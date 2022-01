Les opérateurs ferroviaires nord-américains vont mettre à nu les volumes en baisse

Les exploitants de chemins de fer nord-américains devraient présenter un tableau sombre lors de la publication de leurs résultats du quatrième trimestre, car la baisse des volumes de fret due à la congestion des ports, aux pénuries de main-d'œuvre et aux mauvaises conditions météorologiques atténue les gains découlant de la hausse des prix des expéditions.

La pandémie de COVID-19 a fait chuter les volumes expédiés, mais les entreprises ont pu compenser une partie de cet impact en augmentant les prix. Selon les analystes, cela pourrait ne plus suffire à soutenir la croissance des bénéfices.

"La clé du succès des chemins de fer reste la croissance des volumes, car les revenus doivent supporter la charge, alors que plus d'une décennie de croissance des bénéfices grâce aux prix et au PSR (Precision Scheduled Railroading) arrive à maturité", a déclaré Bascome Majors, analyste du Susquehanna Financial Group.

Pourtant, les analystes voient la lumière au bout du tunnel. On s'attend généralement à ce que les volumes augmentent cette année, l'essentiel de la croissance se situant au second semestre.

"Nous nous attendons à ce que la croissance des volumes s'accélère à nouveau au cours du second semestre, avec l'amélioration des performances de la chaîne d'approvisionnement et de l'offre de semi-conducteurs, l'approche d'une nouvelle récolte de céréales au Canada et le retour à la facilité des comparables de l'année précédente", a déclaré la société de courtage TD Securities.

LE CONTEXTE

Avec la variante hautement infectieuse d'Omicron qui pourrait retarder https://www.reuters.com/world/us/upside-down-again-omicron-surge-roils-us-small-businesses-2022-01-16 une reprise des chaînes d'approvisionnement mondiales, les investisseurs suivront de près les commentaires des chemins de fer de classe I lorsque Union Pacific Corp lancera ses résultats jeudi.

La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée et Norfolk Southern Corp doivent publier leurs résultats la semaine prochaine.

L'accent sera mis sur le fret intermodal et les expéditions automobiles, des activités à forte marge qui ont souffert en 2021 en raison de la pénurie mondiale de copeaux et des embouteillages dans les ports.

LES FONDAMENTAUX

** Union Pacific devrait annoncer un chiffre d'affaires de 5,61 milliards de dollars pour le quatrième trimestre le 20 janvier et un bénéfice de 2,64 dollars par action, selon les données de Refinitiv. Au cours du trimestre de l'année précédente, la société avait enregistré un bénéfice de 2,05 $ par action.

** Le 25 janvier, le Canadien National devrait annoncer un revenu de 3,7 milliards de dollars canadiens (2,96 milliards de dollars) pour le quatrième trimestre et un bénéfice de 1,55 dollar canadien par action, contre un bénéfice de 1,43 dollar canadien par action un an plus tôt.

sentiment de la Bourse

** La note moyenne actuelle des analystes sur les actions d'Union Pacific est "acheter", six analystes lui attribuant la note "conserver", et 24 la note "acheter" ou plus. L'objectif de cours médian actuel de Wall Bourse sur 12 mois est de 270,00 $.

** La note moyenne actuelle des analystes sur les actions du Canadien National est "conserver", 16 analystes lui attribuant la note "conserver", et six "acheter" ou plus. L'objectif de cours médian actuel de Wall Bourse sur 12 mois est de 159,50 dollars canadiens (1 $ = 1,2509 dollar canadien).