Les États financiers annuels et la Notice annuelle de 2020 du CN sont accessibles sur le site Web de la Compagnie

MONTRÉAL, 01 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui que les États financiers annuels, les Notes afférentes et le Rapport de gestion de 2020 de la Compagnie ainsi que sa Notice annuelle de 2020 et le formulaire 40-F, ont été déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. Ils sont disponibles, dès maintenant, dans la section « Investisseurs » de son site Web, à l’adresse www.cn.ca/fr/investisseurs .



De plus, les actionnaires peuvent se procurer sans frais un exemplaire imprimé des États financiers annuels, des Notes afférentes et du Rapport de gestion de 2020 du CN, sur demande.

