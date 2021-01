Le CN se classe au 10e rang des 100 entreprises les plus efficaces en matière de développement durable au monde de Corporate Knights

MONTRÉAL, 25 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est heureux d’annoncer qu’il s’est classé au 10e rang des 100 entreprises les plus efficaces en matière de développement durable au monde selon l’indice de Corporate Knights. La Compagnie se taille ainsi une place parmi les entreprises affichant un rendement financier supérieur tout en menant la course vers une économie à émission zéro. Le CN est le seul chemin de fer à figurer dans la liste cette année.



« L’engagement responsable est au cœur même de la manière dont le CN bâtit un avenir durable. Notre compagnie est fière de son rôle historique dans le développement de notre pays, et demeure fermement engagée à assurer le transport sécuritaire et efficient des marchandises de nos clients, à respecter l’environnement, à attirer et à former les meilleurs talents issus de groupes diversifiés et à établir des collectivités plus fortes et sécuritaires, tout en se conformant aux plus hautes normes éthiques. »

- Jean-Jacques Ruest, président-directeur général, CN

Pour établir le classement, Corporate Knights a analysé les entreprises en toute transparence par rapport à leurs pairs mondiaux du même secteur en fonction d’une série de 24 indicateurs clés de performance quantitatifs. Ces indicateurs englobent notamment la gestion des ressources, la gestion du personnel, la gestion financière, les revenus et les investissements propres et la performance des fournisseurs. Pour connaître le classement Global 100 et obtenir les détails sur la méthode utilisée, allez à corporateknights.com/global100 .

L’approche du CN en matière de développement durable s’aligne sur les normes internationales, notamment le Pacte mondial des Nations Unies, la Global Reporting Initiative (GRI), le Sustainability Accounting Standards Board (SASB), les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, les objectifs liés à la mobilité de la Banque mondiale et le Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (GIFCC). Pour en savoir plus sur l’engagement du CN envers un avenir durable, visitez le site Web Engagement responsable de la Compagnie, à l’adresse https://www.cn.ca//fr/engagementresponsable/.

À propos de Corporate Knights

Corporate Knights Inc. comprend le magazine de commerce durable et une division de recherche qui produit des classements et des évaluations de produits financiers en fonction de la performance des entreprises en matière de développement durable. Pour lire le communiqué, visitez https://www.corporateknights.com/us/press-releases/.

À propos des 100 entreprises les plus efficaces en matière de développement durable au monde

Lancé en 2005, le Global 100 est un projet annuel de Corporate Knights, l’entreprise pour un capitalisme propre.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada à l’extrémité sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

