Nouveau record en transport des céréales en février

MONTRÉAL, 01 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui que février 2023 a été le meilleur mois de février de l’histoire du transport de céréales de l’Ouest canadien sur son réseau. La Compagnie a travaillé avec ses clients et ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement pour transporter plus de 2,4 millions de tonnes métriques de céréales depuis l’Ouest canadien au cours du mois, dépassant ainsi le précédent record de plus de 200 000 tonnes métriques établi en février 2021. Le CN attribue la performance de février à la collaboration accrue entre les partenaires de la chaîne d’approvisionnement, ce qui a permis d’atteindre un solide rendement malgré les défis sur le plan de l’exploitation, notamment des périodes de froid extrême.



« De meilleures communications entre le CN, nos clients et nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement ont fait de l’approvisionnement en céréales un succès en février. Quand chacune des parties a une meilleure compréhension de la situation de ses partenaires, nous pouvons adapter nos activités individuelles pour surmonter les perturbations lorsqu’elles se produisent. Ce type de collaboration permet d’obtenir des niveaux de performance plus élevés dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, et établit un point de référence que nous chercherons tous à atteindre dans nos activités le reste de l’hiver. »

– Sandra Ellis, vice-présidente Vrac – Chaîne d’approvisionnement, Transport par rail, CN

« Notre équipe de cheminots a exécuté à merveille notre Plan d’exploitation hivernale. Leur détermination à maintenir la circulation sur la ligne principale, à s’assurer de la ponctualité des trains et à faire en sorte que l’infrastructure et le matériel roulant étaient en place pour appuyer le plan a continué de donner de bons résultats. Le fait de réduire les retards et les perturbations permet de rajouter de la capacité dans notre réseau et de répondre aux besoins de transport de nos clients. »

– Ed Harris, vice-président exécutif et chef de l’exploitation, CN

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles, le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

