Semaine de la sécurité ferroviaire du 20 au 26 septembre 2021 – Le CN veut que vous preniez garde à votre sécurité

HOMEWOOD, Illinois, 20 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a lancé aujourd’hui sa campagne annuelle de sensibilisation à la sécurité ferroviaire qui marque le coup d’envoi de la Semaine de la sécurité ferroviaire 2021 en Amérique du Nord. Du 20 au 26 septembre, la Police du CN ainsi que de nombreux collègues du CN continueront de transmettre le message de la sécurité ferroviaire dans les collectivités du réseau du CN. Dans le cadre de ses efforts, le CN sensibilise les gens aux conséquences potentiellement dévastatrices des intrusions sur les propriétés ferroviaires et du non-respect des signaux de sécurité aux passages à niveau.



« Au cours des deux dernières années, nos vies ont été bouleversées par une pandémie mondiale. Aujourd’hui, grâce à la disponibilité de vaccins efficaces, nous pouvons envisager un retour à la normale. Cela signifie le retour au bureau ou à l’école, et la reprise des déplacements quotidiens. Encore une fois, le CN continue d’encourager tout le monde à être particulièrement vigilant près des passages à niveau et de la propriété ferroviaire et à discuter de la sécurité ferroviaire avec ses proches, pour que nous puissions ensemble mettre fin à ces drames évitables. La sécurité est une responsabilité partagée et nous demandons à tout le monde d’être particulièrement vigilant à proximité des propriétés ferroviaires ainsi qu’aux passages à niveau. Regardez, écoutez et restez en vie! Voilà ce que signifie prendre garde à sa sécurité. »

Stephen Covey, chef de la Police et chef de la sécurité du CN



Alors que les entreprises continuent de rouvrir lentement et que les vies reprennent leur cours normal, le CN rappelle aux automobilistes et aux piétons de faire preuve de la plus grande vigilance à proximité des trains et à l’approche des passages à niveau. Selon nos partenaires Opération Gareautrain, l’année dernière, 1 901 incidents survenus aux passages à niveau et dus aux intrusions ont été signalés aux États-Unis. Ces incidents ont entraîné 198 décès et 688 blessures graves1.

La sécurité ferroviaire est une responsabilité partagée

Les municipalités, les villes et les communautés que dessert le CN sont des alliées puissantes dans la promotion de la sécurité ferroviaire. La Compagnie a déjà reçu le soutien de plus de 130 municipalités en Amérique du Nord, qui ont signé des déclarations appuyant la Semaine de la sécurité ferroviaire.

Activités de la Semaine de la sécurité ferroviaire

Il n’y a pas de répit pour la sécurité ferroviaire. En tant que fiers voisins, les agents de la Police du CN et d’autres cheminots du CN continuent de collaborer avec Opération Gareautrain, les collectivités et les autorités locales, notamment pendant la Semaine de la sécurité ferroviaire, où sont offertes des activités en ligne ainsi que des activités extérieures avec distanciation sécuritaire visant à promouvoir la sécurité ferroviaire et à prévenir les incidents et les blessures liés aux trains.

En tant que chemin de fer globalement responsable qui relie des collectivités à des marchés du monde entier, le CN prend toutes les mesures nécessaires pour protéger les membres de son personnel, les collectivités, ses clients, ses fournisseurs et ses partenaires face aux défis sans précédent que pose la pandémie. Le CN continue d’investir dans la sécurité ferroviaire et cette année, malgré la pandémie, il invite toutes les collectivités le long de son réseau à participer aux activités de promotion de la sécurité ferroviaire, en respectant une distanciation sécuritaire.

À propos de la Police du CN

Chaque année, la Police du CN effectue des centaines d’interventions sur l’ensemble du réseau du CN, soit dans 16 États américains et huit provinces canadiennes. En plus de protéger la propriété du CN, les agents de la Police du CN font des exposés sur la sécurité ferroviaire dans les écoles, les entreprises de camionnage, les entreprises de transport par autobus et les organismes communautaires. En mettant en œuvre des initiatives de sensibilisation stratégiques et en menant des opérations ciblées, la Police du CN vise à promouvoir des comportements prudents et à sensibiliser davantage les gens à la sécurité ferroviaire. La Police du CN s’est engagée à faire du CN le chemin de fer le plus sécuritaire en Amérique du Nord.

Pour de plus amples renseignements ou une entrevue avec la Police du CN, veuillez communiquer avec :

Mathieu Gaudreault

Conseiller principal

Affaires publiques et relations avec les médias

514 249-4735

mathieu.gaudreault@cn.ca

1 Source : https://oli.org/track-statistics/collisions-casualties-year