives de co-innovation : Ce nouveau partenariat pluriannuel combinera l’expertise de l’industrie ferroviaire du CN et le leadership en analyse de données, en IA et en AM de Google Cloud afin de proposer au personnel, aux clients et aux partenaires du CN des solutions novatrices et des expériences de nouvelle génération telles que les commandes simplifiées et le repérage automatisé afin d’améliorer les capacités d’entretien préventif.





Ce nouveau partenariat pluriannuel combinera l’expertise de l’industrie ferroviaire du CN et le leadership en analyse de données, en IA et en AM de Google Cloud afin de proposer au personnel, aux clients et aux partenaires du CN des solutions novatrices et des expériences de nouvelle génération telles que les commandes simplifiées et le repérage automatisé afin d’améliorer les capacités d’entretien préventif. Moderniser l’infrastructure infonuagique du CN. Le CN transférera de manière sécuritaire et progressive la vaste majorité de ses infrastructures numériques, y compris les applications SAP, de ses installations vers le réseau mondial toujours disponible de Google Cloud. Ce transfert permettra au CN de répondre aux demandes de ses clients et de l’industrie, de simplifier le domaine de la TI de l’entreprise, de créer des gains d’efficacité et de réduire le délai de livraison des produits.



« L’industrie du transport et de la logistique évolue rapidement pour créer des chaînes d’approvisionnement plus résilientes et réactives afin de s’adapter aux événements qui surviennent dans le monde et de fournir aux clients une plus grande visibilité et flexibilité », explique Jim Lambe, directeur administratif chez Google Cloud Canada. « Nous sommes fiers de pouvoir nous associer au CN, une entreprise qui met à profit la technologie pour repenser le futur de l’exploitation ferroviaire. »

Énoncés prospectifs du CN

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et aux termes des lois canadiennes régissant le commerce des valeurs mobilières, de même que les énoncés, fondés sur l’évaluation et les hypothèses de la direction et accessibles au public portant sur le CN. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN met le lecteur en garde contre le fait que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de rendement futures et comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de CN soient sensiblement différents des perspectives ou des résultats, du rendement ou des réalisations futurs contenus implicitement dans ces déclarations. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient influer sur les énoncés prospectifs dans le présent communiqué comprennent, sans en exclure d’autres : la durée et les effets de la pandémie de COVID-19; la conjoncture économique et commerciale en général, particulièrement dans le contexte de la pandémie de COVID-19; la concurrence dans le secteur; la variabilité des taux d’inflation, de change et d’intérêt; les variations de prix du carburant; les nouvelles dispositions législatives et (ou) réglementaires; la conformité aux lois et règlements sur l’environnement; les mesures prises par les organismes de réglementation; l’augmentation des charges relatives à l’entretien et à l’exploitation; les menaces à la sécurité; la dépendance à l’égard de la technologie et les risques de cybersécurité connexes; les restrictions au commerce ou les modifications aux ententes de commerce international; le transport de matières dangereuses; les différents événements qui pourraient perturber l’exploitation, y compris les barrages illégaux sur les réseaux ferroviaires et les événements naturels comme les intempéries, les sécheresses, les incendies, les inondations et les tremblements de terre; les changements climatiques; les négociations syndicales et les interruptions de travail; les réclamations liées à l’environnement; les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites ou aux autres types de réclamations et de litiges; les risques et obligations résultant de déraillements; l’échéancier et la réalisation des programmes de dépenses en immobilisations; de même que les autres risques décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. Pour une description des principaux facteurs de risque se rapportant au CN, on peut consulter le Rapport de gestion dans le Rapport annuel et les rapports intermédiaires, la Notice annuelle et le formulaire F-40 du CN, déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et disponibles sur le site Web du CN.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs ou de changements de situations ou de croyances, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure qu’il fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de protection de l’environnement.

À propos de Google Cloud

Google Cloud accélère la capacité des entreprises à transformer, de façon numérique, leurs activités à l’aide des meilleures infrastructures, plateformes, solutions et expertises de l’industrie. Nous fournissons des solutions d’entreprise qui tirent parti du système infonuagique le plus vert de l’industrie et à la fine pointe de la technologie de Google Cloud. Google Cloud compte des clients dans plus de 200 pays et territoires, et ceux-ci lui font confiance pour favoriser la croissance de leur entreprise et résoudre leurs problèmes opérationnels les plus importants.

Sources:

Médias Investisseurs Jonathan Abecassis Paul Butcher Directeur principal Relations avec les médias Vice-président 438 455-3692 Relations avec les investisseurs media@cn.ca 514 399-0052

investor.relations@cn.ca