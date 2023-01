Le syndicat représentant les contrôleurs de la circulation ferroviaire ratifie une nouvelle convention collective

Entente ratifiée avant la fin de la convention collective précédente

MONTRÉAL, 03 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui que la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada a ratifié une nouvelle convention collective le 23 décembre 2022. La convention régit environ 160 contrôleurs de la circulation ferroviaire au Canada.



« Nous sommes heureux d’avoir négocié une nouvelle convention collective avant l’expiration de la convention précédente. Nous sommes déterminés à travailler avec nos cheminots et leurs représentants syndicaux afin de créer un milieu de travail où les membres du personnel peuvent s’épanouir et où ensemble, nous sommes en mesure de fournir à nos clients un service encore meilleur et plus sécuritaire. »

Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN



La convention est entrée en vigueur le 1er janvier 2023 et prévoit des relèvements salariaux de 3 % pour 2023, de 3 % pour 2024 et de 2,5 % pour 2025, et d’autres avantages. La convention sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025.

