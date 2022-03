Le CN veut créer une nouvelle ligne rapide concurrentielle pour ses clients et dépose auprès du Surface Transportation Board une demande en lien avec le projet de fusion CP-KCS

La cession au CN de la ligne du KCS raviverait la concurrence en améliorant les options d’expédition pour de nombreux commerces locaux, tout en réglant le différend relatif aux voies parallèles du CP-KCS et en empêchant un important corridor de transport de marchandises de dépérir par manque d’investissement de la part du CP-KCS



Le CN investira dans le Kansas City Speedway, ce qui profitera aux clients et aux collectivités, entraînera la création de postes syndiqués et de gestion, et procurera des avantages environnementaux importants en retirant 80 000 camions de la route annuellement

MONTRÉAL, 01 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a déposé hier une demande de modification auprès du Surface Transportation Board (« STB ») exigeant l’application de conditions particulières à l’approbation du projet de fusion entre le Canadien Pacifique (« CP ») et le Kansas City Southern (« KCS ») (collectivement appelés le « CP-KCS »).

Dans le cadre de sa démarche, le CN demande au STB de rendre toute approbation d’une fusion CP-KCS conditionnelle à la cession au CN de la ligne du KCS qui relie Kansas City, au Missouri, à Springfield et à East St. Louis, en Illinois, (le « Kansas City Speedway »), en vertu du pouvoir légal dont dispose le STB pour ordonner « la cession de voies parallèles » comme condition à une fusion. Le fait d’accorder le contrôle de la ligne au CN procurera aux clients une nouvelle option concurrentielle de transport des marchandises dans un corridor économique clé de l’Amérique du Nord.

« Avec des droits de propriété clairs, nous sommes d’avis qu’il existe une occasion évidente de créer des avantages économiques pour les clients et les collectivités du Midwest américain et du Canada. Le CN dispose d’un plan exhaustif pour le Kansas City Speedway qui permettra d’accroître la concurrence, de créer des emplois, de réduire la congestion routière et d’avoir une incidence positive sur l’environnement. Ce plan reflète les efforts continus du CN en vue de garantir une saine concurrence et d’offrir des choix à l’industrie, et s’aligne sur le décret de 2021 sur la promotion de la concurrence promulgué par le président Biden. »

- Rob Reilly, vice-président exécutif et chef de l’exploitation



La création par le CN du Kansas City Speedway assurera aux clients – en particulier ceux des secteurs des véhicules automobiles et de l’intermodal – plus d’options concurrentielles entre l’est du Canada, Detroit, Chicago et Kansas City. Cette solution favorable à la concurrence dans le cadre du projet de fusion permettra aux économies locales de prospérer. Les collectivités et les clients reconnaissent les avantages de la création par le CN du Kansas City Speedway. Plus de 70 lettres de soutien ont été déposées auprès du STB, dont des lettres de la Ville d’East St. Louis et du membre du congrès Frank Mrvan (IN-01).

