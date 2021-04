Les résultats du CN au premier trimestre traduisent une reprise économique continue

Des niveaux records de trafic intermodal et d’envois de céréales canadiennes

En bonne position pour assurer une croissance à long terme de l’ACEUM à mesure que l’économie rebondit

Le CN vise actuellement une croissance du BPA dilué rajusté se situant dans une fourchette de croissance à deux chiffres 1)

MONTRÉAL, 26 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui de solides résultats financiers au premier trimestre de 2021, y compris une augmentation supérieure à celle de l'industrie des volumes de trafic au taux de 5 % d’une année à l’autre. La Compagnie a également mis à jour ses perspectives financières concernant une croissance du bénéfice par action dilué rajusté se situant dans une fourchette de croissance à deux chiffres pour 2021. 1)

« Notre croissance supérieure à celle de l’industrie dans le secteur de l’intermodal, ainsi que notre solide performance financière, permettent au CN d'être le premier chemin de fer du 21e siècle; un moteur de la croissance économique et de la prospérité pour l'Amérique du Nord et un leader en matière d’opérations et de développement durable. Les gains en matière de sécurité, de longueur de trains, de vitesse des wagons, de productivité de la main-d’œuvre, de rendement du carburant et d’autres indicateurs de mesure clés témoignent notre solide performance opérationnelle. Notre proposition de former un regroupement avec le Kansas City Southern (KCS) créera de la valeur pour les actionnaires du KCS et du CN et qui rehaussera considérablement les choix des consommateurs ainsi que la concurrence, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre grâce à la conversion du transport routier vers le transport ferroviaire. Nous avons une grande confiance dans notre entreprise, notre proposition à KCS et notre vision de l’avenir. Nous n’aurions jamais pu atteindre ces résultats sans le talent et le dévouement extraordinaires de notre formidable équipe de cheminots, qui ont tout notre respect et notre appréciation, comme toujours. »

– Jean-Jacques Ruest, président-directeur général, CN

Points saillants des données financières

Comparaison du premier trimestre de 2021 et du premier trimestre de 2020

Bénéfice d’exploitation de 1 327 M$ CA, soit une augmentation de 9 %, et bénéfice d’exploitation rajusté de 1 190 M$ CA, soit un recul de 2 %. 1)

Produits d’exploitation de 3 535 M$ CA, stables et comparables à ceux de l’exercice précédent.

Ratio d’exploitation de 62,5 %, soit une augmentation de 3,2 points, et ratio d’exploitation rajusté de 66,3 %, soit une augmentation de 0,6 point. 1)

Bénéfice par action (BPA) dilué de 1,37 $ CA, soit une diminution de 4 %, et BPA dilué rajusté de 1,23 $ CA, soit une augmentation de 1 %. 1)

Le CN a recouvré 137 M$ CA, ou 102 M$ CA après impôts (0,14 $ CA par action après dilution), sur les 486 M$ CA en perte sur les actifs détenus en vue de la vente inscrite au deuxième trimestre de 2020 découlant de l’entente finale de la Compagnie visant la vente de lignes non essentielles au Wisconsin, au Michigan et en Ontario.



Performance en matière d’exploitation

Comparaison du premier trimestre de 2021 et du premier trimestre de 2020

La performance en matière d’exploitation s’est améliorée au premier trimestre de 2021 comparativement à la période correspondante de 2020, essentiellement en raison de la reprise économique partielle et des répercussions plus faibles de la pandémie de COVID-19, ainsi que des impacts des barrages illégaux au premier trimestre de 2020.

Taux de fréquence des blessures corporelles et des accidents selon la Federal Railroad Association (FRA) - diminution de 27 % et 36 %, respectivement.

Rendement du carburant - amélioration de 4 %, à 0,92 gallon américain de carburant de locomotive consommé par 1 000 tonnes-milles brutes.

Longueur des trains (en pieds) - hausse de 5 %.

Temps de séjour (ensemble du réseau, en heures) - stable.

Vitesse des wagons (wagons-milles par jour) - hausse de 5 %.

Vitesse moyenne des trains directs sur le réseau (milles par heure) - diminution de 1 %.

Perspectives financières mises à jour pour 2021 2)

Le CN a mis à jour ses perspectives financières et vise actuellement une croissance du BPA dilué rajusté se situant dans une fourchette de croissance à deux chiffres pour 2021, par rapport au BPA dilué rajusté de 5,31 $ CA 1) en 2020 (en comparaison avec ses perspectives financières du 26 janvier 2021, qui prévoyait une croissance du BPA dilué rajusté dans le haut d’une fourchette de croissance à un chiffre). La Compagnie prévoit actuellement une hausse des volumes se situant dans le haut d’une fourchette de croissance à un chiffre en 2021 pour ce qui est des tonnes-milles commerciales (TMC). De plus, le CN continue de viser des flux de trésorerie disponibles se situant entre 3,0 G$ CA et 3,3 G$ CA pour l’exercice 2021, comparativement à 3,2 G$ CA en 2020.

Produits d’exploitation, volumes de trafic et charges du TR1 2021

Les produits d’exploitation se chiffrant à 3 535 M$ CA pour le premier trimestre de 2021 sont demeurés comparables par rapport à l’exercice précédent. Les niveaux records de trafic intermodal et d’envois de céréales canadiennes ainsi que les hausses des tarifs marchandises au premier trimestre ont été neutralisés par la diminution des volumes des autres groupes marchandises, en raison surtout des effets persistants de la pandémie de COVID-19, de l’incidence négative de la conversion du dollar canadien plus vigoureux et d’une diminution des taux du supplément carburant applicables. L’ampleur de l’incidence négative du vortex polaire de février 2021 sur les produits d’exploitation a été similaire à celle de l’incidence négative des barrages illégaux en février 2020.

Les TMC, qui mesurent le poids et la distance des marchandises transportées par le CN, ont augmenté de 5 % au premier trimestre de 2021 par rapport à la période correspondante de 2020. Les produits marchandises par TMC ont diminué de 5 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, ce qui s’explique principalement par l’incidence négative de la conversion du dollar canadien plus vigoureux, par une diminution des taux du supplément carburant applicables et par une augmentation de la longueur moyenne des parcours, facteurs qui ont été partiellement contrebalancés par les hausses des tarifs marchandises.

Les charges d’exploitation pour le premier trimestre de 2021 ont diminué de 5 % pour s’établir à 2 208 M$ CA, ce qui s’explique principalement par le recouvrement d’une perte sur les actifs détenus en vue de la vente découlant de l’entente de la Compagnie visant la vente de lignes non essentielles ainsi que par l’incidence positive de la conversion du dollar canadien plus vigoureux, facteurs partiellement neutralisés par la hausse de la rémunération au rendement et par la hausse des coûts du carburant.

Proposition de regroupement avec le KCS

Le 20 avril 2021, le CN a annoncé qu’il présentait une proposition supérieure de regroupement avec le KCS (NYSE : KSU) dans le cadre d’une opération évaluée à 325 $ US par action du KCS, ou approximativement à 33,7 G$ US. 3) Le 24 avril 2021, le conseil d’administration du KCS a établi à l’unanimité que la proposition du CN pourrait raisonnablement mener à une « Proposition d’entreprise supérieure », comme il est énoncé dans l’entente de fusion actuelle du KCS avec la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP), ce qui a permis au CN et au KCS d’entamer des discussions au sujet de la proposition du CN.

En vertu des dispositions de la proposition du CN, les actionnaires du KCS recevront 200 $ US en espèces et 1,059 action ordinaire du CN pour chaque action ordinaire du KCS à la clôture de la transaction en fiducie de vote. Le CN propose d’avoir recours à une structure de fiducie de vote identique à celle du CP. Le CN prévoit que le Surface Transportation Board approuvera sa fiducie de vote proposée selon le même calendrier que celle du CP.

Un regroupement du CN et du KCS permettra de créer un chemin de fer plus sûr, plus rapide, plus propre et plus fort qui sera en position idéale pour offrir davantage d’options de services et de choix aux clients et ainsi appuyer la croissance d’une économie émergente fondée sur la consommation. Plus précisément, ce regroupement donnera lieu à la création d’un parcours express reliant les États-Unis, le Mexique et le Canada et offrant des services sans rupture à propriétaire et exploitant uniques, maintiendra l’accès à tous les points d’échange pour améliorer le choix d’itinéraires et assurer une concurrence robuste sur le plan des prix grâce à de nouveaux itinéraires et à un engagement à garder les points d’accès ouverts aux réseaux concurrents. Le CN est d’avis que ce regroupement contribuera à faciliter les activités de ses clients, accélérera le transport des marchandises d’un pays à l’autre et d’un océan à l’autre, améliorera la concurrence, créera des emplois tout le long du réseau et évitera l’émission de milliers de tonnes de gaz à effet de serre grâce à la conversion au rail du transport par camion. L’entreprise issue du regroupement offrira une capacité accrue pour relier les ports de l’Atlantique, du Pacifique et du golfe du Mexique tout en proposant aux clients actuels et nouveaux des options plus fluides, plus rapides et plus rentables à divers points du réseau comme à Laredo, au Texas, à Detroit, au Michigan, et dans le sud Ontario, au Canada. Le CN est impatient de discuter de façon constructive avec le conseil d’administration du KCS et tous les intervenants concernés afin de conclure cette transaction supérieure.



1) Mesures de calcul non conformes aux PCGR

Le CN présente ses résultats financiers selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. Le CN utilise également dans le présent communiqué des mesures de calcul non conformes aux PCGR qui ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR, telles que les mesures de la performance rajustées. Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR peuvent ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces mesures de calcul non conformes aux PCGR, y compris un rapprochement avec les mesures financières conformes aux PCGR les plus directement comparables, se reporter à la section d’information supplémentaire ci-jointe, Mesures de calcul non conformes aux PCGR.

Les perspectives financières relatives au BPA dilué rajusté du CN pour l’ensemble de l’exercice 2) excluent l’incidence prévue de certains éléments des produits et des charges. Toutefois, la direction ne peut pas quantifier individuellement de façon prospective l’incidence de ces éléments sur le BPA, car ces éléments, qui pourraient être importants, sont difficiles à prévoir et pourraient fluctuer considérablement. Par conséquent, le CN ne fournit pas de mesure de calcul conforme aux PCGR correspondante ni de rapprochement pour le BPA dilué rajusté prévu dans ses perspectives financières.

2) Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, de même que les énoncés, fondés sur l’évaluation et les hypothèses de la direction et accessibles au public portant sur le KCS, concernant l’opération proposée entre le CN et le KCS, les avantages et les synergies attendus découlant de l’opération proposée, les occasions futures pour la société issue du regroupement et les rendements futurs des actionnaires. Ces énoncés, de par leur caractère prospectifs, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. La Compagnie prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de rendement futur et impliquent des risques, des incertitudes et d’autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats, le rendement ou les réalisations réels de CN, ou de la société issue du regroupement, par rapport aux perspectives ou aux résultats, au rendement ou aux réalisations futurs contenus implicitement dans ces énoncés. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient influer sur les énoncés prospectifs comprennent, sans en exclure d’autres : l’issue de toute opération possible entre le CN et le KCS, y compris la possibilité que l’opération soit rejetée ou que les modalités d’une entente définitive soient sensiblement différentes de celles qui sont décrites; la capacité des parties de réaliser l’opération proposée; les conditions de réalisation de l’opération proposée; le fait que les approbations réglementaires requises pour l’opération proposée puissent ne pas être obtenues aux conditions prévues ou selon le calendrier prévu, ou pas du tout; l’endettement du CN, y compris l’endettement important que le CN prévoit contracter et prendre en charge dans le cadre de l’opération proposée et la nécessité de générer des flux de trésorerie suffisants pour le service et le remboursement de cette dette; la capacité du CN de répondre aux attentes concernant le calendrier, la réalisation, le traitement comptable et fiscal de l’opération proposée; la possibilité que le CN ne soit pas en mesure de réaliser les synergies et les efficacités opérationnelles attendues dans les délais prévus, ou pas du tout, et d’intégrer avec succès les activités du KCS à celles du CN; le fait que cette intégration peut être plus difficile, plus longue ou plus coûteuse que prévu; le fait que les coûts d’exploitation, la perte de clients et les perturbations commerciales (y compris, sans s’y limiter, les difficultés à maintenir les relations avec les employés, les clients ou les fournisseurs) peuvent être plus importants que prévu à la suite de l’opération proposée ou de l’annonce publique de l’opération proposée; le fait que le maintien en fonction de certains employés clés du KCS peut être difficile; la durée et les effets de la pandémie de COVID-19, la conjoncture économique et commerciale en général, particulièrement dans le contexte de la pandémie de COVID-19; la concurrence dans le secteur; la variabilité des taux d’inflation, de change et d’intérêt; les variations de prix du carburant; les nouvelles dispositions législatives et (ou) réglementaires; la conformité aux lois et règlements sur l’environnement; les mesures prises par les organismes de réglementation; l’incidence défavorable d’une résiliation ou révocation par le gouvernement mexicain de la concession KCS de México, S.A. de C.V.; l’augmentation des charges relatives à l’entretien et à l’exploitation; les menaces à la sécurité; la dépendance à l’égard de la technologie et les risques de cybersécurité connexes; les restrictions au commerce ou les modifications aux ententes de commerce international; le transport de matières dangereuses; les différents événements qui pourraient perturber l’exploitation, y compris les barrages illégaux sur les réseaux ferroviaires et les événements naturels comme les intempéries, les sécheresses, les incendies, les inondations et les tremblements de terre; les changements climatiques; les négociations syndicales et les interruptions de travail; les réclamations liées à l’environnement; les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites ou aux autres types de réclamations et de litiges; les risques et obligations résultant de déraillements; l’échéancier et la réalisation des programmes de dépenses en immobilisations; de même que les autres risques décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. On pourra trouver une description des principaux facteurs de risque dans la section Rapport de gestion des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

3) Fondé sur le cours de clôture de 118,13 $ des actions du CN à la bourse de New York (NYSE) en date du 19 avril 2021.

Principales hypothèses de 2021

Le CN a formulé un certain nombre d’hypothèses relatives à l’économie et au marché au moment d’établir ses perspectives pour 2021. La Compagnie prévoit actuellement que la production industrielle nord-américaine de cette année connaîtra une augmentation se situant dans le haut d’une fourchette de croissance à un chiffre et s’attend à ce que le nombre de mises en chantier d’unités résidentielles soit de l’ordre d’environ 1,45 million d’unités aux États-Unis et à ce qu’approximativement 16 millions de véhicules automobiles soient vendus dans ce pays. Pour la campagne agricole 2020-2021, la récolte céréalière au Canada a été supérieure à sa moyenne triennale tandis que celle aux États-Unis a correspondu à la moyenne triennale du pays. La Compagnie présume que les récoltes céréalières 2021-2022 au Canada et aux États-Unis correspondront à leurs moyennes triennales respectives. Le CN présume actuellement qu’en 2021, le total des TMC se situera dans le haut d’une fourchette de croissance à un chiffre par rapport à 2020 (en comparaison avec ses hypothèses du 26 janvier 2021, qui prévoyait une croissance dans le milieu d’une fourchette de croissance à un chiffre). Le CN présume que les prix continueront d’être supérieurs à l’inflation ferroviaire. Le CN présume que la valeur du dollar CA en devise américaine s’établira à approximativement 0,80 $ en 2021 et que le prix moyen du baril de pétrole brut (West Texas Intermediate) sera d’environ 60 $ US le baril en 2021. En 2021, le CN prévoit investir environ 3,0 G$ CA dans son programme de dépenses en immobilisations, dont 1,6 G$ CA seront affectés à l’entretien des voies et de l’infrastructure ferroviaire.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles, le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

Quelques statistiques ferroviaires ─ non auditées

Pour les trois mois

terminés le 31 mars 2021 2020 Mesures financières Indicateurs de performance financière clés 1) Total des produits d’exploitation (en millions de dollars) 3 535 3 545 Produits marchandises (en millions de dollars) 3 423 3 424 Bénéfice d’exploitation (en millions de dollars) 1 327 1 215 Bénéfice d’exploitation rajusté (en millions de dollars) 2) 1 190 1 215 Bénéfice net (en millions de dollars) 974 1 011 Bénéfice net rajusté (en millions de dollars) 2) 872 870 Bénéfice dilué par action (en dollars) 1,37 1,42 Bénéfice dilué par action rajusté (en dollars) 2) 1,23 1,22 Flux de trésorerie disponibles (en millions de dollars) 2) 539 573 Acquisitions brutes d’immobilisations (en millions de dollars) 412 603 Rachats d’actions (en millions de dollars) 291 379 Dividendes par action (en dollars) 0,615 0,575 Situation financière 1) Actif total (en millions de dollars) 44 964 46 435 Passif total (en millions de dollars) 25 073 27 601 Avoir des actionnaires (en millions de dollars) 19 891 18 834 Ratio financier Ratio d’exploitation (%) 62,5 65,7 Ratio d’exploitation rajusté (%) 2) 66,3 65,7 Mesures d’exploitation 3) Statistiques d’exploitation Tonnes-milles brutes (TMB) (en millions) 120 780 113 979 Tonnes-milles commerciales (TMC) (en millions) 61 454 58 370 Wagons complets (en milliers) 1 431 1 335 Milles de parcours (Canada et États-Unis) 19 500 19 500 Effectif (à la fin de la période) 24 577 23 975 Effectif (moyenne de la période) 24 508 25 264 Mesures d’exploitation clés Produits marchandises par TMC (en cents) 5,57 5,87 Produits marchandises par wagon complet (en dollars) 2 392 2 565 TMB par effectif moyen (en milliers) 4 928 4 512 Charges d’exploitation par TMB (en cents) 1,83 2,04 Charge de main-d’œuvre et d’avantages sociaux par TMB (en cents) 0,65 0,65 Carburant diesel consommé (en millions de gallons US) 111,3 108,9 Prix moyen du carburant (en dollars par gallon US) 2,89 2,90 Rendement du carburant (gallons US de carburant de locomotive consommés par 1 000 TMB) 0,92 0,96 Poids des trains (en tonnes) 9 421 9 134 Longueur des trains (en pieds) 8 340 7 977 Vitesse des wagons (wagons-milles par jour) 187 178 Temps de séjour (ensemble du réseau, en heures) 8,3 8,3 Vitesse moyenne des trains directs sur le réseau (milles par heure) 18,1 18,2 Utilisation des locomotives (TMB remorquées en fonction du total des HP) 198 183 Indicateurs de sécurité 4) Taux de fréquence des blessures (par 200 000 heures-personnes) 1,65 2,25 Taux d’accidents (par million de trains-milles) 1,15 1,81





1) Sauf indication contraire, ces montants sont exprimés en dollars CA et dressés selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. 2) Consulter la section d’information supplémentaire intitulée Mesures de calcul non conformes aux PCGR pour une explication de ces mesures de calcul non conformes aux PCGR. 3) Les statistiques d’exploitation, les mesures d’exploitation clés et les indicateurs de sécurité sont non audités et sont établis à partir des données estimées alors connues, et ils peuvent être modifiés lorsque de l’information plus complète devient disponible. Les définitions des tonnes-milles brutes, du rendement du carburant, du poids des trains, de la longueur des trains, de la vitesse des wagons, du temps de séjour, et de la vitesse moyenne des trains directs sur le réseau figurent dans le Rapport de gestion de la Compagnie. Les définitions des autres indicateurs sont données sur le site Web du CN, à l’adresse www.cn.ca/glossaire . 4) Selon les critères de divulgation de la Federal Railroad Administration (FRA).





Renseignements complémentaires ─ non audités

Pour les trois mois terminés le 31 mars 2021 2020 Variation

en %

fav. (défav.) Variation en

%, en devise

constante

fav. (défav.) 1) Produits d’exploitation (en millions de dollars) 2) Produits pétroliers et chimiques 661 791 (16 %) (13 %) Métaux et minéraux 368 405 (9 %) (5 %) Produits forestiers 429 433 (1 %) 3 % Charbon 126 143 (12 %) (10 %) Produits céréaliers et engrais 713 610 17 % 20 % Intermodal 968 849 14 % 16 % Véhicules automobiles 158 193 (18 %) (14 %) Total – Produits marchandises 3 423 3 424 — % 3 % Autres produits d’exploitation 112 121 (7 %) (4 %) Total – Produits d’exploitation 3 535 3 545 — % 3 % Tonnes-milles commerciales (TMC) (en millions) 3) Produits pétroliers et chimiques 10 732 13 688 (22 %) (22 %) Métaux et minéraux 6 293 6 476 (3 %) (3 %) Produits forestiers 6 670 6 322 6 % 6 % Charbon 4 026 4 078 (1 %) (1 %) Produits céréaliers et engrais 17 841 14 199 26 % 26 % Intermodal 15 233 12 762 19 % 19 % Véhicules automobiles 659 845 (22 %) (22 %) Total – TMC 61 454 58 370 5 % 5 % Produits marchandises/TMC (en cents) 2) 3) Produits pétroliers et chimiques 6,16 5,78 7 % 11 % Métaux et minéraux 5,85 6,25 (6 %) (2 %) Produits forestiers 6,43 6,85 (6 %) (2 %) Charbon 3,13 3,51 (11 %) (9 %) Produits céréaliers et engrais 4,00 4,30 (7 %) (5 %) Intermodal 6,35 6,65 (5 %) (3 %) Véhicules automobiles 23,98 22,84 5 % 10 % Total – Produits marchandises/TMC 5,57 5,87 (5 %) (2 %) Wagons complets (en milliers) 3) Produits pétroliers et chimiques 150 173 (13 %) (13 %) Métaux et minéraux 223 241 (7 %) (7 %) Produits forestiers 86 88 (2 %) (2 %) Charbon 69 77 (10 %) (10 %) Produits céréaliers et engrais 176 150 17 % 17 % Intermodal 676 548 23 % 23 % Véhicules automobiles 51 58 (12 %) (12 %) Total – Wagons complets 1 431 1 335 7 % 7 % Produits marchandises/wagon complet (en dollars) 2) 3) Produits pétroliers et chimiques 4 407 4 572 (4 %) — % Métaux et minéraux 1 650 1 680 (2 %) 3 % Produits forestiers 4 988 4 920 1 % 6 % Charbon 1 826 1 857 (2 %) 1 % Produits céréaliers et engrais 4 051 4 067 — % 2 % Intermodal 1 432 1 549 (8 %) (6 %) Véhicules automobiles 3 098 3 328 (7 %) (2 %) Total – Produits marchandises/wagon complet 2 392 2 565 (7 %) (4 %)





1) Consulter la section d’information supplémentaire intitulée Mesures de calcul non conformes aux PCGR pour une explication de cette mesure de calcul non conforme aux PCGR. 2) Ces montants sont exprimés en dollars CA. 3) Les statistiques d’exploitation et les mesures d’exploitation clés connexes sont non auditées et sont établies à partir des données estimées alors connues, et elles peuvent être modifiées lorsque de l’information plus complète devient disponible.





Mesures de calcul non conformes aux PCGR ─ non audités

Dans la présente section d’information supplémentaire, la « Compagnie » ou « CN » désignent la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales en propriété exclusive. À moins d’indication contraire, les données financières contenues dans la présente section sont exprimées en dollars CA.

Le CN présente ses résultats financiers selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. La Compagnie utilise également des mesures de calcul non conformes aux PCGR, qui ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR, telles que les mesures de la performance rajustées, la devise constante, les flux de trésorerie disponibles et le ratio capitaux empruntés rajustés/bénéfice avant intérêts, impôts sur les bénéfices et amortissement (BAIIA) rajusté exprimé sous forme de multiple. Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR peuvent ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Selon l’avis de la direction, ces mesures de calcul non conformes aux PCGR sont des mesures utiles de la performance et fournissent aux investisseurs de l’information supplémentaire leur permettant d’évaluer les résultats d’exploitation et les liquidités de la Compagnie. Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR ne doivent pas être considérées isolément et ne remplacent aucunement les mesures financières préparées conformément aux PCGR.

Mesures de la performance rajustées

La direction est d’avis que le bénéfice net rajusté, le bénéfice par action rajusté, le bénéfice d’exploitation rajusté et le ratio d’exploitation rajusté sont des mesures utiles de calcul de la performance qui peuvent faciliter les comparaisons entre les périodes, puisqu’elles excluent des éléments qui ne résultent pas nécessairement des activités quotidiennes du CN et qui pourraient fausser l’analyse des tendances au chapitre de la performance économique. La direction utilise des mesures de la performance rajustées, qui excluent certains éléments des produits et des charges de ses résultats dont la direction estime qu’ils ne sont pas représentatifs des activités d’exploitation sous-jacentes du CN, afin d’établir des objectifs de performance et comme outil pour mesurer la performance du CN. Toutefois, l’exclusion de ces éléments de produits et de charges dans ces mesures ne signifie pas que ces éléments sont nécessairement non récurrents. Ces mesures ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Pour les trois mois terminés le 31 mars 2021, le bénéfice net rajusté de la Compagnie s’est établi à 872 M$, ou 1,23 $ par action après dilution, qui exclut 137 M$, ou 102 M$ après impôts (0,14 $ par action après dilution) découlant du recouvrement d’une perte sur les actifs détenus en vue de la vente comptabilisée au deuxième trimestre de 2020 pour tenir compte de l'entente en vue de la vente de certaines lignes non essentielles à un exploitant de chemin de fer d’intérêt local.

Pour les trois mois terminés le 31 mars 2020, le bénéfice net rajusté de la Compagnie s’est établi à 870 M$, ou 1,22 $ par action après dilution, qui exclut un recouvrement d’impôts exigibles de 141 M$ (0,20 $ par action après dilution) découlant de l’adoption de la Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act, une loi américaine comprenant une série de mesures fiscales et financières visant à relancer l’économie pour faire face à l’impact économique de la pandémie de COVID-19.

Le tableau suivant fait le rapprochement du bénéfice net et du bénéfice par action conformes aux PCGR, tels que déclarés pour les trois mois terminés les 31 mars 2021 et 2020, aux mesures de la performance rajustées non conformes aux PCGR indiquées aux présentes :

Pour les trois mois

terminés le 31 mars En millions, sauf les données par action 2021 2020 Bénéfice net 974 $ 1 011 $ Rajustements : Recouvrement d'une perte sur les actifs détenus en vue de la vente (137 ) — Charge (recouvrement) d’impôts sur les bénéfices 1) 35 (141 ) Bénéfice net rajusté 872 $ 870 $ Bénéfice de base par action 1,37 $ 1,42 $ Incidence des rajustements, par action (0,14 ) (0,20 ) Bénéfice de base par action rajusté 1,23 $ 1,22 $ Bénéfice dilué par action 1,37 $ 1,42 $ Incidence des rajustements, par action (0,14 ) (0,20 ) Bénéfice dilué par action rajusté 1,23 $ 1,22 $





1) Comprend l’incidence fiscale : i) des rajustements fondés sur la nature de l’élément aux fins de l’impôt ainsi que les taux d’imposition du ressort territorial concerné, ou ii) des modifications à la législation fiscale et de l’adoption de taux.





Le tableau suivant fait le rapprochement du bénéfice d’exploitation et du ratio d’exploitation conformes aux PCGR, tels que déclarés pour les trois mois terminés les 31 mars 2021 et 2020, aux mesures de la performance rajustées non conformes aux PCGR indiquées aux présentes :

Pour les trois mois

terminés le 31 mars En millions, sauf les pourcentages 2021 2020 Bénéfice d’exploitation 1 327 $ 1 215 $ Rajustement : Recouvrement d’une perte sur les actifs détenus en vue de la vente (137 ) — Bénéfice d’exploitation rajusté 1 190 $ 1 215 $ Ratio d’exploitation 1) 62,5 % 65,7 % Incidence du rajustement 3,8 - pts — Ratio d’exploitation rajusté 66,3 % 65,7 %





1) Le ratio d’exploitation est défini comme les charges d’exploitation sous forme de pourcentage des produits d’exploitation.





Devise constante

La présentation des résultats financiers en devise constante permet d’examiner les résultats financiers sans que soit prise en compte l’incidence des fluctuations des taux de change, ce qui facilite les comparaisons entre les périodes dans l’analyse des tendances au chapitre de la performance économique. Les mesures déclarées en devise constante sont considérées comme non conformes aux PCGR, ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. On obtient des résultats financiers en devise constante en convertissant les résultats libellés en dollars US de la période en cours aux taux de change de la période correspondante de l’exercice précédent. Les taux de change moyens se sont établis à 1,27 $ et à 1,34 $ par 1,00 $ US, respectivement, pour les trois mois terminés les 31 mars 2021 et 2020.

En devise constante, le bénéfice net de la Compagnie pour les trois mois terminés le 31 mars 2021 aurait été plus élevé de 33 M$ (0,05 $ par action après dilution).

Flux de trésorerie disponibles

La direction estime que les flux de trésorerie disponibles constituent une mesure utile des liquidités puisqu’ils démontrent la capacité de la Compagnie de générer des flux de trésorerie pour des obligations de dette et à des fins discrétionnaires, telles que le versement de dividendes, les rachats d’actions et les occasions stratégiques. La Compagnie définit les flux de trésorerie disponibles comme la différence entre les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation et les flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement, rajustés pour tenir compte de l’incidence des acquisitions d’entreprises, s’il y a lieu. Les flux de trésorerie disponibles ne sont pas définis de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Le tableau suivant fait le rapprochement des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation conformément aux PCGR, tels que déclarés pour les trois mois terminés les 31 mars 2021 et 2020, aux flux de trésorerie disponibles non conformes aux PCGR indiqués aux présentes :

Pour les trois mois

terminés le 31 mars En millions 2021 2020 Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 952 $ 1 180 $ Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement (413 ) (607 ) Flux de trésorerie disponibles 539 $ 573 $





Ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple

La direction est d’avis que le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple est une mesure utile de la solvabilité parce qu’il reflète la capacité de la Compagnie à faire face à ses obligations du service de la dette et à d’autres obligations à long terme. La Compagnie calcule le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple en divisant les capitaux empruntés rajustés par le BAIIA rajusté. Ces mesures ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Le tableau suivant fait le rapprochement des capitaux empruntés et du bénéfice net conformément aux PCGR, tels que déclarés aux 31 mars 2021 et 2020 et pour les douze mois terminés les 31 mars 2021 et 2020, aux mesures rajustées indiquées aux présentes, lesquelles ont été utilisées pour calculer le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple, non conforme aux PCGR :