MONTRÉAL, 10 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui qu’il s’engageait à verser 10 M$ CA sur dix ans pour soutenir les initiatives de secours en cas de désastre dans toute l’Amérique du Nord. Ce financement souligne l’engagement du CN à aider les collectivités touchées par les catastrophes naturelles et les effets du changement climatique.



La fréquence et l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes ont augmenté de façon spectaculaire au cours des dix dernières années, affectant les collectivités et mettant à rude épreuve les organismes à but non lucratif qui sont appelés à les aider à la suite de ces événements.

« Nos cheminots ont l’immense privilège de parcourir les vastes paysages de l’Amérique du Nord et d’en découvrir la beauté. Ils sont également témoins des effets dévastateurs du changement climatique et des défis incroyables que doivent relever les collectivités en raison des phénomènes météorologiques extrêmes comme les inondations, les feux de forêt et les tempêtes. C’est pourquoi nous sommes si fiers d’accorder ce don pour soutenir les efforts de secours en cas de désastre en Amérique du Nord par l’intermédiaire de la Croix-Rouge et de Team Rubicon. En travaillant ensemble, nous pouvons renforcer la résilience et veiller à ce que les gens disposent du soutien, des ressources et des fournitures dont ils ont besoin lorsqu’un désastre se produit.

- Olivier Chouc, premier vice-président et chef de la direction des Affaires juridiques, CN



Pour respecter cet engagement de 10 M$, le CN s'associera à des organisations telles que la Croix-Rouge, un organisme humanitaire qui apporte secours et soutien aux personnes en situation de crise, et à Team Rubicon, un organisme humanitaire dirigé par d’anciens combattants et créé pour servir les collectivités confrontées à des catastrophes et à des crises. Ce don aidera les organismes à mieux se préparer aux catastrophes naturelles et aux phénomènes météorologiques extrêmes en s’assurant qu’ils disposent des ressources nécessaires pour aider les personnes et les collectivités dans le besoin en situation de crise.

Ce don de 10 $ contribuera à divers efforts de secours en cas de désastre, notamment l’intervention d’urgence, les efforts communautaires de reconstruction et la remise en état des infrastructures. En soutenant les efforts de reprise après une catastrophe, le CN vise à renforcer la résilience des collectivités à travers l’Amérique du Nord.

Les membres de notre personnel vivent, travaillent et jouent dans ces collectivités et se soucient beaucoup de leurs voisins. Les dons du personnel seront doublés par le CN.

